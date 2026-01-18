Szolgalelkű hajbókolás Brüsszel előtt: nincs többé „férj” és „feleség” „férfi” és „nő” – viszont elismerik a külföldi melegházasságokat a Tisza mintaországában

A szabályozástervezet, mint írják, olyan „nemi szempontból semleges” kifejezések bevezetését is javasolja, mint az „első házastárs” és a „második házastárs” a „férj” és „feleség” helyett.

Mindez az előszobája annak, hogy hozzáigazítsák a lengyel igazolványokat is a brüsszeli követelményekhez, és elfogadják az azonos nemű párok külföldön kötött házasságát.

Krzysztof Gawkowski miniszterelnök-helyettes X oldalán Brüsszelre, vagyis Strasbourgra mutogatott, ám úgy, mintha valamiféle felsőbb hatalomként tekintene rá. „Lengyelország köteles elismerni az azonos neműek között más uniós országokban jogszerűen megkötött házasságokat. Ez egy olyan jog, amelyet alkalmaznunk kell és alkalmazni is akarunk – az Európai Bíróság ítélete egyértelmű”.

És egyből bele is ugranak az anyakönyvi kivonatok megváltoztatásába is.