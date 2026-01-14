Németország elesett: nagyvárosnyi migráns rohanta le

Sebastian Münzenmaier, az Alternatíva Németországért párt (AfD) Bundestag-képviselője szerint a belügyminiszter által hirdetett irányváltás „puszta szemfényvesztés”. Mint fogalmazott,

évente 300–400 ezer szociális migráns és menekült érkezése semmiképpen sem nevezhető fordulatnak, és aki ezt annak állítja be, az a választókat próbálja megtéveszteni.

Véleménye szerint valódi változásról csak akkor lehet beszélni, ha többen hagyják el az országot, mint ahányan érkeznek.

A kormány ugyanakkor azzal érvel, hogy a menedékkérelmek száma csökkenő tendenciát mutat. 2025-ben 113 236 első menedékkérelmet regisztráltak, ami a legalacsonyabb érték 2020 óta. Ezzel szemben a teljes bevándorlási szám továbbra is magas, főként a legális migráció miatt.