Ukrajna elérte a holtpontot: a lakosság felkészült a legrosszabbra – Magyarország mentheti meg Zelenszkijt

Ez már Nyugat-Európában is sok volt: darabokra szedték az Orbánt gyalázó Zelenszkijt
Egy tanácsot is kapott az ukrán elnök.
Az energiaválság miatt a lakosságot felkészítik a kitelepítés lehetőségére.
Az orosz rakétatámadások következtében az elmúlt időszakban Ukrajnában súlyos károk érték a kritikus infrastruktúra több elemét, ami jelentősen megterheli az ország energiarendszerét. Az ukrán energetikai szakemberek szerint a hálózat jelenleg nem képes kielégíteni a reggeli és esti fogyasztási csúcsok igényeit, ezért a belügyminisztérium arra figyelmeztette a lakosságot, hogy tartós energiaválságra kell felkészülniük – írta meg az ukrán Strana.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy tanácsot is kapott az ukrán elnök.
A belügyminisztérium az energiaválság miatt arra kéri az állampolgárokat, hogy számoljanak egy esetleges átmeneti távozás lehetőségével is.
A minisztérium azt javasolja, hogy az ukránok három–öt napra elegendő ivóvizet, élelmiszert és gyógyszert halmozzanak fel, valamint készítsenek össze egy úgynevezett első szükségleti csomagot.
Ebben kapjanak helyet a legfontosabb okmányok, meleg ruházat, elsősegélycsomag, fűtéshez vagy melegen tartáshoz szükséges eszközök, személyes higiéniai felszerelések és készpénz.
Az ország több részén már most is súlyos az ellátási helyzet. Tavaly október óta széles körű, órákig tartó áramkimaradások bénítják Ukrajnát a megrongálódott közműrendszerek miatt, ami a múlt héten szükségállapot kihirdetéséhez vezetett.
Különösen nehéz helyzetben vannak Kijev lakosai, ahol napok óta tartó áramszünetek sújtják a fővárost.
Vitalij Klicsko polgármester kritikusnak nevezte az áram- és vízellátás állapotát. A DTEK energiaszolgáltató közlése szerint a kijeviek naponta mindössze körülbelül három órán át jutnak áramhoz, miközben akár tíz órán keresztül is áram nélkül maradnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Mint kiderült, mind az áram-, mind a gázellátás tekintetében nagyban függnek hazánktól a háború sújtotta országban.
Jelenleg vészhelyzeti áramszünet van érvényben több régióban is, köztük Harkiv, Poltava, Vinnica, Cserkaszi, Szumi, Dnyipropetrovszk, Csernyihiv, Mikolajiv, Csernyivci és Odessza térségében. A hálózatok a műszaki tűrőképességük határán működnek, miután az elmúlt időszakban újabb súlyos károkat szenvedtek el. Ennek következtében a lakosság sok helyen csak rövid időszakokra jut elektromos áramhoz, kizárólag az alapvető háztartási szükségletek biztosítása érdekében.
Az Ukrenergo január 16-án kénytelen volt az ország valamennyi megyéjében rendkívüli és tervezett fogyasztáskorlátozásokat bevezetni.
A helyzetet tovább súlyosbítja a hideg időjárás, amely növeli az energiaigényt, miközben a megrongálódott infrastruktúra nem képes biztosítani a szükséges kapacitást. A rendszer jelenleg a lehető legszigorúbb takarékos üzemmódban működik annak érdekében, hogy elkerüljék egy nagyszabású hálózati összeomlás bekövetkezését.
Szakértők szerint egyre reálisabb forgatókönyv, hogy a lakosság naponta mindössze négy órán keresztül jutna áramhoz.
Oleg Popenko, a Közüzemi Fogyasztók Szövetségének elnöke arra figyelmeztetett, hogy újabb találatok és tartós hideg esetén egyes városokban akár húszórás áramszüneteket is bevezethetnek, hogy kizárólag a létfontosságú infrastruktúra működését biztosítsák.
A legsúlyosabb forgatókönyv elkerülése érdekében Volodimir Zelenszkij elnök az áramimport további növelését sürgette. Az Ukrenergo tájékoztatása szerint Ukrajna jelenleg mintegy 2450 megawattnyi villamos energiát képes importálni Lengyelországból, Romániából, Szlovákiából és Magyarországról a hiányok enyhítésére. Zelenszkij csütörtök esti videóüzenetében közölte: egy napon belül konkrét megoldásokat vár el kormányától a válság kezelésére.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
„Ukrajna-barát kormánya csak akkor lehet Magyarországnak, ha minket eltakarítanak az útból.”
„Nincs más választás” – vélekedett az egyik megkérdezett.
Őszinteségi rohama volt.