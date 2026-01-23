Ukrajna elérte a holtpontot: a lakosság felkészült a legrosszabbra – Magyarország mentheti meg Zelenszkijt

Jelenleg vészhelyzeti áramszünet van érvényben több régióban is, köztük Harkiv, Poltava, Vinnica, Cserkaszi, Szumi, Dnyipropetrovszk, Csernyihiv, Mikolajiv, Csernyivci és Odessza térségében. A hálózatok a műszaki tűrőképességük határán működnek, miután az elmúlt időszakban újabb súlyos károkat szenvedtek el. Ennek következtében a lakosság sok helyen csak rövid időszakokra jut elektromos áramhoz, kizárólag az alapvető háztartási szükségletek biztosítása érdekében.

Az Ukrenergo január 16-án kénytelen volt az ország valamennyi megyéjében rendkívüli és tervezett fogyasztáskorlátozásokat bevezetni.

A helyzetet tovább súlyosbítja a hideg időjárás, amely növeli az energiaigényt, miközben a megrongálódott infrastruktúra nem képes biztosítani a szükséges kapacitást. A rendszer jelenleg a lehető legszigorúbb takarékos üzemmódban működik annak érdekében, hogy elkerüljék egy nagyszabású hálózati összeomlás bekövetkezését.

Szakértők szerint egyre reálisabb forgatókönyv, hogy a lakosság naponta mindössze négy órán keresztül jutna áramhoz.

Oleg Popenko, a Közüzemi Fogyasztók Szövetségének elnöke arra figyelmeztetett, hogy újabb találatok és tartós hideg esetén egyes városokban akár húszórás áramszüneteket is bevezethetnek, hogy kizárólag a létfontosságú infrastruktúra működését biztosítsák.