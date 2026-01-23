Ft
vitalij klicsko energetikai helyzet orosz-ukrán háború kijev ukrajna

Ütött Kijev órája: világvége hangulat uralkodik a fővárosban – menekülésre szólították fel a lakosságot

2026. január 23. 13:38

Kijev is áldozatul esett az Ukrajnában uralkodó kritikus energetikai helyzetnek.

2026. január 23. 13:38
null

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere Telegram oldalán súlyosnak ítélte Ukrajna és a főváros energetikai helyzetét, ennek nyomán pedig a város minden kerületében kijelölték azokat a központokat, ahol szükség esetén nagyobb számú lakos is éjszakázhat. Ezeken a helyeken fekvőhelyek, mobil kazánokkal működő fűtés, étkezés és higiéniai eszközök állnak majd rendelkezésre.

A városvezetés a rendkívüli energetikai helyzetre reagálva készül a kritikus infrastruktúra elleni esetleges újabb támadásokra. Klicsko a lakossághoz intézett üzenetében hangsúlyozta: 

a helyzet rendkívül nehéz, ezért mindenki készítsen tartalékot élelmiszerből, vízből és gyógyszerekből. 

Akiknek lehetőségük van, érdemes alternatív energia- és fűtési forrással rendelkező helyre menekülnie a városon kívül – javasolta Klicsko.

A polgármester felhívta a munkáltatók figyelmét, hogy biztosítsák a rugalmas munkarendet, és ahol lehetséges, engedjék a dolgozókat távmunkába.

Klicsko kiemelte, hogy a város szolgálatai, köztük a közműszolgáltatók, kórházak és szociális intézmények folyamatos, 0-24 órás üzemmódban működnek a város életfunkcióinak biztosítása érdekében. „Ki fogunk tartani, bármekkora is legyen a nehézség” – zárta a polgármester.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Nagyhuba1
2026. január 23. 17:23
Oroszország ráér,az EU addig segíti ukrajnát míg az EU is megy a levesbe. Az USA meg röhög a markába.
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. január 23. 16:22
Hol van már az az 500 méter, amivel naponta közelítenek Moszkvához?
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. január 23. 15:26
A tiszaszarok miért nem fogadnak be menekülő ukikat?!
Válasz erre
7
0
pollip
2026. január 23. 15:13
Hartyáni nem megy segíteni? Meló van! Könnyebb a biztonságból uszitani, ugye?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!