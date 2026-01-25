Áttörés jöhet Abu-Dzabi után: biztató jelek az orosz–ukrán–amerikai egyeztetésekben
Produktívnak és biztatónak nevezte Washington az orosz–ukrán–amerikai egyeztetéseket, amelyek a háború befejezésének lehetőségeit vizsgálták.
Egy biztos: e kérdésben sem az USA, sem Oroszország nem fog arra alkalmatlan vezetőkkel, például az az európai diplomácia élén álló Kaja Kallasszal tárgyalni.
Az Egyesült Államok sietve rendezni akarja az ukrajnai konfliktust, jelentette ki Vlagyimir Putyin sajtótitkára a Rossiya 1 orosz televízió riporterének. „Nagy a lendület. Az amerikaiak, mint közvetítők, sietősre fogták a dolgot, ami érthető” – fogalmazott Dmitrij Peszkov.
Hozzátette, Moszkva viszont a kezdetektől világossá tette: a konfliktus lezárása nehéz és hosszú folyamat lesz. Ugyanakkor az augusztus 15-i, Alaszka állambeli orosz–amerikai csúcstalálkozón a vitatott területi kérdéseket illetően kidolgozott „megoldási formulához” a jelenlegi tárgyalásokon is ragaszkodni kell, „csak ennek megtörténte esetén lehetőség lesz a gyors előrelépésre”.
A Kreml szóvivője hangsúlyozta azt is, hogy a jelenlegi európai vezetés nem képes ellenállni az amerikai elnök határozottságának. Donald Trumpra tapasztalt politikusként hivatkozott, aki mindig az üzlet törvényei szerint cselekszik, és természetesen a hazája érdekeit tartja szem előtt. Ám az biztos, hogy
sem az USA, sem Oroszország nem fog arra alkalmatlan európaiakkal, például az az európai diplomácia élén álló Kaja Kallasszal tárgyalni.
A minderről beszámoló Ria Novosti hírportál a szombaton véget ért abu-dzabi találkozót is megemlíti, ahol Moszkva, Washington és Kijev képviselői tárgyaltak két napon át a háború befejezéseinek lehetőségeiről.
A külföldi média szerint jelentős előrelépés történt az amerikai kezdeményezés nyomán, amely magában foglalja többek között a Donbasz teljes területének Moszkva ellenőrzése alá helyezését, annak és Krímnek hivatalosan is orosz fennhatóság alatt való elismerését és az ukrán fegyveres erők létszámának felezését.
Azt amerikaiak előtt is teljesen világossá vált ugyanakkor, hogy ha nem oldják meg a területi kérdést az alaszkai terv szerint, nem lehet hosszú távú megállapodásra számítani.
