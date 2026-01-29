Ft
brüsszel európai unió migráció európa európai bizottság oroszország

Von der Leyen csapata leleplezte a nagy tervet: többmilliárd eurót költenének el a migránskvóták új korszakára

2026. január 29. 16:11

Megszületett az új, 5 éves migrációs keretrendszer.

2026. január 29. 16:11
null

Az Európai Bizottság csütörtökön bemutatta öt évre szóló menekültügyi és migrációkezelési stratégiáját, amely – fogalmazása szerint – a következő időszak politikai iránytűjeként szolgál majd számára a migráció és a menekültügy területén.

A bizottság Brüsszelben kiadott közleménye szerint

az Európai Unió új fejezetet nyitott a migráció és a menekültügy kezelésében

azzal, hogy – legalábbis szerintük – megerősítette külső határainak védelmét, határozottabb migrációs diplomáciát folytatott, stratégiai partnerségeket épített ki EU-n kívüli országokkal, valamint elfogadta a migrációs és menekültügyi paktumban szereplő reformokat.

Az uniós végrehajtó testület odáig ment, hogy leírta: ezek az intézkedések az utóbbi években hozzájárultak az illegális migráció csökkenéséhez és a migráció kezelésének javulásához.

A bizottság három fő célt jelölt meg: 

az illegális migráció megelőzését és az embercsempész-hálózatok üzleti modelljének felszámolását, a háború és üldöztetés elől menekülők védelmét a rendszerrel való visszaélések megakadályozása mellett, valamint a tehetségek EU-ba vonzását az európai gazdaság versenyképességének erősítésére.

A bizottság közölte: a világ legfejlettebb digitális határigazgatási rendszerét akarja kiépíteni az új belépési-kilépési rendszer bevezetésével. Júniustól állítólag  minden illegális érkezőt szűrésnek vetnek alá, és alkalmazzák a külső határokon a paktum szerinti eljárásokat.

A testület emellett 3 milliárd euró többletforrást irányoz elő a tagállamok számára az új szabályok végrehajtásának támogatására.

A stratégiában a munkaerőhiány kezelését is kiemelt feladatnak tekintik. A bizottság szerint az EU-nak a globális versenyben a legvonzóbb térséggé kell válnia a tehetségek számára, ezért új „tehetségpartnerségeket” indítanak.

Henna Virkkunen, a bizottság egyik alelnöke kijelentette: a testület számára a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű végrehajtása júniustól „a legfontosabb prioritás”. Azt mondta, hogy az illegális érkezések száma egyértelműen csökkent, miközben az EU továbbra is millióknak nyújt védelmet. Hozzátette: a cél egy kiegyensúlyozott migrációs politika, amely egyszerre akadályozza meg az illegális migrációt, védi a rászorulókat, és vonzza a gazdaság számára szükséges munkaerőt.

(MTI)

Nyitókép forrása: Sameer Al-DOUMY / AFP

 

lemez
2026. január 29. 16:48
Ezek még mimdig betelepiteni akarják gyilkosainkat.
Válasz erre
2
0
salátás
2026. január 29. 16:40
itt van egy szervezet, kb 450 millió lakost összefogva és képtelenek megoldani a legalapvetőbb funkciót, az őshonos népesség fenntartását de valamiért úgy érzik, hogy mindenbe bele kell ugassanak mindemellé és hatalmas arccal oktatnak ki a legkülönfélébb témakörökben gyerekek, húzzatok már el a kurva anyátokba!!!
Válasz erre
1
0
uranvaros
2026. január 29. 16:29
A versenyképességről fingjuk sincs ezeknek. A bürokrácia, a szankciózás, az emberjogizmus és a belepofázás mindenbe, hogy vannak "egyenlőbbek" sokkal többet árt a versenyképességnek.
Válasz erre
3
0
simakutya
2026. január 29. 16:27
Amihez inkompetens kinevezett vezetőik hozzáérnek,az szarrá válik.Az arany is!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!