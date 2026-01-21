Riadó az óceán fölött: Trump elindult Davosba, majd a repülőgép visszafordult az Egyesült Államokba
Fő a biztonság.
Lakott területet Dánia-Grönland nem adhat fel, de miért ne kaphatna meg 10 vagy 20 ezer km2-t, mint az angolok Cipruson?
„Kicsoda is Trump? Őrült? Dehogy. Minden eddigi lépésében nem csak hogy volt logika, de előre is vitte az USA ügyét (a vámok is), ha át is lépett határokat. Van logika Grönlandban is, de ez így erővel nem fog menni.
Trump egy ragadozó, egy Predator, egy T-Rex, aki hozzászokott, hogy mindent megkap – kivéve nagyon ritkán, amikor nem. Ez az a kivétel lesz, csak teljesen nyíltan el kell neki mondani, hogy ez töréspont. Nem a sajtóban alázni, hanem szemtől-szembe megmondani, ez nem megy.
És van némi esély kompromisszumra is. Lakott területet Dánia-Grönland nem adhat fel. De az amerikai bázis, és esetleg további bázisok területét talán – nyilván nem ismerem a helyi jogot, de precedens van: Ciprus.
Cipruson Akrotiri és Dhekelia szuverén brit terület, 254 km2, ami nem kevés a sziget 9,251 km2-es területéhez képest. A brit tengerentúli terület határain nincs határőrizet, azaz a ciprusiak szabadon közlekedhetnek a brit területeken áthaladó utakon. Az az Egyesült Királyság nem folytat a katonain kívül más tevékenységet, nem enged a területen senkit sem letelepedni, a már ott lakó személyeken kívül, de mégis az övék.
Miért ne kaphatna meg 10 vagy 20 ezer km2-t így az USA Grönlandon a 2.2 millió km2-ből. Nem bérletbe, örökre. Igaz, ez nem akkora »deal« lenne, mint Alaszka volt. De az USA nem kellene hogy lemondjon arról, hogy egy független Grönlanddal később társulásra lépjen.Azzal kapcsolatban nem kellene aggódni, hogy Nuuk vagy Koppenhága megváltoztatja a véleményét. Mert ez szuverén amerikai terület lenne, nem bérlet.”
