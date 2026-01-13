Teljesen ledöbbentünk: az emberek több mint negyede külföldre menekülne Franciaországból

Aki Orbánt bírálta, most maga bukik el – a francia elnök politikai vesztét egykori támogatója mondta ki nyíltan
Az egykori mentor szerint: Macron Franciaország legrosszabb elnöke az Ötödik Köztársaság 1958-as megalakulása óta.
A helyzetet tovább súlyosbítják a korrupcióval kapcsolatos félelmek és a tartós gazdasági pesszimizmus.
Franciaországban látványosan megrendült a közbizalom az állami intézmények iránt:
2025-ben jelentősen csökkent a kormányba, az igazságszolgáltatásba és a választások tisztaságába vetett hit, miközben ugrásszerűen nőtt azok aránya, akik végleg elhagynák az országot.
A nemzeti kormány iránti bizalom 13 százalékponttal 29 százalékra esett vissza, a választások tisztaságában bízók aránya pedig ugyanennyivel, 51 százalékra csökkent.
Hasonló visszaesés tapasztalható a bíróságok és a pénzügyi intézmények megítélésében is –
ilyen mértékű, több intézményt egyszerre érintő bizalomvesztés 2025-ben egyetlen más uniós országban sem volt tapasztalható.
A bizalmi válság hátterében súlyos politikai instabilitás áll: Emmanuel Macron elnök 2024 vége óta egymást váltó miniszterelnökökkel próbál kormányozni parlamenti többség nélkül, miközben a költségvetési viták sorra bizalmatlansági indítványokhoz vezetnek.
A politikai elit iránti elégedetlenség tömegtüntetésekben is megjelent: tavaly ősszel Franciaországban zajlottak a legnagyobb szakszervezeti megmozdulások a 2023-as nyugdíjreform óta.
Macron személyes népszerűsége történelmi mélypontra, 28 százalékra süllyedt.
A belpolitikai feszültségek következményeként egyre többen keresik a kiutat az országból.
2025-ben a francia felnőttek 27 százaléka mondta azt, hogy lehetőség esetén végleg külföldre költözne – ez több mint kétszerese a tavalyi aránynak.
A legnépszerűbb célországok Kanada, Svájc, Spanyolország és Algéria.
A kivándorlási szándék különösen erős azok körében, akik alig vagy egyáltalán nem bíznak az állami intézményekben, ami szoros kapcsolatot jelez a közbizalom megrendülése és az elvándorlási hajlandóság között.
A helyzetet tovább súlyosbítják a korrupcióval kapcsolatos félelmek és a tartós gazdasági pesszimizmus. A franciák közel 70 százaléka szerint a kormányzati korrupció széles körben elterjedt – ilyen magas arányra legutóbb egy évtizede volt példa. E
közben a gazdasági kilátásokat is borúlátás övezi: a többség úgy véli, hogy a helyi gazdaság romlik, miközben az államháztartási hiány, a csökkenő termelékenység és az eladósodottság tovább mélyíti a politikai válságot.
Macron mandátuma 2027-ben jár le, utódjára pedig az a feladat vár majd, hogy újjáépítse azt a közbizalmat, amely elnöksége végére látványosan megroppant.
Nyitókép: Ibrahim Ezzat / AFP