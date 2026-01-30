Trump megkongatta a vészharangot: retteghet a kis ország

Trump újabb országnak adott ultimátumot: kemény fellépést helyezett kilátásba
Az amerikai elnök alkura szólította fel a kommunista vezetést.
Az elnök friss rendeletében vámokat helyezett kilátásba azon országokkal szemben, amelyek olajat adnak el vagy szállítanak nekik.
Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt. Az elnök továbbá aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely importvámok bevezetését teszi lehetővé azokkal az országokkal szemben, amelyek olajat adnak el vagy szállítanak Kubának.
A dokumentum szerint, amelyet a Fehér Ház honlapján is közzétettek, a kubai kormány rendkívüli intézkedései fenygetőek az Egyesült Államokra nézve. Azt írja: „a rezsim számos ellenséges országgal, transznacionális terrorszervezettel és az Egyesült Államokkal szemben álló rosszindulatú szereplővel szövetkezik – és támogatja őket –, beleértve az Orosz Föderáció (Oroszország) kormányát, a Kínai Népköztársaságot, az iráni kormányt, a Hamászt és a Hezbollahot”.
A Trump által aláírt rendelet kimondja, hogy az Egyesült Államok további vámot vethet ki bármely olyan ország termékeire, amely közvetlenül vagy közvetve olajat ad el vagy szállít Kubának, a lehetséges vámok konkrét mértékéről nincs szó a dokumentumban. A rendelet szerint ugyanakkor
az elnöknek joga van felülvizsgálni vagy módosítani a vámok kivetéséről szóló döntést, ha Kuba vagy az érintett országok a politikájukat összhangba hozzák az Egyesült Államok nemzetbiztonsági céljaival és külpolitikai érdekeivel.
Bruno Rodríguez, Kuba külügyminisztere reagált Donald Trump elnöki rendeletére: elítélte, és „Kuba és népe elleni brutális agressziónak” nevezte, „amelyet most szélsőséges életkörülmények fenyegetnek”. Továbbá azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy „zsarolással és kényszerrel próbál más országokat rávenni a Kuba elleni, egyetemesen elítélt blokádpolitikájára”.
(MTI)
Nyitókép: SAUL LOEB, Pablo PORCIUNCULA / AFP