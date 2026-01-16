Vészesen fogy Ukrajna: fék nélkül gázolnak előre az oroszok

Elfoglalta az orosz hadsereg a donyecki régióbeli Zakitne és a Zaporizzsja megyei Zsovtvene települést az ukrajnai háborúban az elmúlt nap folyamán – közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni és összesen öt települést foglaltak el. A tájékoztatás értelmében