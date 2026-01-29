Von der Leyen csapata leleplezte a nagy tervet: többmilliárd eurót költenének el a migránskvóták új korszakára

Az uniós végrehajtó testület odáig ment, hogy leírta: ezek az intézkedések az utóbbi években hozzájárultak az illegális migráció csökkenéséhez és a migráció kezelésének javulásához.

A bizottság három fő célt jelölt meg:

az illegális migráció megelőzését és az embercsempész-hálózatok üzleti modelljének felszámolását, a háború és üldöztetés elől menekülők védelmét a rendszerrel való visszaélések megakadályozása mellett, valamint a tehetségek EU-ba vonzását az európai gazdaság versenyképességének erősítésére.

A bizottság közölte: a világ legfejlettebb digitális határigazgatási rendszerét akarja kiépíteni az új belépési-kilépési rendszer bevezetésével. Júniustól állítólag minden illegális érkezőt szűrésnek vetnek alá, és alkalmazzák a külső határokon a paktum szerinti eljárásokat.