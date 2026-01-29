Meghúzták a váratlant a románok: bevezetnék az eurót, már a lehetséges dátumot is elárulták

Ilie Bolojan, Románia miniszterelnöke szerdán Berlinben, a Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón beszélt a euró bevezetésének lehetőségéről. Az újságírói kérdésre adott válaszában a kormányfő világossá tette: Románia euróövezeti csatlakozása addig nem kerülhet napirendre, amíg az ország nem csökkenti tartósan a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá – írja a Világgazdaság a Maszol nyomán.

Románia az elmúlt években jelentős költségvetési hiányt halmozott fel, ezért az euró bevezetésének egyik alapfeltétele jelenleg nem teljesül. Elmondta, az idei évre kitűzött deficitcél 6,2-6,3 százalék, a kormány pedig azt vállalta, hogy 2030-ig fokozatosan a 3 százalékos küszöb alá szorítja a hiányt.