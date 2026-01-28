Orbán Viktor legfontosabb európai szövetségese kiakadt: Trumpot is belekeverte a Politico

Fico nekiment Brüsszelnek: a mostani „pánikcsúcs” szerinte nem más, mint „egy kirívóan drága vacsora”
A szlovák kormányfő szerint az uniós vezetés felkészületlen és Oroszország-ellenes rögeszméktől vezérelt.
Robert Fico határozottan visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint az uniós csúcson több vezetőnek is aggodalmait fejezte ki amerikai útja után. A szlovák kormányfő szerint a Trump-találkozóról szóló értesülések hazugságokon és névtelen feltételezéseken alapulnak.
Robert Fico szerdán cáfolta a Politico állításait, amelyek szerint az Európai Tanács múlt heti ülésén több uniós vezetőnek is Donald Trump mentális állapotával kapcsolatos aggodalmairól beszélt volna. A szlovák kormányfő nem sokkal korábban Floridában találkozott az amerikai elnökkel.
A ma7 beszámolója szerint a Politico öt, neve elhallgatását kérő európai diplomata állításaira hivatkozott, Fico azonban hazugságnak nevezte a lap értesüléseit. A kormányhivatal közleménye szerint a miniszterelnök határozottan visszautasítja a cikkben megjelent állításokat.
Senki nem hallott semmit, nem látott semmit, nincsenek fültanúk, de a Politicot semmi nem tartja vissza attól, hogy hazugságokat írjon
– jelentette ki Fico. A Politico szerint két diplomata úgy vélte, Fico a veszélyes jelzőt használta, amikor a január 18-i, Palm Beach-i Trump-találkozóról beszélt. A szlovák kormányfő ezzel szemben azt közölte, hogy Ukrajnáról, az Európai Unióról és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztettek.
A január 22-i EU-csúcsot a Politico szerint Trump Grönlanddal kapcsolatos kijelentései miatt hívták össze. Diplomáciai források azt állították, hogy Fico informális beszélgetések során osztotta meg véleményét, nem hivatalos tárgyaláson. Fico ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:
Nem szólaltam fel a nem hivatalos brüsszeli csúcson, ahogy egyik V4-es kormányfő sem. Előtte nyíltan bíráltam a csúcs összehívását és előkészítését. Egyetlen kormányfővel vagy államfővel sem beszéltem a csúcstalálkozón az amerikai utamról.
A Politico cikke szerint az öt forrásból négy uniós kormánytag, az ötödik pedig egy uniós vezető volt, akik azt állították, hogy Fico „traumatizált” volt a Trump-találkozó után. Egyikük azt is mondta, hogy az amerikai elnök nem volt beszámítható állapotban. A lap idézte Anna Kellyt, a Fehér Ház helyettes szóvivőjét is, aki így fogalmazott:
Névtelenül nyilatkozó európai diplomaták teljesen megalapozatlan kijelentéseiről van szó, akik fontosnak akarnak látszani. A Mar-a-Lagoban tartott találkozó pozitív és produktív volt.
A Politico emellett egy, a Trump-kormányzat részéről jelen lévő magas rangú tisztségviselőt is idézett, aki szerint „nem történt semmilyen kellemetlenség vagy éles eszmecsere”, a találkozó normális légkörben zajlott, és azt a Fehér Ház fotósa is dokumentálta.
