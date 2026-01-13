Ft
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
emmanuel macron franciaország kudarc

Teljesen ledöbbentünk: az emberek több mint negyede külföldre menekülne Franciaországból

2026. január 13. 15:18

A helyzetet tovább súlyosbítják a korrupcióval kapcsolatos félelmek és a tartós gazdasági pesszimizmus.

2026. január 13. 15:18
null

Franciaországban látványosan megrendült a közbizalom az állami intézmények iránt: 

2025-ben jelentősen csökkent a kormányba, az igazságszolgáltatásba és a választások tisztaságába vetett hit, miközben ugrásszerűen nőtt azok aránya, akik végleg elhagynák az országot.

A nemzeti kormány iránti bizalom 13 százalékponttal 29 százalékra esett vissza, a választások tisztaságában bízók aránya pedig ugyanennyivel, 51 százalékra csökkent. 

Hasonló visszaesés tapasztalható a bíróságok és a pénzügyi intézmények megítélésében is – 

ilyen mértékű, több intézményt egyszerre érintő bizalomvesztés 2025-ben egyetlen más uniós országban sem volt tapasztalható.

A bizalmi válság hátterében súlyos politikai instabilitás áll: Emmanuel Macron elnök 2024 vége óta egymást váltó miniszterelnökökkel próbál kormányozni parlamenti többség nélkül, miközben a költségvetési viták sorra bizalmatlansági indítványokhoz vezetnek. 

A politikai elit iránti elégedetlenség tömegtüntetésekben is megjelent: tavaly ősszel Franciaországban zajlottak a legnagyobb szakszervezeti megmozdulások a 2023-as nyugdíjreform óta. 

Macron személyes népszerűsége történelmi mélypontra, 28 százalékra süllyedt.

A belpolitikai feszültségek következményeként egyre többen keresik a kiutat az országból.

2025-ben a francia felnőttek 27 százaléka mondta azt, hogy lehetőség esetén végleg külföldre költözne – ez több mint kétszerese a tavalyi aránynak. 

A legnépszerűbb célországok Kanada, Svájc, Spanyolország és Algéria. 

A kivándorlási szándék különösen erős azok körében, akik alig vagy egyáltalán nem bíznak az állami intézményekben, ami szoros kapcsolatot jelez a közbizalom megrendülése és az elvándorlási hajlandóság között.

A helyzetet tovább súlyosbítják a korrupcióval kapcsolatos félelmek és a tartós gazdasági pesszimizmus. A franciák közel 70 százaléka szerint a kormányzati korrupció széles körben elterjedt – ilyen magas arányra legutóbb egy évtizede volt példa. E

közben a gazdasági kilátásokat is borúlátás övezi: a többség úgy véli, hogy a helyi gazdaság romlik, miközben az államháztartási hiány, a csökkenő termelékenység és az eladósodottság tovább mélyíti a politikai válságot. 

Macron mandátuma 2027-ben jár le, utódjára pedig az a feladat vár majd, hogy újjáépítse azt a közbizalmat, amely elnöksége végére látványosan megroppant.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép:  Ibrahim Ezzat / AFP

 

sanya55-2
2026. január 13. 15:55
Nyugatról is kerítés !
madre79
2026. január 13. 15:51
Hová?
billysparks
2026. január 13. 15:37
Magyarországról is. Ők a Tisza szavazói. Nem vagyok irigy ember,nem zavar más gazdagodása. Például el tudnám képzelni Dés Lászlót a Samsonite böröndmárka reklámarcának. Senkinek nincs az ágya alatt annyi ideje bekészített bőröndje a meneküléshez, mint neki. A cég helyében vagyonokat fizetnék neki.
csulak
2026. január 13. 15:25
Nyugat ALkonyat latjuk eloben
