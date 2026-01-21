Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter brüsszel magyarország Volodimir Zelenszkij kijev ukrajna

Közölték az ukránok: Kárpátalja bánja, ha a magyar kormány tovább akadályozza Brüsszel tervét (VIDEÓ)

2026. január 21. 11:41

Kijev berendelte a magyar nagykövetet.

2026. január 21. 11:41
Zelenszkij

A Mandiner beszámolt róla, hogy Ukrajna bekérette a magyar nagykövetet így tiltakozva a 800 milliárd dollár Ukrajnába küldése ellen szervezett nemzeti petícióval szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajna a kijevi magyar nagykövet bekéretésével, tovább feszíti a húrt Magyarországgal szemben. De bármit is csinálnak, amíg hazánkban szuverén, nemzeti kormány van, addig a magyar emberek pénzét nem fogják elküldeni a szomszéd országba” – reagált a hírre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Az ukránok azt is közölték, hogy korlátozni fogják a magyar kormányzati tisztségviselők utazását és látogatásait Kárpátalján”.

„Ez egy újabb, európai értékekkel és szabályokkal ellentétes húzása az ukránoknak, újabb magyarellenes húzás, hiszen nyilvánvalóan a magyar kormány és a kárpátaljai magyar nemzeti közösség közötti kapcsolattartást akarják korlátozni, ami teljesen ellentétes mindenfajta európai szabállyal és európai értékkel” – hangsúlyozta a miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 143 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. január 21. 16:58
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett! A béke a legfőbb jók egyike.
Válasz erre
2
0
Geza2
•••
2026. január 21. 16:50 Szerkesztve
Csak megbukik már Zselé és bandája! Szerencsétlen ukrán nép, no meg persze a nemzetiségek szoptak már miattuk eleget. Ezek aranyeret kapnak a hideg arany wc-től, az civilek és a katonák meg megfagynak a lerombolt országban.
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. január 21. 16:47
Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évben ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Zselenszkij és az EU balos vezetése semmivel sem különb Putyinnál.
Válasz erre
3
0
Hohokam
2026. január 21. 16:40
Ez ugye már a közös EU-értékek megjelenítése az EU tagállam polgárait szabad mozgásukban korlátozni akaró tagjelölt ukrán banderita náci mocskok optikája alapján.... hogy találná telibe az összes arrogáns bunkót egy Mogyoró, a durrogósabb formából...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!