Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna nem lép be a Donald Trump által alapított Béketanácsba.
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna meghívást kapott az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által alapított Béketanácsba, ám a tagságot egyelőre nem tudják megfontolni, mivel a testülethez Oroszországot és Fehéroroszországot is meghívták – írta meg a ZN.ua.
„Oroszországgal most ellenségek vagyunk. Fehéroroszország Oroszország szövetségese – velük együtt nem lehetünk jelen” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy a tanács működése csak a háború befejezését követően válhat relevánssá Ukrajna számára.
A Béketanács létrehozását az Egyesült Államok a 20 pontos háborúmegállítási terv részeként javasolta, célja pedig a tűzszünet betartásának monitorozása.
Zelenszkij elmondta, hogy nem ismerte előre Trump elképzelését a tanács összetételéről.
A tanácsot hivatalosan pénteken alapították Davosban. Az Egyesült Államokon kívül az alapító okiratot 20 ország képviselője írta alá, köztük Magyarország, Törökország, Pakisztán, Szaúd-Arábia és több ázsiai és közel-keleti állam. Összesen 35 ország jelezte részvételi szándékát, de Franciaország, az Egyesült Királyság, Svédország, Hollandia, Németország és Kanada nem csatlakozik a kezdeményezéshez.
Az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka a tanácsadója volt annak a Valerij Zaluzsnijnak, aki jó kapcsolatot ápol Ruszin-Szendi Romulusszal.
