Porschéval járt a segélyért egy ukrán menekült Svájcban – csúnyán lebukott

Itt a bizonyíték: döbbenetes módszerrel menekülnek az ukrán bevándorlók Zelenszkijék elől
Bármit megtesznek, hogy ne akadjanak a nyomukra.
Egy ukrán állampolgár ideiglenes védelemre hivatkozva évekig részesült szociális támogatásban, miközben életvitele ennek élesen ellentmondott. A hatóságok szerint Svájcban nem fér össze a segélyezett státusz a luxusautóval és az európai utazásokkal, ezért visszafizetésre kötelezték.
Egy ukrán férfi 2022 nyarán érkezett Svájcba, ahol ideiglenes védelmi státuszt kapott, és 2024 májusáig szociális támogatásban részesült. A hatósági vizsgálat azonban feltárta, hogy a férfi életvitele nem felelt meg a rászorultság feltételeinek.
Az adminisztratív eljárás során kiderült, hogy az ukrán állampolgár egy Porsche Cayenne típusú autóval rendelkezett, amelynek értékét mintegy 37 500 svájci frankra becsülték.
Emellett rendszeresen utazott Európa több országába, köztük Ausztriába, Franciaországba, Olaszországba, Németországba, Portugáliába, Belgiumba és Luxemburgba.
A hatóságok szerint számláira jelentős összegek érkeztek, köztük euróban is, amelyeket aktívan elköltött.
A svájci Vaud kanton közigazgatási és közjogi bírósága elutasította a 40 éves férfi fellebbezését, és kimondta, hogy az általa folytatott életmód nem egyeztethető össze a „nehéz anyagi helyzetben lévő személy” státuszával.
A döntés értelmében a férfinak 67 336 svájci franknyi, jogtalanul felvett szociális támogatást kell visszafizetnie.
A bíróság hangsúlyozta, hogy az autók vagyontárgynak minősülnek, és a menekültekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más segélyezettre. Mivel a férfi elegendő erőforrással rendelkezett saját szükségletei fedezésére, és nem tudta bizonyítani jóhiszeműségét, a támogatások megszüntetését jogszerűnek ítélték. A határozattal a svájci hatóságok egyértelművé tették, hogy a szociális rendszerrel való visszaélés még ideiglenes védelmi státusz esetén sem maradhat következmények nélkül.
Ezt is ajánljuk a témában
Bármit megtesznek, hogy ne akadjanak a nyomukra.
Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP