Bejelentették Ukrajnában: feladták a harcot és figyelmeztették a lakosságot

Elesett Kijev: sötétségbe borult az ukrán főváros
Mindent bevetett az orosz hadsereg.
A legsebezhetőbb pontjaikat érték orosz rakétatámadások.
Az Ukrenergo mindenkit arról tájékoztatott, hogy január 15-én, csütörtökön Ukrajna összes régiójában óránkénti áramszüneti menetrendet alkalmaznak a lakosság számára, az ipari fogyasztóknál pedig teljesítménykorlátozást vezetnek be – számolt be a hírről a Kárpáthír.
Az intézkedésre az energetikai létesítményeket ért tömeges orosz rakétatámadások következményei miatt van szükség.
Az állami energiaszolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy a menetrend szerinti áramellátás ideje alatt is takarékoskodjanak, ezzel csökkentve a rendszer terhelését.
A lap összefoglalta, mit javasol az Ukrenergo a fogyasztóknak:
Ezt is ajánljuk a témában
Mindent bevetett az orosz hadsereg.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Szergej GAPON / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
„Ideje lenne a józan észre hallgatni” – szögezte le a miniszterelnök.
Egyedül Orbán Viktor képes beinteni a brüsszeli góréknak – jelentette ki Kocsis Máté.
Mindent bevetett az orosz hadsereg.