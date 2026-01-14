Ft
alternatíva németországért migráns németország

Németország elesett: nagyvárosnyi migráns rohanta le

2026. január 14. 12:51

370 ezer illegális bevándorló érkezett csak tavaly, egekben a migránsprobléma.

2026. január 14. 12:51
null

2025-ben legalább 370 ezer, Európai Unión kívüli országból érkező bevándorló érkezett Németországba különböző jogcímeken,

 azaz menedékkérelem, családegyesítés és egyéb befogadási programok révén. 

A hivatalos kormányzati adatok szerint ez a létszám egy nagyobb német város teljes lakosságának felel meg. 

Az AfD élesen bírálja a fejleményt, hangsúlyozva, hogy a kormány által ígért „migrációs fordulat” a valóságban nem valósult meg, sőt a bevándorlás továbbra is rendkívül magas szinten maradt.

Sebastian Münzenmaier, az Alternatíva Németországért párt (AfD) Bundestag-képviselője szerint a belügyminiszter által hirdetett irányváltás „puszta szemfényvesztés”. Mint fogalmazott, 

évente 300–400 ezer szociális migráns és menekült érkezése semmiképpen sem nevezhető fordulatnak, és aki ezt annak állítja be, az a választókat próbálja megtéveszteni. 

Véleménye szerint valódi változásról csak akkor lehet beszélni, ha többen hagyják el az országot, mint ahányan érkeznek.

A kormány ugyanakkor azzal érvel, hogy a menedékkérelmek száma csökkenő tendenciát mutat. 2025-ben 113 236 első menedékkérelmet regisztráltak, ami a legalacsonyabb érték 2020 óta. Ezzel szemben a teljes bevándorlási szám továbbra is magas, főként a legális migráció miatt. 

A családegyesítés keretében 110 400 vízumot adtak ki, elsősorban török, szíriai, indiai, koszovói és albán állampolgároknak. 

A két évre felfüggesztett családegyesítési szabály a gyakorlatban alig csökkentette az érkezők számát.

A migrációs adatokhoz jelentősen hozzájárultak a humanitárius programok és a háborús menekültek is. 

2025-ben több mint 145 ezer ukrán érkezett ideiglenes védelem alatt, emellett Afganisztánból és áttelepítési programokon keresztül további több mint kétezer fő lépett be az országba. 

A közvélemény mindeközben egyre kritikusabb: egy friss felmérés szerint a németek többsége túlzottnak tartja mind a legális, mind az illegális bevándorlást, és egyre nagyobb arányban támogatnák a bevándorlás ideiglenes felfüggesztését.

Nyitókép: AFP/SEBASTIAN WILLNOW

tajoska
2026. január 14. 13:29
Mi okból kellett és kéne menedékjogot adni török, indiai, albán és koszovói embereknek?
Burg_kastL71-C
2026. január 14. 13:29
Azt az USA tervet lenne ideje már nyélbe ütni, hogy észak-déli irányban kettévágnák Európát Lengyelországtól le Olaszországig, ezáltal összefogva az új NATO szövetséget, amit jobban kézben tudnának tartani. A Hajlékonyak pedig csinálják meg egymást, ahogy akarják és menjenek a Földet megkerülve neki az orosznak.
hallgató
2026. január 14. 13:25
Érik már az amerikaiak új partraszállása az Egyesült Európai Kalifátus normandiai partjainál.
Dixtroy
2026. január 14. 13:22
Németország elesett, Kijev elesett, a lúd a jégen elesett, és Nicole Kidman disznót vág.
