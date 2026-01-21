Porschéval járt a segélyért egy ukrán menekült Svájcban – csúnyán lebukott

Egy ukrán férfi 2022 nyarán érkezett Svájcba, ahol ideiglenes védelmi státuszt kapott, és 2024 májusáig szociális támogatásban részesült. A hatósági vizsgálat azonban feltárta, hogy a férfi életvitele nem felelt meg a rászorultság feltételeinek.

A svájci hatóságok leállították az ukrán menekült segélyezését, miután kiderült, hogy Porsche Cayenne-nel járt és sokat utazott.

Forrás: PAUL J. RICHARDS / AFP

Az adminisztratív eljárás során kiderült, hogy az ukrán állampolgár egy Porsche Cayenne típusú autóval rendelkezett, amelynek értékét mintegy 37 500 svájci frankra becsülték.