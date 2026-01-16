Ft
01. 16.
péntek
Benyújtotta a számlát Zelenszkij: végre előállt a farbával, ezt követeli Magyarországtól

2026. január 16. 10:18

Nagy bajban van Ukrajna.

2026. január 16. 10:18
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz támadások miatt a kormánytól gyors intézkedéseket és az áramimport növelését követeli, különösen Magyarországról, Lengyelországból, Romániából és Szlovákiából – írja a Der Spiegel.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint 400 lakóház maradt napokra fűtés nélkül.

Zelenszkij napi egyeztetéseket jelentett be miniszterekkel és regionális vezetőkkel az energiaszektor helyzetéről, valamint tárgyalásokat folytatott Mark Rutte NATO-főtitkárral légvédelmi rakéták beszerzéséről.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Obsitos Technikus
2026. január 16. 11:32
Négymillió darab ötfontosból már jó nagy tüzet lehet rakni, használjátok egészséggel.
2
0
Obsitos Technikus
2026. január 16. 11:30
" írja a Der Spiegel." Okosak ezek a német firkászok. Hisz a kormányotok fizeti az összetarhált áram árát, idióták...
0
0
bagira004
2026. január 16. 11:26
Ha nem tetszik valami le lehet kapcsolódni a Magyarországi villanyvezetékről gázvezetékről.
2
0
Box Hill
2026. január 16. 11:08
Azt követeli, hogy vegyük már vissza Kárpátalját?
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!