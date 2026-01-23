Trump mindent megpróbált, de Zelenszkij újra nemet mondott: távolabbra kerülhet a béke időpontja

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna meghívást kapott az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által alapított Béketanácsba, ám a tagságot egyelőre nem tudják megfontolni, mivel a testülethez Oroszországot és Fehéroroszországot is meghívták – írta meg a ZN.ua.

„Oroszországgal most ellenségek vagyunk. Fehéroroszország Oroszország szövetségese – velük együtt nem lehetünk jelen” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy a tanács működése csak a háború befejezését követően válhat relevánssá Ukrajna számára.