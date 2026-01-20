A Mol letarolja a Balkánt: Boszniától Romániáig terjeszkednek, miután megszerzik a NIS többségi tulajdonát

Mint a G7 írta, jelenleg még nem lehet tudni, hogy a Molhoz kerülő NIS-kutakat átmárkázza-e a csoport, és ha igen, melyik országokban és mikor.

A cikkben felidézték, hogy

a NIS többségi része azért lett eladó, mert a cég, amely a pancsovai olajfinomítót is birtokolja és üzemelteti, az Oroszország elleni nemzetközi szankciók miatt – az orosz tulajdoni háttér következtében – működésképtelenné vált, miután nem jutott kőolajhoz az Adria-vezetéken.

A Mol részesedését piaci szóbeszédek alapján 50-55 százalék közé várja Pletser Tamás, az Erste elemzője, a szerb állam 35 százalékos tulajdonos lehet, míg a fennmaradó 10-15 százalék az Egyesült Arab Emírségekből kiindulva terjeszkedő Adnoc kezébe kerülhet – írta a lap.

Az összeállításban azt is megjegyezték, hogy a szerb kormánynak segíthet az ügylet hazai kommunikációjában, hogy 5 százalékkal növeli jelenlegi részesedését. A most 13 százalékot birtokló kisrészvényeseket a Mol és a szerb állam vásárolhatja ki – vázolt fel egy lehetséges forgatókönyvet a G7.