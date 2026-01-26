Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap inkompetensnek nevezte az Európai Unió politikai vezetését az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezésére irányuló erőfeszítések ügyében és kizárta a tárgyalásokat Kaja Kallasszal, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével.

Ez sajnos a hatalmon lévő politikusok degenerálódása Európában.

Ettől szenved a nemzetközi kapcsolatok egész rendszere. És valóban, ők inkompetensek – hangsúlyozta interjújában Peszkov. „Vessenek pillantást arra, hogy hogyan lehetne bármit is megvitatni Kaja Kallasszal?” – fogalmazott az orosz elnök szóvivője. „Hiszen mi soha semmit nem fogunk vele megvitatni, ahogy az amerikaiak sem. Ez nyilvánvaló” – hangsúlyozta. Arra a kérdésre, hogy ebben a helyzetben mit lehet tenni, Peszkov kijelentette, hogy az egyetlen megoldás: „meg kell várni, amíg elmegy”.