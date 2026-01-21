Vészjósló trend: sokkoló adatok mutatják a keresztény Európa hanyatlását

A Pew Research Centre szerint Európa egy elöregedő lakosságú kontinens. A zsidók és a keresztények csoportjai a legmagasabb medián életkorral rendelkeznek, 52, illetve 45 évvel, ezzel szemben a muszlimok a legfiatalabb vallási csoport, 34 éves medián életkorral.

„Azok számára, akik nem azonosulnak semmilyen vallással, az átlagéletkor 39 év. Tehát a muszlimok és a valláshoz nem tartozók átlagosan fiatalabbak, míg az általános népesség, a keresztények és a zsidók átlagosan idősebbek” – mondta Hackett

Az intézet adatai szerint a kontinens vallási megoszlása ​​2020-ban a következő volt: az európaiak kétharmada vallotta magát kereszténynek (a lakosság 67%-a), egynegyede (a lakosság 25%-a) nyilatkozott úgy, hogy nem tartozik egyetlen valláshoz sem, és a lakosság 6%-a volt muszlim.

