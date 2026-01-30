Trump megkongatta a vészharangot: retteghet a kis ország

A dokumentum szerint, amelyet a Fehér Ház honlapján is közzétettek, a kubai kormány rendkívüli intézkedései fenygetőek az Egyesült Államokra nézve. Azt írja: „a rezsim számos ellenséges országgal, transznacionális terrorszervezettel és az Egyesült Államokkal szemben álló rosszindulatú szereplővel szövetkezik – és támogatja őket –, beleértve az Orosz Föderáció (Oroszország) kormányát, a Kínai Népköztársaságot, az iráni kormányt, a Hamászt és a Hezbollahot”.