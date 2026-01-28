Ft
01. 28.
szerda
Most érkezett: Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

Most érkezett: Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

2026. január 28. 12:09

A külgazdasági és külügyminiszter azt írta: nem kaptak magyarázatot sem arra, hogy miért sértegeti Volodimir Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort, sem pedig arra, hogy miért „hitlerezik” az ukrán külügyminiszter.

2026. január 28. 12:09
null

Az ukránok ma bekérették a kijevi nagykövetünket. Nem lepődtünk meg – jelentette be közösségi oldalán Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter azt írta:

Újra kifogásolták, hogy nemzeti petíció keretében fognak a magyar emberek véleményt mondani arról a brüsszeli-kijevi szándékról, miszerint a magyar emberek pénzét Ukrajna működtetésére és felfegyverzésére akarják költeni.

Hozzátette: nem kaptak magyarázatot sem arra, hogy miért sértegeti Volodimir Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort, sem pedig arra, hogy miért „hitlerezik” az ukrán külügyminiszter.

„A bekéretésen elhangzottak alapján fel kell készülnünk arra, hogy az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében az áprilisi választásokba” – jelentette ki a tárcavezető.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

 

