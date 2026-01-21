„Kicsoda is Trump? Őrült? Dehogy. Minden eddigi lépésében nem csak hogy volt logika, de előre is vitte az USA ügyét (a vámok is), ha át is lépett határokat. Van logika Grönlandban is, de ez így erővel nem fog menni.

Trump egy ragadozó, egy Predator, egy T-Rex, aki hozzászokott, hogy mindent megkap – kivéve nagyon ritkán, amikor nem. Ez az a kivétel lesz, csak teljesen nyíltan el kell neki mondani, hogy ez töréspont. Nem a sajtóban alázni, hanem szemtől-szembe megmondani, ez nem megy.