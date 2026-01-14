Bejelentették Ukrajnában: feladták a harcot és figyelmeztették a lakosságot

Az Ukrenergo mindenkit arról tájékoztatott, hogy január 15-én, csütörtökön Ukrajna összes régiójában óránkénti áramszüneti menetrendet alkalmaznak a lakosság számára, az ipari fogyasztóknál pedig teljesítménykorlátozást vezetnek be – számolt be a hírről a Kárpáthír.

Az intézkedésre az energetikai létesítményeket ért tömeges orosz rakétatámadások következményei miatt van szükség.

Az állami energiaszolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy a menetrend szerinti áramellátás ideje alatt is takarékoskodjanak, ezzel csökkentve a rendszer terhelését.