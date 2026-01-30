Nemzetközi elismerés kapott Szánthó Miklós – Izrael legnagyobb barátai között tartják számon

Hamar kiderült: tiszás és momentumos provokátorok csinálták a balhét Gyöngyösön (VIDEÓ)
Azonban nem tartott sokáig az előre kitervelt performansz. Ezt Lázár János miniszter a fórumon szóvá is tette.
Az Israel Allies Foundation rangsora szerint Szánthó Miklós a világ 36. legnagyobb Izrael-barátja lett.
Jelentős nemzetközi elismerésben részesült Szánthó Miklós jogász és politikai elemző, az Alapjogokért Központ vezetője. Az Israel Allies Foundation által közzétett globális rangsor szerint Szánthó a világ 36. legnagyobb Izrael-barátja lett, ami kiemelkedő pozíciónak számít a listán szereplő politikai és közéleti szereplők között.
A Washingtonban működő szervezet rendszeresen értékeli a világ politikai vezetőinek és közéleti szereplőinek Izraelhez fűződő kapcsolatát, valamint az izraeli állam melletti politikai és diplomáciai kiállásukat. A rangsorban elsősorban a nyilvános megszólalásokat, a politikai kezdeményezéseket és a nemzetközi fórumokon képviselt álláspontokat veszik figyelembe.
