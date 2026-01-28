Most érkezett: Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

Eddig tűrte Ukrajna ámokfutását Szijjártó: bekérette Ukrajna magyarországi nagykövetét (VIDEÓ)
Betelt a pohár.
A külgazdasági és külügyminiszter azt írta: nem kaptak magyarázatot sem arra, hogy miért sértegeti Volodimir Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort, sem pedig arra, hogy miért „hitlerezik” az ukrán külügyminiszter.
Az ukránok ma bekérették a kijevi nagykövetünket. Nem lepődtünk meg – jelentette be közösségi oldalán Szijjártó Péter.
A külgazdasági és külügyminiszter azt írta:
Újra kifogásolták, hogy nemzeti petíció keretében fognak a magyar emberek véleményt mondani arról a brüsszeli-kijevi szándékról, miszerint a magyar emberek pénzét Ukrajna működtetésére és felfegyverzésére akarják költeni.
Hozzátette: nem kaptak magyarázatot sem arra, hogy miért sértegeti Volodimir Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort, sem pedig arra, hogy miért „hitlerezik” az ukrán külügyminiszter.
„A bekéretésen elhangzottak alapján fel kell készülnünk arra, hogy az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében az áprilisi választásokba” – jelentette ki a tárcavezető.
Ezt is ajánljuk a témában
Betelt a pohár.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat