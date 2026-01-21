Ft
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Svájc ukrán menekült Porsche szociális segély

Porschéval járt a segélyért egy ukrán menekült Svájcban – csúnyán lebukott

2026. január 21. 12:24

Egy ukrán állampolgár ideiglenes védelemre hivatkozva évekig részesült szociális támogatásban, miközben életvitele ennek élesen ellentmondott. A hatóságok szerint Svájcban nem fér össze a segélyezett státusz a luxusautóval és az európai utazásokkal, ezért visszafizetésre kötelezték.

2026. január 21. 12:24
null

Egy ukrán férfi 2022 nyarán érkezett Svájcba, ahol ideiglenes védelmi státuszt kapott, és 2024 májusáig szociális támogatásban részesült. A hatósági vizsgálat azonban feltárta, hogy a férfi életvitele nem felelt meg a rászorultság feltételeinek.

A svájci hatóságok leállították az ukrán menekült segélyezését, miután kiderült, hogy Porsche Cayenne-nel járt és sokat utazott.
A svájci hatóságok leállították az ukrán menekült segélyezését, miután kiderült, hogy Porsche Cayenne-nel járt és sokat utazott.
Forrás: PAUL J. RICHARDS / AFP

Az adminisztratív eljárás során kiderült, hogy az ukrán állampolgár egy Porsche Cayenne típusú autóval rendelkezett, amelynek értékét mintegy 37 500 svájci frankra becsülték. 

Emellett rendszeresen utazott Európa több országába, köztük Ausztriába, Franciaországba, Olaszországba, Németországba, Portugáliába, Belgiumba és Luxemburgba. 

A hatóságok szerint számláira jelentős összegek érkeztek, köztük euróban is, amelyeket aktívan elköltött.

A svájci bíróság döntése

A svájci Vaud kanton közigazgatási és közjogi bírósága elutasította a 40 éves férfi fellebbezését, és kimondta, hogy az általa folytatott életmód nem egyeztethető össze a „nehéz anyagi helyzetben lévő személy” státuszával. 

A döntés értelmében a férfinak 67 336 svájci franknyi, jogtalanul felvett szociális támogatást kell visszafizetnie.

A bíróság hangsúlyozta, hogy az autók vagyontárgynak minősülnek, és a menekültekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más segélyezettre. Mivel a férfi elegendő erőforrással rendelkezett saját szükségletei fedezésére, és nem tudta bizonyítani jóhiszeműségét, a támogatások megszüntetését jogszerűnek ítélték. A határozattal a svájci hatóságok egyértelművé tették, hogy a szociális rendszerrel való visszaélés még ideiglenes védelmi státusz esetén sem maradhat következmények nélkül.

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hohokam
2026. január 21. 16:41
.... naés akkor látták utoljára....
Válasz erre
0
0
google-2
2026. január 21. 16:18
Egyszer csak megtudja a világ, hogy az ukránok kött sok a balhés.
Válasz erre
0
0
angie1
2026. január 21. 15:43
Majd elmegy másik országba ribiket futtatni, ahol megkapja a segélyt.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. január 21. 15:11
Amikor valaki elkölti a vagyonát egy autóra, akkor az állam azonnal kivet rá "vagyonszerzési illetéket". Baromság, hogy az autó jelentené a vagyont. Aki autót vásárol ő akkor azonnal bukik a vagyonából, véletlenül sem akkor és abból szerez vagyont.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!