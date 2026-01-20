Ft
01. 21.
szerda
szerbek piac nis megállapodás Magyarország g7 MOL oroszország

A Mol letarolja a Balkánt: Boszniától Romániáig terjeszkednek, miután megszerzik a NIS többségi tulajdonát

2026. január 20. 22:23

Hatalmas üzletet kötött a Mol: piacvezető lesz Szerbiában, a most megkötött előzetes megállapodás szerint.

2026. január 20. 22:23
null

Mintegy 400 benzinkúttal bővülhet a Mol hálózata, ha a most megkötött előzetes megállapodás szerint sikerül megvennie a szerb NIS 56,15 százalékos részesedését az orosz Gazpromnyeftytől – írta a G7.

A portál ismertette, hogy a Molnak 2024 végén 72 benzinkútja volt Szerbiában, a NIS-nek pedig – amely a legnagyobb szerbiai szereplő az üzemanyag-kiskereskedelmi piacon – 330. 

Ezek átvételével a Mol piacvezetővé válik.

Hozzátették, hogy a NIS-nek ezen felül 42 töltőállomása van Bosznia-Hercegovinában, 19 Romániában és 23 Bulgáriában, de a bolgár egységek várhatóan nem kerülnek magyar kézbe, ezekről már az előzetes megállapodás közleménye sem ejt szót.

Mint a G7 írta, jelenleg még nem lehet tudni, hogy a Molhoz kerülő NIS-kutakat átmárkázza-e a csoport, és ha igen, melyik országokban és mikor.

A cikkben felidézték, hogy 

a NIS többségi része azért lett eladó, mert a cég, amely a pancsovai olajfinomítót is birtokolja és üzemelteti, az Oroszország elleni nemzetközi szankciók miatt – az orosz tulajdoni háttér következtében – működésképtelenné vált, miután nem jutott kőolajhoz az Adria-vezetéken.

A Mol részesedését piaci szóbeszédek alapján 50-55 százalék közé várja Pletser Tamás, az Erste elemzője, a szerb állam 35 százalékos tulajdonos lehet, míg a fennmaradó 10-15 százalék az Egyesült Arab Emírségekből kiindulva terjeszkedő Adnoc kezébe kerülhet – írta a lap.

Az összeállításban azt is megjegyezték, hogy a szerb kormánynak segíthet az ügylet hazai kommunikációjában, hogy 5 százalékkal növeli jelenlegi részesedését. A most 13 százalékot birtokló kisrészvényeseket a Mol és a szerb állam vásárolhatja ki – vázolt fel egy lehetséges forgatókönyvet a G7.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Komka Péter

Összesen 5 komment

madre79
2026. január 21. 10:57
Nagyon jó lépés!
Válasz erre
0
0
krisztoforo48-2
2026. január 21. 07:35
A vinnyogás nem csak a NIS-nek szól!Az olajvezetéknek és a vasúti összeköttetésnek is,ami a tengeri szállítások miatt bántja a csőrét a nyugatnak.
Válasz erre
1
0
backsplash
2026. január 21. 07:28
Nem csoda, hogy Kapitány István már itt legyeskedik.
Válasz erre
0
0
somfas
•••
2026. január 21. 07:27 Szerkesztve
Figyelembe véve, hogy mindez csak egy orosz ok elleni szankciót kikerülő korrupt bunda, az 5 MOL magánzsebesén kívül nálunk is félárú lesz a benzin?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!