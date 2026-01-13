Teljesen ledöbbentünk: az emberek több mint negyede külföldre menekülne Franciaországból

2025-ben a francia felnőttek 27 százaléka mondta azt, hogy lehetőség esetén végleg külföldre költözne – ez több mint kétszerese a tavalyi aránynak.

A legnépszerűbb célországok Kanada, Svájc, Spanyolország és Algéria.

A kivándorlási szándék különösen erős azok körében, akik alig vagy egyáltalán nem bíznak az állami intézményekben, ami szoros kapcsolatot jelez a közbizalom megrendülése és az elvándorlási hajlandóság között.

A helyzetet tovább súlyosbítják a korrupcióval kapcsolatos félelmek és a tartós gazdasági pesszimizmus. A franciák közel 70 százaléka szerint a kormányzati korrupció széles körben elterjedt – ilyen magas arányra legutóbb egy évtizede volt példa. E

közben a gazdasági kilátásokat is borúlátás övezi: a többség úgy véli, hogy a helyi gazdaság romlik, miközben az államháztartási hiány, a csökkenő termelékenység és az eladósodottság tovább mélyíti a politikai válságot.