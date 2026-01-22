Szépen helyretették az EP magyarellenes képviselőit: akárhányszor rendeznek is vitát Magyarországról, ők akkor is a saját útjukat járják (VIDEÓ)

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
A harmincötödik vitában sincs már semmi újdonság.
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője ismét határozottan kiállt Magyarország szuverenitása mellett a strasbourgi plenáris vitában, amely Magyarország jogállamisági helyzetéről szólt – immár a harmincötödik alkalommal. Dömötör élesen kritizálta az Európai Parlament azon képviselőit, akik szerinte folyamatosan Magyarország belügyeibe avatkoznak be, miközben saját országaik problémáival nem foglalkoznak érdemben. „Tisztelettel köszöntöm az Európai Parlament azon képviselőit, akik úgy gondolják, hogy a saját országukban már semmiféle teendő nem akad, ezért ma is az én hazámmal foglalkoznak. A harmincötödik alkalommal” – fogalmazott.
A képviselő azt üzente nekik
akárhányszor is rendeznek ilyen vitát, akkor is a saját utunkat fogjuk járni.”
Kiemelte az EU Observer nevű brüsszeli portál tavalyi szerkesztőségi állásfoglalását, amely nyíltan kimondta: „minden eszközzel meg kell fegyelmezni Magyarországot”. Az írásban világosan kifejezték: „Üssétek őket bármivel, amivel csak tudjátok”, és felsorolták a lehetséges eszközöket: pénzek befagyasztása, jogállamisági eljárások, bírósági ítéletek, sőt még titkosszolgálati eszközök és a nyilvános sértegetés is. Dömötör Csaba hangsúlyozta: ezeket az eszközöket mind be is vetik a gyakorlatban.
A mostani vitában – tette hozzá – a nyilvános sértegetést vegyítik a kohéziós és helyreállítási pénzek visszatartásával.
„Nincs ebben semmi új” – mondta –, ez a gyakorlat már azóta tart, amióta olyan kormány van Magyarországon, amely „a saját útját járja, és nem az önök kottájából énekel”. Beszéde zárásaként a képviselő biztosította a jelenlévőket: bármennyiszer is rendeznek hasonló vitákat, Magyarország nem fog eltérni a saját irányvonalától. A válasz sem marad el: „április 12-én érkezik!” – fogalmazott.
