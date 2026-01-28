A Mol-NIS házasság át fogja rendezni a közép-kelet-európai olajipari és üzemanyag-ellátási tájképet

A Mol és a NIS házasság növelné a regionális ellátásbiztonságot a kőolajbeszerzés stabilizálásával, az ellátásbiztonság, a méretgazdaságosság és a termékdiverzifikáció erősítésével.

Nem túlzás kijelentenünk, hogy a Mol–NIS egyesülés alapvetően fogja átrajzolni a közép-kelet európai olaj- és üzemanyagpiacot. Az eddigi nyugat-keleti cégintegrációk helyett elsőként jönne létre egy észak–déli irányban integrált regionális cégcsoport, amely egyszerre rendelkezne jelentős finomítói kapacitással, kiterjedt kiskereskedelmi hálózattal és közép-európai - balkáni piaci jelenléttel. Ez utóbbi pedig döntő jelentőségű fejlemény, hiszen az orosz energiahordozók egyetlen valós alternatívája a „transz-balkáni” irányból – Közép-Ázsiából, a Fekete-tenger irányából, Törökországból, vagy a Földközi-tenger keleti medencéje felől is - itt vezet át. A Mol eddigi stratégiája a közép-európai „core” piacok védelmére és a downstream rugalmasság növelésére épült, míg a NIS erőssége a szerb–balkáni pozíció, egy domináns finomító és egy kvázi-monopolisztikus belső piac. Egyesülésük ezt a két világot kapcsolná össze Közép-Ázsiával és a Transz-Kaszpi régióval.

A szerbiai NIS eszközállománya egy klasszikus, vertikálisan integrált olajipari modellre épül, amely a kitermeléstől a finomításon és logisztikán át egészen a végfelhasználói értékesítésig lefedi az értékláncot. Ez a struktúra különösen erős piaci pozíciót biztosít számára Szerbiában és a tágabb nyugat-balkáni térségben. A NIS portfóliójába tartozik Szerbia egyetlen kőolaj-finomítója, a Pančevo Oil Refinery, 4,8 millió tonna/év kapacitással. A termékpalettában szerepel többek közt Euro 5 motor- és repülőgép üzemanyag, LPG, petrokémiai termékek, fűtőolaj, bitumen, kenőanyagok. Üzemanyag-kiskereskedelem (hagyományos és EV töltőállomások): a NIS a Balkánon 400+ töltőállomásos hálózatot működtet NIS Petrol néven. Meg kell jegyezni, hogy a NIS-nek van finomítója Újvidéken is (Novi Sad), amely az 1960-as években épült és része volt a szerb olajipari komplexumnak, ám iparági profilok szerint ennek a létesítménynek 2012 óta megszűnt a hagyományos kőolaj-feldolgozó szerepe, jelenleg a gyártás a kenőanyagokra korlátozódik. Korabeli iparági és történeti források alapján a névleges feldolgozási kapacitása nagyjából 1,0–1,5 millió tonna/év kőolaj nagyságrendben mozgott.

A Mol-NIS egyesülés nem lényegtelen hozadéka lehetne továbbá a Mol-JANAF együttműködés rendezése, a vitás kérdések kielégítő megoldása. A JANAF a Mol finomítókat ellátó legnagyobb nem orosz kőolajvezeték horvát tulajdonosa és üzemeltetője, egyben a NIS pancsevói finomítójának is a legfontosabb szállítója.

A horvátországi Omisalj olajtermináltól induló Adria vezeték északi szálán ugyanis Magyarország kapja a kőolajat, a déli szálán pedig Szerbia. A MOL-NIS tranzakció után a MOL lesz a JANAF legnagyobb vásárlója, a korrekt üzleti viszony tehát kulcskérdés mindkét fél számára.