01. 16.
péntek
erőszak migráció Hollandia

Szomáli erőszaktevőt állítottak bíróság elé Hollandiában

2026. január 16. 12:32

Egy szomáliai férfit állítottak bíróság elé egy 20 éves holland nő megerőszakolása és meggyilkolási kísérlete miatt, egy olyan ügyben, amelyről korábban nem számoltak be, annak ellenére, hogy az eset 2024 májusában történt Amszterdam Westerpark negyedében.

2026. január 16. 12:32
null

Az ügyészség öt év börtönbüntetést és kötelező kezelést követelt a gyanúsított, Mohammed H. számára, akit hétéves korában hoztak Hollandiába. Mohammed H., akit a rendőrség a helyszínen fogott el, megjelent a bíróságon a tárgyaláson. A szomáliai korábban azt mondta a rendőrségnek, hogy soha nem akarna szexuális bűncselekményt elkövetni, de hosszú, nyolc oldalas bűnlajstroma van, elsősorban lopás miatt. Gyakori kannabiszfogyasztó, és a legutóbbi nemi erőszak ügyében őrizetbe vették, miközben továbbra is drogozott – írja az RMX News.

Ahogy az áldozat a Spaarndammerstraaton sétált, észrevette, hogy egy férfi követi. A támadó megragadta a nyakát, berángatta a parkba, és fizikailag bántalmazta. Az OM szerint a támadás során fojtogatta is. 

„A feljelentő a legrosszabb rémálmot élte át” – jelentette ki az ügyész.

Annak ellenére, hogy nem tudott rendesen lélegezni, a nő megpróbált védekezni és segítségért kiáltani. A rendőrségnek azt vallotta, hogy a gyanúsított többször is azzal fenyegette, hogy megöli. A kerületi ügyész hangsúlyozta az esemény traumáját.

A támadást csak két helyi lakosnak köszönhette, akik hallották a nő sikolyát. Az áldozat ügyvédje, Chris Sent hangsúlyozta, hogy míg ezek a helyiek cselekedtek, mások nem.

„Csak a hihetetlen küzdőszellemének, az adrenalinnak, ami látszólag elszabadult rajta, és a rendőrség beavatkozásának köszönhető, hogy még mindig életben van” – mondta az ügyész. „A vádlott minden cselekedete a gyilkosságra irányult, és jelentős volt az esélye ennek a következménynek.”

Mohammed H. letartóztatása óta előzetes letartóztatásban van. A meghallgatás során nagyrészt mozdulatlan maradt. Születési dátumának megerősítésén kívül nem volt hajlandó beszélni, csak alkalmanként bólintott vagy rázta a fejét.

 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Fotó: illusztráció, Amszterdam (forrás: Unsplash)

orokkuruc-2
2026. január 16. 14:42
Fizikai kasztrálás..?
sanya55-2
2026. január 16. 14:13
Tényleg nagyon színes ország, ma egy szomáli, holnap egy kongói aztán két egyiptomi, majd öt marokkói. GYÖNYÖRŰ SZÉP VILÁG
astra04
2026. január 16. 13:49
Kötelező kezelés? Az ólomterápia lenne neki a legjobb, közvetlen a mocskos fejébe!
RigbyMordecai
2026. január 16. 13:30
Az idézett RMX News-oldalon vannak még más nyalánkságok is, és a rendőrségüket is jól jellemzik a cikkek. És még mindig nem ég a döntéshozók épülete ... És még mindig nem járnak az emberek, főleg a nők paprikasprayvel (tovább nem is fokoznám), hogy valami elemi módon védekezzenek, mégha a barbár erővel nem is birnak ... Más: Kedves Mandiner, a LÁTSZÓLAG és a LÁTHATÓLAG között ég és föld a különbség, hiába azonos a szótő. Ha nem is tudsz angolul, legalább a magyar értelmezést tudnod kéne, az a szakma legkisebb követelménye, és hol van még a többi, amit tanulni is kell még, hogy sok ezer ember híréhségét becsülettel csillapítsd, minél kevesebb kifogásolnivalóval... Pedig csak át kéne olvasni, és kiderül, hogy nem stimmel valami. Tudom, mi is írunk hülyeségeket, de nem is csinálunk hírweboldalt...
