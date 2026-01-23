Ütött Kijev órája: világvége hangulat uralkodik a fővárosban – menekülésre szólították fel a lakosságot

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere Telegram oldalán súlyosnak ítélte Ukrajna és a főváros energetikai helyzetét, ennek nyomán pedig a város minden kerületében kijelölték azokat a központokat, ahol szükség esetén nagyobb számú lakos is éjszakázhat. Ezeken a helyeken fekvőhelyek, mobil kazánokkal működő fűtés, étkezés és higiéniai eszközök állnak majd rendelkezésre.

A városvezetés a rendkívüli energetikai helyzetre reagálva készül a kritikus infrastruktúra elleni esetleges újabb támadásokra. Klicsko a lakossághoz intézett üzenetében hangsúlyozta: