„Eljött az igazság pillanata, a Tisza Párt ma őszintén elmondja a véleményét arról, mit gondolnak Ursula von der Leyen munkájáról, valamint a bizottsági elnök magánakciójáról a Mercosur-megállapodással kapcsolatban. Az Európai Parlamentben ugyanis újabb bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Von der Leyen ellen, mert sutyiban tető alá hozta az európai gazdákat egy csettintés alatt tönkretévő szabadkereskedelmi megállapodást.

A tiszás képviselőknek most színt kell vallaniuk: ha megvédik Ursula von der Leyent, azzal a Mercosur-megállapodást is megvédik, és nyilvánvalóvá válik, hogy Magyar Péterék lehazudták a csillagokat is az égről, amikor a gazdák támogatásáról papoltak.

A tiszás vezér minden bizonnyal nem lesz jelen a szavazáson, szerda este ugyanis elmenekült a felelősségvállalás elől és hazautazott. Csakhogy hiába fut el a világ végére is, ha Magyar Péter nem szavaz, azzal Von der Leyen mellett áll ki.”