Vészjósló trend: sokkoló adatok mutatják a keresztény Európa hanyatlását

Franciaország és az Egyesült Királyság elveszítette keresztény vallási többségét.
Míg a kereszténység világszerte növekedett 2010 és 2020 között a Pew Research Centre legújabb adatai szerint, Európában csökkent a magukat kereszténynek vallók száma; arányuk tíz év alatt a lakosság 74%-áról 67%-ra esett vissza – írja az Euronews. Két ország veszítette el keresztény vallási többségét: Franciaország és az Egyesült Királyság.
A kutatás szerint hasonló mértékben csökkent (8%) a zsidók jelenléte is a kontinensen, ezzel szemben három csoport tűnik ki abszolút számbeli növekedését tekintve: ateisták és a világiak (37%), a hinduk (30%) és a muszlimok (16%).
Az ateisták és a világiak számának növekedése a kereszténység hanyatlását tükrözi. „A legnagyobb változás Európában a vallásváltásnak volt köszönhető, az emberek már nem azonosultak azzal a vallással, amelyben nevelkedtek” – jegyzi meg Conrad Hackett, a Pew Kutatóközpont vezető demográfusa.
A Pew Research Centre szerint Európa egy elöregedő lakosságú kontinens. A zsidók és a keresztények csoportjai a legmagasabb medián életkorral rendelkeznek, 52, illetve 45 évvel, ezzel szemben a muszlimok a legfiatalabb vallási csoport, 34 éves medián életkorral.
„Azok számára, akik nem azonosulnak semmilyen vallással, az átlagéletkor 39 év. Tehát a muszlimok és a valláshoz nem tartozók átlagosan fiatalabbak, míg az általános népesség, a keresztények és a zsidók átlagosan idősebbek” – mondta Hackett
Az intézet adatai szerint a kontinens vallási megoszlása 2020-ban a következő volt: az európaiak kétharmada vallotta magát kereszténynek (a lakosság 67%-a), egynegyede (a lakosság 25%-a) nyilatkozott úgy, hogy nem tartozik egyetlen valláshoz sem, és a lakosság 6%-a volt muszlim.
