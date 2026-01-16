Benyújtotta a számlát Zelenszkij: végre előállt a farbával, ezt követeli Magyarországtól

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz támadások miatt a kormánytól gyors intézkedéseket és az áramimport növelését követeli, különösen Magyarországról, Lengyelországból, Romániából és Szlovákiából – írja a Der Spiegel.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint 400 lakóház maradt napokra fűtés nélkül.

Zelenszkij napi egyeztetéseket jelentett be miniszterekkel és regionális vezetőkkel az energiaszektor helyzetéről, valamint tárgyalásokat folytatott Mark Rutte NATO-főtitkárral légvédelmi rakéták beszerzéséről.