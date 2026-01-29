Rossz hír Európának: újabb nagy üzletből marad ki a kontinens

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán arról írt, hogy a Fehér Házban kitették Donald Trump és Vlagyimir Putyin közös fotóját, ami egy szimbolikus gesztus. Ugyanakkor a háttérben egy komoly amerikai-orosz gazdasági megállapodás körvonalazódik, amiből Európa kimarad.

A vezető elemző bejegyzéséből kiderültek ennek részletei is. Mint írta, az energiáért és a nyersanyagért ádáz harc zajlik a világban, erről szól Venezuela, Grönland és Irán esete is, de ugyanez a helyzet Ukrajnában is. És erről szól az is, amikor a Tisza nyugati LNG-multiktól érkező politikusai a nyugati LNG-vásárlást erőltetik az olcsó orosz gáz helyett – sorolta.