Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Ursula von dr Leyen Mercosur Magyar Péter

Magyar Péter politikai öngyilkossága elkerülhetetlen

2026. január 22. 06:02

A Tisza Pártnak most színt kell vallania: tovább hazudnak, vagy igazat mondanak?

2026. január 22. 06:02
null
Odrobina Kristóf
Magyar Nemzet

„Eljött az igazság pillanata, a Tisza Párt ma őszintén elmondja a véleményét arról, mit gondolnak Ursula von der Leyen munkájáról, valamint a bizottsági elnök magánakciójáról a Mercosur-megállapodással kapcsolatban. Az Európai Parlamentben ugyanis újabb bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Von der Leyen ellen, mert sutyiban tető alá hozta az európai gazdákat egy csettintés alatt tönkretévő szabadkereskedelmi megállapodást.

A tiszás képviselőknek most színt kell vallaniuk: ha megvédik Ursula von der Leyent, azzal a Mercosur-megállapodást is megvédik, és nyilvánvalóvá válik, hogy Magyar Péterék lehazudták a csillagokat is az égről, amikor a gazdák támogatásáról papoltak.

A tiszás vezér minden bizonnyal nem lesz jelen a szavazáson, szerda este ugyanis elmenekült a felelősségvállalás elől és hazautazott. Csakhogy hiába fut el a világ végére is, ha Magyar Péter nem szavaz, azzal Von der Leyen mellett áll ki.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 22. 16:28
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
madre79
2026. január 22. 15:31
..és?
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. január 22. 13:14
A zsebpiszoknak új pornósa van, sok a dolga itthon! Ilike megvan még?
Válasz erre
5
0
belbuda
2026. január 22. 11:24
A putrióták hiába erőlködnek...11%... 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Válasz erre
1
9
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!