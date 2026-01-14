Ft
háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Bejelentették Ukrajnában: feladták a harcot és figyelmeztették a lakosságot

2026. január 14. 18:49

A legsebezhetőbb pontjaikat érték orosz rakétatámadások.

2026. január 14. 18:49
null

Az Ukrenergo mindenkit arról tájékoztatott, hogy január 15-én, csütörtökön Ukrajna összes régiójában óránkénti áramszüneti menetrendet alkalmaznak a lakosság számára, az ipari fogyasztóknál pedig teljesítménykorlátozást vezetnek be – számolt be a hírről a Kárpáthír.

Az intézkedésre az energetikai létesítményeket ért tömeges orosz rakétatámadások következményei miatt van szükség.

Az állami energiaszolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy a menetrend szerinti áramellátás ideje alatt is takarékoskodjanak, ezzel csökkentve a rendszer terhelését.

A lap összefoglalta, mit javasol az Ukrenergo a fogyasztóknak:

  • Ne kapcsoljanak be egyszerre több nagy teljesítményű elektromos készüléket.
  • Kapcsolják le a villanyt az üres helyiségekben, és húzzák ki a használaton kívüli eszközöket.
  • Az energiaigényes folyamatokat (mosás, vízmelegítők, mosogatógépek használata) 23:00 utánra időzítsék.
  • Korlátozzák az elektromos fűtőtestek használatát, különösen a csúcsidőszakokban (08:00–11:00 és 16:00–22:00 között).
  • Az áramszolgáltatás helyreállása után várjanak legalább 20 percet a nagy fogyasztók bekapcsolásával.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Szergej GAPON / AFP

 

