A Mol letarolja a Balkánt: Boszniától Romániáig terjeszkednek, miután megszerzik a NIS többségi tulajdonát

A szerbek bejelentették: A Mol megvásárolta a NIS-t
Szerb sajtóinformációk szerint a Mol megkötötte a NIS megvásárlásáról szóló üzletet.
Hatalmas üzletet kötött a Mol: piacvezető lesz Szerbiában, a most megkötött előzetes megállapodás szerint.
Mintegy 400 benzinkúttal bővülhet a Mol hálózata, ha a most megkötött előzetes megállapodás szerint sikerül megvennie a szerb NIS 56,15 százalékos részesedését az orosz Gazpromnyeftytől – írta a G7.
A portál ismertette, hogy a Molnak 2024 végén 72 benzinkútja volt Szerbiában, a NIS-nek pedig – amely a legnagyobb szerbiai szereplő az üzemanyag-kiskereskedelmi piacon – 330.
Ezek átvételével a Mol piacvezetővé válik.
Hozzátették, hogy a NIS-nek ezen felül 42 töltőállomása van Bosznia-Hercegovinában, 19 Romániában és 23 Bulgáriában, de a bolgár egységek várhatóan nem kerülnek magyar kézbe, ezekről már az előzetes megállapodás közleménye sem ejt szót.
Mint a G7 írta, jelenleg még nem lehet tudni, hogy a Molhoz kerülő NIS-kutakat átmárkázza-e a csoport, és ha igen, melyik országokban és mikor.
A cikkben felidézték, hogy
a NIS többségi része azért lett eladó, mert a cég, amely a pancsovai olajfinomítót is birtokolja és üzemelteti, az Oroszország elleni nemzetközi szankciók miatt – az orosz tulajdoni háttér következtében – működésképtelenné vált, miután nem jutott kőolajhoz az Adria-vezetéken.
A Mol részesedését piaci szóbeszédek alapján 50-55 százalék közé várja Pletser Tamás, az Erste elemzője, a szerb állam 35 százalékos tulajdonos lehet, míg a fennmaradó 10-15 százalék az Egyesült Arab Emírségekből kiindulva terjeszkedő Adnoc kezébe kerülhet – írta a lap.
Az összeállításban azt is megjegyezték, hogy a szerb kormánynak segíthet az ügylet hazai kommunikációjában, hogy 5 százalékkal növeli jelenlegi részesedését. A most 13 százalékot birtokló kisrészvényeseket a Mol és a szerb állam vásárolhatja ki – vázolt fel egy lehetséges forgatókönyvet a G7.
Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Komka Péter
