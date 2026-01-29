Ft
Meghúzták a váratlant a románok: bevezetnék az eurót, már a lehetséges dátumot is elárulták

2026. január 29. 06:18

A román miniszterelnök szerint nem kizárt, hogy a politikai erők olyan konszenzusra juthatnak, mint korábban az akár az EU- vagy a NATO-csatlakozás idején.

2026. január 29. 06:18
Ilie Bolojan, Románia miniszterelnöke szerdán Berlinben, a Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón beszélt a euró bevezetésének lehetőségéről. Az újságírói kérdésre adott válaszában a kormányfő világossá tette: Románia euróövezeti csatlakozása addig nem kerülhet napirendre, amíg az ország nem csökkenti tartósan a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá – írja a Világgazdaság a Maszol nyomán. 

Románia az elmúlt években jelentős költségvetési hiányt halmozott fel, ezért az euró bevezetésének egyik alapfeltétele jelenleg nem teljesül. Elmondta, az idei évre kitűzött deficitcél 6,2-6,3 százalék, a kormány pedig azt vállalta, hogy 2030-ig fokozatosan a 3 százalékos küszöb alá szorítja a hiányt.  

A román miniszterelnök megjegyezte, hogy Bulgária már teljesíti az euróövezeti csatlakozás deficitre vonatkozó feltételeit, Románia azonban még nem, ezért az euró bevezetése jelenleg nem szerepel a kormány prioritásai között, ugyanakkor hozzátette, hogy az euróövezeti csatlakozás kérdése a 2028-as parlamenti választások egyik fontos témája lehet. Bolojan szerint nem kizárt, hogy a politikai erők akkor olyan konszenzusra juthatnak, mint korábban az akár az EU- vagy a NATO-csatlakozás idején. 

A Világgazdaság a bolgár példa kapcsán megjegyzi, hogy Bulgária válságban van, a közös pénzre való átállás nem stabilizálta a belpolitikát: ott ugyanis ismét előrehozott parlamenti választást fognak tartani, így 2021 óta sorozatban a nyolcadik választás következik.

