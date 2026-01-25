Az Egyesült Államok sietve rendezni akarja az ukrajnai konfliktust, jelentette ki Vlagyimir Putyin sajtótitkára a Rossiya 1 orosz televízió riporterének. „Nagy a lendület. Az amerikaiak, mint közvetítők, sietősre fogták a dolgot, ami érthető” – fogalmazott Dmitrij Peszkov.

Hozzátette, Moszkva viszont a kezdetektől világossá tette: a konfliktus lezárása nehéz és hosszú folyamat lesz. Ugyanakkor az augusztus 15-i, Alaszka állambeli orosz–amerikai csúcstalálkozón a vitatott területi kérdéseket illetően kidolgozott „megoldási formulához” a jelenlegi tárgyalásokon is ragaszkodni kell, „csak ennek megtörténte esetén lehetőség lesz a gyors előrelépésre”.