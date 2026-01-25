Ft
Kreml: Hiába sürgeti az Egyesült Államok, nehéz és hosszú folyamat lesz a háború lezárása

2026. január 25. 17:43

Egy biztos: e kérdésben sem az USA, sem Oroszország nem fog arra alkalmatlan vezetőkkel, például az az európai diplomácia élén álló Kaja Kallasszal tárgyalni.

2026. január 25. 17:43
Az Egyesült Államok sietve rendezni akarja az ukrajnai konfliktust, jelentette ki Vlagyimir Putyin sajtótitkára a Rossiya 1 orosz televízió riporterének. „Nagy a lendület. Az amerikaiak, mint közvetítők, sietősre fogták a dolgot, ami érthető” – fogalmazott Dmitrij Peszkov.

Hozzátette, Moszkva viszont a kezdetektől világossá tette: a konfliktus lezárása nehéz és hosszú folyamat lesz. Ugyanakkor az augusztus 15-i, Alaszka állambeli orosz–amerikai csúcstalálkozón a vitatott területi kérdéseket illetően kidolgozott „megoldási formulához” a jelenlegi tárgyalásokon is ragaszkodni kell, „csak ennek megtörténte esetén lehetőség lesz a gyors előrelépésre”.

A Kreml szóvivője hangsúlyozta azt is, hogy a jelenlegi európai vezetés nem képes ellenállni az amerikai elnök határozottságának. Donald Trumpra tapasztalt politikusként hivatkozott, aki mindig az üzlet törvényei szerint cselekszik, és természetesen a hazája érdekeit tartja szem előtt. Ám az biztos, hogy 

sem az USA, sem Oroszország nem fog arra alkalmatlan európaiakkal, például az az európai diplomácia élén álló Kaja Kallasszal tárgyalni.

A minderről beszámoló Ria Novosti hírportál a szombaton véget ért abu-dzabi találkozót is megemlíti, ahol Moszkva, Washington és Kijev képviselői tárgyaltak két napon át a háború befejezéseinek lehetőségeiről. 

A külföldi média szerint jelentős előrelépés történt az amerikai kezdeményezés nyomán, amely magában foglalja többek között a Donbasz teljes területének Moszkva ellenőrzése alá helyezését, annak és Krímnek hivatalosan is orosz fennhatóság alatt való elismerését és az ukrán fegyveres erők létszámának felezését. 

Azt amerikaiak előtt is teljesen világossá vált ugyanakkor, hogy ha nem oldják meg a területi kérdést az alaszkai terv szerint, nem lehet hosszú távú megállapodásra számítani.

Nyitókép: Fabrice Cofrini/AFP 

 

Treeoflife
2026. január 25. 20:19
"sem az USA, sem Oroszország nem fog arra alkalmatlan európaiakkal, például az az európai diplomácia élén álló Kaja Kallasszal tárgyalni." Ezt már bizonyították Washingtonban, amikor visszaküldték oda, ahonnan jött, és nyilvánvalóan Putyin sem nézi "embernek". Semmi meglepő nincs benne, mivel a látszat alapján semmire nem alkalmas, funkcionálisan alkalmatlan "mindenre". Tény, Alaszka után úgy tűnt, Trump és Putyin a fő kérdésekben megállapodtak. Olyan érzésem van, hogy Trump és Putyin valóban megállapodtak, de Trump nem tud vagy nem akar valamilyen oknál fogva bizonyos erőkkel szembe menni. Ezért hagyja Putyint cselekedni, addig, amíg már nem húzható tovább az idő. Még nem jött el ez a pont, ezért még vagdalkozhat az ukrán varangy, de már nincs sok ideje. Az a homokóra lassan lepereg, és onnantól nem lesz folytatás. Csak remélni tudom, hogy az a pont egy békemegállapodás lesz .....
falora
2026. január 25. 20:16
Az oroszoknak most a legkevésbé sem kell kapkodniuk a békével.
falora
2026. január 25. 20:13 Szerkesztve
Az USA nagy szarban van, és nem tud egyszerre több háborút vívni. Le kell zárnia az előzőt, hogy elkezdhesse a következőt.
falora
2026. január 25. 20:07
Trumpnak már van békedíja, úgyhogy nem sürgős neki.
