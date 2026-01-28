Orbán Viktor legfontosabb európai szövetségese kiakadt: Trumpot is belekeverte a Politico

Robert Fico szerdán cáfolta a Politico állításait, amelyek szerint az Európai Tanács múlt heti ülésén több uniós vezetőnek is Donald Trump mentális állapotával kapcsolatos aggodalmairól beszélt volna. A szlovák kormányfő nem sokkal korábban Floridában találkozott az amerikai elnökkel.

A ma7 beszámolója szerint a Politico öt, neve elhallgatását kérő európai diplomata állításaira hivatkozott, Fico azonban hazugságnak nevezte a lap értesüléseit. A kormányhivatal közleménye szerint a miniszterelnök határozottan visszautasítja a cikkben megjelent állításokat.