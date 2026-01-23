Ütött Kijev órája: világvége hangulat uralkodik a fővárosban – menekülésre szólították fel a lakosságot

Ukrajna elérte a holtpontot: a lakosság felkészült a legrosszabbra – Magyarország mentheti meg Zelenszkijt
Az energiaválság miatt a lakosságot felkészítik a kitelepítés lehetőségére.
Kijev is áldozatul esett az Ukrajnában uralkodó kritikus energetikai helyzetnek.
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere Telegram oldalán súlyosnak ítélte Ukrajna és a főváros energetikai helyzetét, ennek nyomán pedig a város minden kerületében kijelölték azokat a központokat, ahol szükség esetén nagyobb számú lakos is éjszakázhat. Ezeken a helyeken fekvőhelyek, mobil kazánokkal működő fűtés, étkezés és higiéniai eszközök állnak majd rendelkezésre.
A városvezetés a rendkívüli energetikai helyzetre reagálva készül a kritikus infrastruktúra elleni esetleges újabb támadásokra. Klicsko a lakossághoz intézett üzenetében hangsúlyozta:
a helyzet rendkívül nehéz, ezért mindenki készítsen tartalékot élelmiszerből, vízből és gyógyszerekből.
Akiknek lehetőségük van, érdemes alternatív energia- és fűtési forrással rendelkező helyre menekülnie a városon kívül – javasolta Klicsko.
A polgármester felhívta a munkáltatók figyelmét, hogy biztosítsák a rugalmas munkarendet, és ahol lehetséges, engedjék a dolgozókat távmunkába.
Klicsko kiemelte, hogy a város szolgálatai, köztük a közműszolgáltatók, kórházak és szociális intézmények folyamatos, 0-24 órás üzemmódban működnek a város életfunkcióinak biztosítása érdekében. „Ki fogunk tartani, bármekkora is legyen a nehézség” – zárta a polgármester.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
