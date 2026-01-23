Ft
01. 24.
szombat
volodimir zelenszkij Béketanács egyesült államok trump ukrajna

Trump mindent megpróbált, de Zelenszkij újra nemet mondott: távolabbra kerülhet a béke időpontja

2026. január 23. 12:56

Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna nem lép be a Donald Trump által alapított Béketanácsba.

2026. január 23. 12:56
null

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna meghívást kapott az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által alapított Béketanácsba, ám a tagságot egyelőre nem tudják megfontolni, mivel a testülethez Oroszországot és Fehéroroszországot is meghívták – írta meg a ZN.ua.

„Oroszországgal most ellenségek vagyunk. Fehéroroszország Oroszország szövetségese – velük együtt nem lehetünk jelen” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy a tanács működése csak a háború befejezését követően válhat relevánssá Ukrajna számára.

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
A Béketanács létrehozását az Egyesült Államok a 20 pontos háborúmegállítási terv részeként javasolta, célja pedig a tűzszünet betartásának monitorozása. 

Zelenszkij elmondta, hogy nem ismerte előre Trump elképzelését a tanács összetételéről.

A tanácsot hivatalosan pénteken alapították Davosban. Az Egyesült Államokon kívül az alapító okiratot 20 ország képviselője írta alá, köztük Magyarország, Törökország, Pakisztán, Szaúd-Arábia és több ázsiai és közel-keleti állam. Összesen 35 ország jelezte részvételi szándékát, de Franciaország, az Egyesült Királyság, Svédország, Hollandia, Németország és Kanada nem csatlakozik a kezdeményezéshez.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

2026. január 23. 17:56
Honnan tudjuk, hogy meghívták? Mert Ő (Zselé) mondta??? Trump korábban már mondta?
Mich99
2026. január 23. 15:37
A náci zsidónak nincs is ott semmi keresnivalója!
cinkegolyó
2026. január 23. 15:35
Az Egyesült Államok hírszerzési adatokkal, valós idejű műholdképekkel, Elon Musk Starlink rendszerével biztosítja a kritikus internetkapcsolatot az ukrán hadseregnek. Majd ha ezeket kikapcsolja Trump, akkor mondhatja, hogy mindent megpróbált.
Csigorin
2026. január 23. 15:30
Ukrajna Ukrajnan kivul senkivel sem tud meglenni bekeben, vilagos..
