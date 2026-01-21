Közölték az ukránok: Kárpátalja bánja, ha a magyar kormány tovább akadályozza Brüsszel tervét (VIDEÓ)

„Ukrajna a kijevi magyar nagykövet bekéretésével, tovább feszíti a húrt Magyarországgal szemben. De bármit is csinálnak, amíg hazánkban szuverén, nemzeti kormány van, addig a magyar emberek pénzét nem fogják elküldeni a szomszéd országba” – reagált a hírre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.