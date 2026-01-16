Ft
01. 16.
péntek
Háború Ukrajnában orosz hadsereg ukrán

Vészesen fogy Ukrajna: fék nélkül gázolnak előre az oroszok

2026. január 16. 12:54

Közel kilencezer ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

2026. január 16. 12:54
null

Elfoglalta az orosz hadsereg a donyecki régióbeli Zakitne és a Zaporizzsja megyei Zsovtvene települést az ukrajnai háborúban az elmúlt nap folyamán – közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium. 

A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni és összesen öt települést foglaltak el. A tájékoztatás értelmében

 a „különleges hadművelet” övezetében csaknem 8700 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. 

 

A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel hat harckocsit és 127 egyéb páncélozott harcjárművet, öt sorozatvetőt – köztük egy amerikai HIMARS és egy cseh Vampire típusút -, 31 irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 21 rakétáját, három Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 1138 repülőgéptípusú drónt.

A beszámoló szerint az orosz hadsereg egy tömeges és hat csoportos csapást mért a január 10-től 16-ig tartó időszakban ukrán hadiipari üzemekre, katonai célokat szolgáló energetikai, közlekedési, repülőtéri és kikötői infrastruktúrára, lőszer- és üzemanyagraktárokra, drónok gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint ukrán katonák és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire.

A tárca szerint e támadásokat válaszul indították az orosz polgári célpontok elleni ukrán „terrortámadásokra”. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. 

Anatolii Stepanov / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Atti bá
2026. január 16. 14:24
Ha már végig gázoltak volna egész hogolian is későn lenne. Kár a sok elesett oroszert.
Válasz erre
0
0
sanya55-2
•••
2026. január 16. 14:08 Szerkesztve
Persze, hogy elesnek, tél van csúszik minden, mondja anyjuk, Ursula
Válasz erre
2
0
balbako_
2026. január 16. 14:08
A macskabajszát! Pedig az Euró ömlik Ukrajnába tonna számra mégis marad a szánalmas ukrán magyarázkodás, hogy hol ők vernek minket, hol minket vernek ők!
Válasz erre
0
0
Zolotarjov
2026. január 16. 14:02
Na ugye..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!