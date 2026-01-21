Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Trump egy ragadozó, egy Predator, egy T-Rex

2026. január 21. 06:53

Lakott területet Dánia-Grönland nem adhat fel, de miért ne kaphatna meg 10 vagy 20 ezer km2-t, mint az angolok Cipruson?

2026. január 21. 06:53
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Kicsoda is Trump? Őrült? Dehogy. Minden eddigi lépésében nem csak hogy volt logika, de előre is vitte az USA ügyét (a vámok is), ha át is lépett határokat. Van logika Grönlandban is, de ez így erővel nem fog menni.

Trump egy ragadozó, egy Predator, egy T-Rex, aki hozzászokott, hogy mindent megkap – kivéve nagyon ritkán, amikor nem. Ez az a kivétel lesz, csak teljesen nyíltan el kell neki mondani, hogy ez töréspont. Nem a  sajtóban alázni, hanem szemtől-szembe megmondani, ez nem megy.

És van némi esély kompromisszumra is. Lakott területet Dánia-Grönland nem adhat fel. De az amerikai bázis, és esetleg további bázisok területét talán – nyilván nem ismerem a helyi jogot, de precedens van: Ciprus.  

Cipruson  Akrotiri és Dhekelia szuverén brit terület, 254 km2, ami nem kevés a sziget 9,251 km2-es területéhez képest. A brit tengerentúli terület határain nincs határőrizet, azaz a ciprusiak szabadon közlekedhetnek a brit területeken áthaladó utakon. Az az Egyesült Királyság nem folytat a katonain kívül más tevékenységet, nem enged a területen senkit sem letelepedni, a már ott lakó személyeken kívül, de mégis az övék.

Miért ne kaphatna meg 10 vagy 20 ezer km2-t így az USA Grönlandon a 2.2 millió km2-ből. Nem bérletbe, örökre. Igaz, ez nem akkora »deal« lenne, mint Alaszka volt. De az USA nem kellene hogy lemondjon arról, hogy egy független Grönlanddal később társulásra lépjen.Azzal kapcsolatban nem kellene aggódni, hogy Nuuk vagy Koppenhága megváltoztatja a véleményét. Mert ez szuverén amerikai terület lenne, nem bérlet.”

Nyitókép forrása: Faktum

Dixtroy
2026. január 21. 09:23
Kaptok öt gleccsert, mulassatok rajta jól. Ez lenne a nagy ötlet? Ennyi erővel Kanada szigeteit is követelhetné, csakhogy neki a Golf áramlat által érintett rész kell, ahonnan a tengeri hatalmát ki tudja terjeszteni a Norvégia-Izland-Grönland vonalra, egyszerűen nincsen technológiája, hogy a jeges tengeren közlekedjen, csak a kijáratot akarja ellenőrizni.
Válasz erre
0
0
NovaTerra
2026. január 21. 09:20
Dánia nem adhatja fel? Ok, rendben. De egy esetleges katonai akcióra milyen választ adna? Jól elítélné nyilatkozatokban? Grönland nem dél-amerikai dzsungel, hogy lehet azzal fenyegetni, hogy akkor gerilla háborúba kezd az ott lakó 50 ezer ember. Szóval, ha tényleg meg akarja szerezni az USA Grönlandot, akkor meg is fogja. Már puhítják a népet meg a szövetségeseket. Nem úgy tűnik, mintha ki akarnának hátrálni ebből. Ráadásul ebben az ügyben még a demokrata képviselők se nagyon ellenkeznek.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. január 21. 08:34
Oszt miért érné be 20 ezerrel, ha 2 milliót is vihet. Arról most nem is beszélve, hogy akár az évszázad pöre is lóghat Damoklesz kardjaként Dánia felett az inuit nők sterilizálása miatt. Tehát én amondó vagyok, hogy ne nagyon ugráljon Dánia.
Válasz erre
1
0
Héja
2026. január 21. 07:57
Folynak a találgatások. Nem csoda: az "elemzők" ebből élnek. Trump közben dübörög.
Válasz erre
1
0
