Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Vészjósló trend: sokkoló adatok mutatják a keresztény Európa hanyatlását

2026. január 21. 18:51

Franciaország és az Egyesült Királyság elveszítette keresztény vallási többségét.

2026. január 21. 18:51
null

Míg a kereszténység világszerte növekedett 2010 és 2020 között a Pew Research Centre legújabb adatai szerint, Európában csökkent a magukat kereszténynek vallók száma; arányuk tíz év alatt a lakosság 74%-áról 67%-ra esett vissza – írja az Euronews. Két ország veszítette el keresztény vallási többségét: Franciaország és az Egyesült Királyság. 

A kutatás szerint hasonló mértékben csökkent (8%) a zsidók jelenléte is a kontinensen, ezzel szemben három csoport tűnik ki abszolút számbeli növekedését tekintve: ateisták és a világiak (37%), a hinduk (30%) és a muszlimok (16%). 

Az ateisták és a világiak számának növekedése a kereszténység hanyatlását tükrözi. „A legnagyobb változás Európában a vallásváltásnak volt köszönhető, az emberek már nem azonosultak azzal a vallással, amelyben nevelkedtek” – jegyzi meg Conrad Hackett, a Pew Kutatóközpont vezető demográfusa.  

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Útkeresésben van-e az európai kereszténység?

Nem véletlen, hogy a mai nyugati világban folyik a harc a keresztyénség kisajátításáért is.

A Pew Research Centre szerint Európa egy elöregedő lakosságú kontinens. A zsidók és a keresztények csoportjai a legmagasabb medián életkorral rendelkeznek, 52, illetve 45 évvel, ezzel szemben a muszlimok a legfiatalabb vallási csoport, 34 éves medián életkorral.

„Azok számára, akik nem azonosulnak semmilyen vallással, az átlagéletkor 39 év. Tehát a muszlimok és a valláshoz nem tartozók átlagosan fiatalabbak, míg az általános népesség, a keresztények és a zsidók átlagosan idősebbek” – mondta Hackett

Az intézet adatai szerint a kontinens vallási megoszlása ​​2020-ban a következő volt: az európaiak kétharmada vallotta magát kereszténynek (a lakosság 67%-a), egynegyede (a lakosság 25%-a) nyilatkozott úgy, hogy nem tartozik egyetlen valláshoz sem, és a lakosság 6%-a volt muszlim. 

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

csulak
2026. január 22. 16:50
es szombathelyen mecset epulhet , mert senki sem akadalyozza meg !
H3NY3_B-Oroszlan
•••
2026. január 22. 09:55 Szerkesztve
A euronews cikkénél nincs link a PEW kutatáshoz, a pewresearch.org-on pedig csak egy tavaly júniusi datálású cikket találtam a témában.Mindenesetre pár szám (2010-2020): keresztények: 553.630.000 → 505.140.000 (-48.490.000) nem vallásosak: 138.740.000 → 190.320.000 (+51.580.000) muszlimok: 39.280.000 → 45.510.000 (+6.230.000)
Élő Éva
2026. január 22. 09:12
Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. 1Kor. 12,2 Kereszténynek lenni annyi, mint élő létközösség tagja lenni. Liberális létforma - homok a szélben. Ha az evolúcióban felfedezhető tendencia, az a kötődési formák egyre komplexebb megjelenése. Az önző gén nagyon is a szeretet információját hordozza, ez az a lételv ami az atomból molekulát, majd az egysejtűkből többsejtűvé válást generálja. Vagyis minden látszat ellenére az élet radixa a szeretetet, ami maga Krisztus. "Én vagyok az Élet", anélkül meg nehéz..
nemugatolmerkapol
2026. január 21. 21:16
Kereszténynek lenni számomra azt jelenti, hogy betű szerint hiszünk a Bibliában - tehát fenntartás nélkül elfogadjuk a valóságot. Ezen kívül minden más hamis. Nincs zsidó-keresztény kultúra sem, a kettő egymás antitézise. Allah nem létezik. Kitalált alak. Kereszténynek lenni tehát nem egy hobby csoport tagságot jelent, vagy "gyökereket", "hagyományokat".
