Von der Leyen csapata leleplezte a nagy tervet: többmilliárd eurót költenének el a migránskvóták új korszakára

Megszületett az új, 5 éves migrációs keretrendszer.
Az Európai Bizottság csütörtökön bemutatta öt évre szóló menekültügyi és migrációkezelési stratégiáját, amely – fogalmazása szerint – a következő időszak politikai iránytűjeként szolgál majd számára a migráció és a menekültügy területén.
A bizottság Brüsszelben kiadott közleménye szerint
az Európai Unió új fejezetet nyitott a migráció és a menekültügy kezelésében
azzal, hogy – legalábbis szerintük – megerősítette külső határainak védelmét, határozottabb migrációs diplomáciát folytatott, stratégiai partnerségeket épített ki EU-n kívüli országokkal, valamint elfogadta a migrációs és menekültügyi paktumban szereplő reformokat.
Az uniós végrehajtó testület odáig ment, hogy leírta: ezek az intézkedések az utóbbi években hozzájárultak az illegális migráció csökkenéséhez és a migráció kezelésének javulásához.
A bizottság három fő célt jelölt meg:
az illegális migráció megelőzését és az embercsempész-hálózatok üzleti modelljének felszámolását, a háború és üldöztetés elől menekülők védelmét a rendszerrel való visszaélések megakadályozása mellett, valamint a tehetségek EU-ba vonzását az európai gazdaság versenyképességének erősítésére.
A bizottság közölte: a világ legfejlettebb digitális határigazgatási rendszerét akarja kiépíteni az új belépési-kilépési rendszer bevezetésével. Júniustól állítólag minden illegális érkezőt szűrésnek vetnek alá, és alkalmazzák a külső határokon a paktum szerinti eljárásokat.
A testület emellett 3 milliárd euró többletforrást irányoz elő a tagállamok számára az új szabályok végrehajtásának támogatására.
A stratégiában a munkaerőhiány kezelését is kiemelt feladatnak tekintik. A bizottság szerint az EU-nak a globális versenyben a legvonzóbb térséggé kell válnia a tehetségek számára, ezért új „tehetségpartnerségeket” indítanak.
Henna Virkkunen, a bizottság egyik alelnöke kijelentette: a testület számára a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű végrehajtása júniustól „a legfontosabb prioritás”. Azt mondta, hogy az illegális érkezések száma egyértelműen csökkent, miközben az EU továbbra is millióknak nyújt védelmet. Hozzátette: a cél egy kiegyensúlyozott migrációs politika, amely egyszerre akadályozza meg az illegális migrációt, védi a rászorulókat, és vonzza a gazdaság számára szükséges munkaerőt.
(MTI)
Nyitókép forrása: Sameer Al-DOUMY / AFP