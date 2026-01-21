Közölték az ukránok: Kárpátalja bánja, ha a magyar kormány tovább akadályozza Brüsszel tervét (VIDEÓ)

Breaking: Ukrajna berendelte a magyar nagykövetet, Szijjártó azonnal reagált (VIDEÓ)
„Az ukránok most tovább feszítik a húrt Magyarországgal szemben, berendelték a nagykövetünket Kijevben” – fogalmazott Szijjártó.
Kijev berendelte a magyar nagykövetet.
„Ukrajna a kijevi magyar nagykövet bekéretésével, tovább feszíti a húrt Magyarországgal szemben. De bármit is csinálnak, amíg hazánkban szuverén, nemzeti kormány van, addig a magyar emberek pénzét nem fogják elküldeni a szomszéd országba” – reagált a hírre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.
Az ukránok azt is közölték, hogy korlátozni fogják a magyar kormányzati tisztségviselők utazását és látogatásait Kárpátalján”.
„Ez egy újabb, európai értékekkel és szabályokkal ellentétes húzása az ukránoknak, újabb magyarellenes húzás, hiszen nyilvánvalóan a magyar kormány és a kárpátaljai magyar nemzeti közösség közötti kapcsolattartást akarják korlátozni, ami teljesen ellentétes mindenfajta európai szabállyal és európai értékkel” – hangsúlyozta a miniszter.
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP