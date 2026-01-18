Ft
01. 18.
vasárnap
lengyelország európai bíróság tisza tarr zoltán

Szolgalelkű hajbókolás Brüsszel előtt: nincs többé „férj" és „feleség" „férfi" és „nő" – viszont elismerik a külföldi melegházasságokat a Tisza mintaországában

2026. január 18. 13:59

Donald Tuskék a lengyel alkotmányt is lábbal tiporják, ha Brüsszelből ez az ukáz; Tarr Zoltán szerint van mit tanulni tőlük, Magyar Péter pedig közölte: ha nyer, az első útja Varsóba vezet majd.

2026. január 18. 13:59
null

Emlékezetes, tavaly novemberben egy lengyel meleg pár miatt az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott, miszerint minden tagállam köteles elismerni a másik tagállamban kötött házasságokat. 

Míg ezt hazánk úgy oldotta meg, hogy még nyáron az azonos nemű párok által külföldön kötött házasságot itthon az azonos nemű párok számára egyébként elérhető bejegyzett élettársi kapcsolatként, tehát nem házasságként ismerte el, védve az intézmény hagyományos formáját, a magyar alkotmánynak megfelelően. 

Az eurokrata lengyel Tusk-kormány másik megoldást választott: mint a lengyel wPolityce megírta, ugyanígy a lengyel alkotmánnyal is szembemegy a strasbourgi döntés, Tuskék 

„szándékában áll kötelességtudóan végrehajtani az Európai Bíróság ajánlását”.

A szabályozástervezet, mint írják, olyan „nemi szempontból semleges” kifejezések bevezetését is javasolja, mint az „első házastárs” és a „második házastárs” a „férj” és „feleség” helyett.

Mindez az előszobája annak, hogy hozzáigazítsák a lengyel igazolványokat is a brüsszeli követelményekhez, és elfogadják az azonos nemű párok külföldön kötött házasságát.

Krzysztof Gawkowski miniszterelnök-helyettes X oldalán Brüsszelre, vagyis Strasbourgra mutogatott, ám úgy, mintha valamiféle felsőbb hatalomként tekintene rá. „Lengyelország köteles elismerni az azonos neműek között más uniós országokban jogszerűen megkötött házasságokat. Ez egy olyan jog, amelyet alkalmaznunk kell és alkalmazni is akarunk – az Európai Bíróság ítélete egyértelmű”.

És egyből bele is ugranak az anyakönyvi kivonatok megváltoztatásába is.

A jelenlegi dokumentumsablonok a „nő” és a „férfi” kifejezéseket használják, ami lehetetlenné teszi az azonos neműek házasságának helyes rögzítését.

Ezért értelemszerűen ez is mehet a kukába.

Mindez pedig elég aggasztó abból a szempontból, hogy a Tisza és annak vezetői folyamatosan a lengyel példára hivatkoznak, mindamellett, hogy Donald Tusk pártjával (PO) egy európai pártcsaládban is van a Tisza.

Maga Magyar Péter a Bloombergnek adott egy korai interjújában egyébként már arról beszélt, hogy Donald Tusk példáját kívánja követni (vagy ahogy korábban fogalmazott, „egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani”).

De azt is mondta nemrég, hogy amennyiben nyer áprilisban, az első útja nem máshova vezet, mint Varsóba.

Jobbkeze, Tarr Zoltán még tovább ment:

mint a Klubrádióban elmondta, „egy történelmi próbálkozásnak vagyunk a szemtanúi Lengyelország tekintetében. És a mi számunkra, Magyarország számára, 

a Tisza közössége számára, a változást akarók számára, ez, ami Lengyelországban történik, ez nagyon sok szempontból egy nagyszerű tanulási megfigyelési lehetőség”.

Apró visszaidézés, mi történik Lengyelországban: 

Mindezért pedig egyetlen feddő szót sem kaptak Brüsszelből. Érthető, hiszen igazodnak. Most is.

S most úgy fest, a nagyon pici szuverenitásba, amiről Magyarék szerint le kellene mondani, az alkotmány lábbal tiprása és a hagyományos házasság felbontása is belefér.

Nyitókép: Magyar Péter Manfred Webert, a pártcsalád elnökét fogadja Budapesten. Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

vitez-laszlo
•••
2026. január 18. 14:57 Szerkesztve
Mi történt ezzel a világgal emberek!? A normális nyugaton még néhány évtizede ha kiderült egy politikusról hogy buzi, akkor az ment a kukába! Egy életre elvágta a karrierjét! Most meg díjazzák ha valaki buzi! Lásd a tirpák karigerit.... Nooooormális!? Mire jó ez? A buzi egy ferdehajlamú, ugyan úgy mint egy pedofil! A különbség annyi, hogy a buzinak talán van annyi esze, hogy nem kezd gyerekekkel..... Innentől kezdve csak annyi a kérésünk a buzik felé, hogy tartsák meg maguknak a ferdehajlamúságukat, és ne hivalkodjanak vele. Ne akarják beállítani, hogy ők normális emberek! Értem én hogy lehet nagyon okos, mintt pl. egy autista is, de az autista sem kérkedik a betegségével. Teszi a dolgát, és megpróbál hasznos tagja lenni a társadalomnak. Ehhez nem kell hivalkodnia a ferdehajlamúságával.
vakiki
2026. január 18. 14:48
A rosseb ismerje el a buziházasságot. Elmebeteg, aki két egynemű házasságát támogatja. De mitől is házasság ez az undormány?! Pfúj! Okádás.🤮🤮🤮
templar62
2026. január 18. 14:44
12 hétig még álmodozhat .
Ekrü123
2026. január 18. 14:43
Tök mindegy milyen jogszabályt hoznak ha nincs társadalmi elfogadottsága. Attól még , hogy a hollandoknál kaptak egy papírt, itthon pont le fogja szarni mindenki. Max innentől kezdve azok a szülők akik ezzel nem értenek egyet, nem hagynak a homoszexuális gyermekükre semmit, nehogy egy másik buzi örökölje.
