elmeállapot Robert Fico hazugság Politico Trump

Orbán Viktor legfontosabb európai szövetségese kiakadt: Trumpot is belekeverte a Politico

2026. január 28. 19:07

Robert Fico határozottan visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint az uniós csúcson több vezetőnek is aggodalmait fejezte ki amerikai útja után. A szlovák kormányfő szerint a Trump-találkozóról szóló értesülések hazugságokon és névtelen feltételezéseken alapulnak.

2026. január 28. 19:07
null

Robert Fico szerdán cáfolta a Politico állításait, amelyek szerint az Európai Tanács múlt heti ülésén több uniós vezetőnek is Donald Trump mentális állapotával kapcsolatos aggodalmairól beszélt volna. A szlovák kormányfő nem sokkal korábban Floridában találkozott az amerikai elnökkel.

A ma7 beszámolója szerint a Politico öt, neve elhallgatását kérő európai diplomata állításaira hivatkozott, Fico azonban hazugságnak nevezte a lap értesüléseit. A kormányhivatal közleménye szerint a miniszterelnök határozottan visszautasítja a cikkben megjelent állításokat.

Senki nem hallott semmit, nem látott semmit, nincsenek fültanúk, de a Politicot semmi nem tartja vissza attól, hogy hazugságokat írjon

– jelentette ki Fico. A Politico szerint két diplomata úgy vélte, Fico a veszélyes jelzőt használta, amikor a január 18-i, Palm Beach-i Trump-találkozóról beszélt. A szlovák kormányfő ezzel szemben azt közölte, hogy Ukrajnáról, az Európai Unióról és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztettek.

Trump és az uniós csúcs ügye

A január 22-i EU-csúcsot a Politico szerint Trump Grönlanddal kapcsolatos kijelentései miatt hívták össze. Diplomáciai források azt állították, hogy Fico informális beszélgetések során osztotta meg véleményét, nem hivatalos tárgyaláson. Fico ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:

Nem szólaltam fel a nem hivatalos brüsszeli csúcson, ahogy egyik V4-es kormányfő sem. Előtte nyíltan bíráltam a csúcs összehívását és előkészítését. Egyetlen kormányfővel vagy államfővel sem beszéltem a csúcstalálkozón az amerikai utamról.

A Politico cikke szerint az öt forrásból négy uniós kormánytag, az ötödik pedig egy uniós vezető volt, akik azt állították, hogy Fico „traumatizált” volt a Trump-találkozó után. Egyikük azt is mondta, hogy az amerikai elnök nem volt beszámítható állapotban. A lap idézte Anna Kellyt, a Fehér Ház helyettes szóvivőjét is, aki így fogalmazott:

Névtelenül nyilatkozó európai diplomaták teljesen megalapozatlan kijelentéseiről van szó, akik fontosnak akarnak látszani. A Mar-a-Lagoban tartott találkozó pozitív és produktív volt.

A Politico emellett egy, a Trump-kormányzat részéről jelen lévő magas rangú tisztségviselőt is idézett, aki szerint „nem történt semmilyen kellemetlenség vagy éles eszmecsere”, a találkozó normális légkörben zajlott, és azt a Fehér Ház fotósa is dokumentálta.

Nyitókép: JOE KLAMAR / AFP

