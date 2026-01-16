Szomáli erőszaktevőt állítottak bíróság elé Hollandiában

Elképesztő igazságtalanság: a holland kormány csak úgy szórja a szociális bérlakásokat a migránsoknak
A holland őslakosok ötvenszer annyi időt kell, hogy várjanak hasonló juttatásra.
Egy szomáliai férfit állítottak bíróság elé egy 20 éves holland nő megerőszakolása és meggyilkolási kísérlete miatt, egy olyan ügyben, amelyről korábban nem számoltak be, annak ellenére, hogy az eset 2024 májusában történt Amszterdam Westerpark negyedében.
Az ügyészség öt év börtönbüntetést és kötelező kezelést követelt a gyanúsított, Mohammed H. számára, akit hétéves korában hoztak Hollandiába. Mohammed H., akit a rendőrség a helyszínen fogott el, megjelent a bíróságon a tárgyaláson. A szomáliai korábban azt mondta a rendőrségnek, hogy soha nem akarna szexuális bűncselekményt elkövetni, de hosszú, nyolc oldalas bűnlajstroma van, elsősorban lopás miatt. Gyakori kannabiszfogyasztó, és a legutóbbi nemi erőszak ügyében őrizetbe vették, miközben továbbra is drogozott – írja az RMX News.
Ahogy az áldozat a Spaarndammerstraaton sétált, észrevette, hogy egy férfi követi. A támadó megragadta a nyakát, berángatta a parkba, és fizikailag bántalmazta. Az OM szerint a támadás során fojtogatta is.
„A feljelentő a legrosszabb rémálmot élte át” – jelentette ki az ügyész.
Annak ellenére, hogy nem tudott rendesen lélegezni, a nő megpróbált védekezni és segítségért kiáltani. A rendőrségnek azt vallotta, hogy a gyanúsított többször is azzal fenyegette, hogy megöli. A kerületi ügyész hangsúlyozta az esemény traumáját.
A támadást csak két helyi lakosnak köszönhette, akik hallották a nő sikolyát. Az áldozat ügyvédje, Chris Sent hangsúlyozta, hogy míg ezek a helyiek cselekedtek, mások nem.
„Csak a hihetetlen küzdőszellemének, az adrenalinnak, ami látszólag elszabadult rajta, és a rendőrség beavatkozásának köszönhető, hogy még mindig életben van” – mondta az ügyész. „A vádlott minden cselekedete a gyilkosságra irányult, és jelentős volt az esélye ennek a következménynek.”
Mohammed H. letartóztatása óta előzetes letartóztatásban van. A meghallgatás során nagyrészt mozdulatlan maradt. Születési dátumának megerősítésén kívül nem volt hajlandó beszélni, csak alkalmanként bólintott vagy rázta a fejét.
Fotó: illusztráció, Amszterdam (forrás: Unsplash)