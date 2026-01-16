Szomáli erőszaktevőt állítottak bíróság elé Hollandiában

Az ügyészség öt év börtönbüntetést és kötelező kezelést követelt a gyanúsított, Mohammed H. számára, akit hétéves korában hoztak Hollandiába. Mohammed H., akit a rendőrség a helyszínen fogott el, megjelent a bíróságon a tárgyaláson. A szomáliai korábban azt mondta a rendőrségnek, hogy soha nem akarna szexuális bűncselekményt elkövetni, de hosszú, nyolc oldalas bűnlajstroma van, elsősorban lopás miatt. Gyakori kannabiszfogyasztó, és a legutóbbi nemi erőszak ügyében őrizetbe vették, miközben továbbra is drogozott – írja az RMX News.

Ahogy az áldozat a Spaarndammerstraaton sétált, észrevette, hogy egy férfi követi. A támadó megragadta a nyakát, berángatta a parkba, és fizikailag bántalmazta. Az OM szerint a támadás során fojtogatta is.