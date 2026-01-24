Erre a csavarra senki sem számított: a béketárgyalás alatt támadta meg az orosz hadsereg Kijevet

Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: fülét-farkát behúzta, és már a békére vágyik
Most már csak jó híreket tudott közölni az ukrán elnök.
„Kijev hatalmas ellenséges támadás alatt áll” – mondta Vitalij Klicsko.
Halálos áldozata és sérültjei is vannak a Kijev és Harkiv, illetve körzete elleni hajnali orosz légitámadásnak, miközben Abu-Dzabiban tartanak az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között az első közvetlen tárgyalások a csaknem négy éve tartó háború lezárásáról.
Szombat hajnalban országos légiriadó volt Ukrajnában. Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester a Telegramon azt írta, hogy
Kijev hatalmas ellenséges támadás alatt áll. Ne hagyják el az óvóhelyeket!”
Hozzátette: „egyelőre egy halálos áldozatról és négy sérültről tudunk”. Eközben Ihor Terehov, Ukrajna második legnagyobb városa, Harkiv polgármestere arról számolt be szombat reggel, hogy iráni gyártmányú drónokkal végrehajtott orosz támadás következtében több lakóépület is megrongálódott, Harkiv régióban pedig 15 ember és két egészségügyi intézmény is megsérült.
