alapjogokért központ szánthó miklós elismerés washington izrael

Nemzetközi elismerés kapott Szánthó Miklós – Izrael legnagyobb barátai között tartják számon

2026. január 30. 22:50

Az Israel Allies Foundation rangsora szerint Szánthó Miklós a világ 36. legnagyobb Izrael-barátja lett.

2026. január 30. 22:50
null

Jelentős nemzetközi elismerésben részesült Szánthó Miklós jogász és politikai elemző, az Alapjogokért Központ vezetője. Az Israel Allies Foundation által közzétett globális rangsor szerint Szánthó a világ 36. legnagyobb Izrael-barátja lett, ami kiemelkedő pozíciónak számít a listán szereplő politikai és közéleti szereplők között.

A Washingtonban működő szervezet rendszeresen értékeli a világ politikai vezetőinek és közéleti szereplőinek Izraelhez fűződő kapcsolatát, valamint az izraeli állam melletti politikai és diplomáciai kiállásukat. A rangsorban elsősorban a nyilvános megszólalásokat, a politikai kezdeményezéseket és a nemzetközi fórumokon képviselt álláspontokat veszik figyelembe.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

***

mihint
2026. január 31. 00:27
Te csak ne fincogj, nem tudom ki vagy, de személyesen mérgezed a közéletet. Jó pént hoz?
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 31. 00:08
Nemzetközi ¨elismerés¨ kapott Szánthó Miklóst. 🥸 Izrael legnagyobb barátja. Meg van egy Ororszország legnagyobb barátja kitüntetéses Kakadunk. Meg Trump legnagyobb barátja nemzetmegvezetőnk Szép felhozatal!
mihint
2026. január 30. 23:47
Hát, basztikuli, és a hírek hol vannak?
akitiosz
2026. január 30. 23:39
Ez a hazaárulás szinonimája?
