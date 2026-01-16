Benyújtotta a számlát Zelenszkij: végre előállt a farbával, ezt követeli Magyarországtól

Bejelentették Ukrajnában: feladták a harcot és figyelmeztették a lakosságot
A legsebezhetőbb pontjaikat érték orosz rakétatámadások.
Nagy bajban van Ukrajna.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz támadások miatt a kormánytól gyors intézkedéseket és az áramimport növelését követeli, különösen Magyarországról, Lengyelországból, Romániából és Szlovákiából – írja a Der Spiegel.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint 400 lakóház maradt napokra fűtés nélkül.
Zelenszkij napi egyeztetéseket jelentett be miniszterekkel és regionális vezetőkkel az energiaszektor helyzetéről, valamint tárgyalásokat folytatott Mark Rutte NATO-főtitkárral légvédelmi rakéták beszerzéséről.
Ezt is ajánljuk a témában
A legsebezhetőbb pontjaikat érték orosz rakétatámadások.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Ennek csak Orbán Viktor parancsolhat megálljt.
Gondolkodás nélkül öntené a pénzt Ukrajnába.
Most már csak Nawrocki aláírására vár.