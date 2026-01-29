Rossz hír Európának: újabb nagy üzletből marad ki a kontinens

A Mol-NIS házasság át fogja rendezni a közép-kelet-európai olajipari és üzemanyag-ellátási tájképet
A Mol Csoport a közép-európai régió vezető olajvállalatává válik a szerbiai NIS felvásárlásával. Toldi Ottó írása.
Nemrég kikerült egy közös fotó Trumpról és Putyinról a Fehér Házban, amely egy komoly amerikai-orosz gazdasági megállapodás jele is egyben.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán arról írt, hogy a Fehér Házban kitették Donald Trump és Vlagyimir Putyin közös fotóját, ami egy szimbolikus gesztus. Ugyanakkor a háttérben egy komoly amerikai-orosz gazdasági megállapodás körvonalazódik, amiből Európa kimarad.
A vezető elemző bejegyzéséből kiderültek ennek részletei is. Mint írta, az energiáért és a nyersanyagért ádáz harc zajlik a világban, erről szól Venezuela, Grönland és Irán esete is, de ugyanez a helyzet Ukrajnában is. És erről szól az is, amikor a Tisza nyugati LNG-multiktól érkező politikusai a nyugati LNG-vásárlást erőltetik az olcsó orosz gáz helyett – sorolta.
Majd felhívta arra a figyelmet, hogy sokan nem tudják, hogy az oroszok által „áhított” Donbaszból származik például a világ neongázkészletének 90 százaléka, amely nélkülözhetetlen az integrált elektronikus áramkörök gyártásához. Míg az Odesszában alapított Iceblick a világ összes neonjának 65 százalékát állítja elő, és az amerikai Szilícium-völgy fő beszállítója.
Így érthető, hogy a világ összes nagyhatalma érdeklődik a térség iránt:
a lítium kapcsán Donyeckben az ausztrál European Lithium csoport például szerződést írt alá a bányászatáról,
a kínai Chengxin cég pedig éppen a koncessziós tárgyalásokat zárta le a háború kitörése előtt;
ezeket a terveket azonban a háború miatt felfüggesztették.
A terület kőzetanyaga különösen értékes, mivel a lítium nem szennyezett más fémekkel, például cinkkel, ólommal vagy kadmiummal, hanem kvarcban és szilícium-dioxidban gazdag, ami a fejlett kerámiaipar számára kívánatos anyaggá teszi.
De mint kiderült, Donbasszban más ásványok és ritkaföldfémek is találhatók a föld alatt – például kobalt, króm, tantál, nióbium, berillium, cirkónium, szkandium, molibdén –, amelyek a legkülönfélébb dolgok előállításához szükségesek, az optikai szálaktól a katalizátorokig – magyarázta Deák.
Ezen felül a Donbassz a világ vaskészletének 10 százalékát, titánium tartalékának 6 százalékát és grafitjának 20 százalékát is tartalmazza. A háború kitörése előtt az ukrán geológiai felmérések egy 10 milliárdos beruházási programon dolgoztak – tette hozzá.
Mindezek fényében nem meglepő, hogy az amerikaiak és az oroszok egy nagyszabású gazdasági megállapodás megkötését készítik elő, amely ezekre a területekre koncentrálódik. Ezért a Moszkvába utazó amerikai delegációnak mindig állandó tagja Donald Trump veje, aki egy üzletember; ő koordinálja a gazdasági megállapodást.
Az Európai Unió vezetése mindeközben szóba se áll az oroszokkal,
így míg az oroszok és az amerikaiak komoly üzleti megállapodásokat kötnek a háttérben, addig Európa kimarad ebből.
Egyedül Magyarország van kivételes pozícióban; Orbán Viktor a legutóbbi moszkvai tárgyalások során számos gazdasági lehetőségről tárgyalt, például a szerbiai energiacég megvásárlásáról, mely üzlet össze is jött a Mollal – zárta bejegyzését Deák Dániel.
