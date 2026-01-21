Breaking: Ukrajna berendelte a magyar nagykövetet, Szijjártó azonnal reagált (VIDEÓ)

Ezt nagyon durva beavatkozásnak tartjuk Magyarország belügyeibe.

Mi, itt, Magyarországon vagyunk jogosultak arra, hogy eldöntsük, hogy a magyar emberek pénzét mire költsék. Mi nem járulunk hozzá ahhoz, hogy a magyar emberek pénzét elküldjék Ukrajnába. A magyar emberek pénzének a helye Magyarországon van, abból Magyarországot kell fejleszteni, a magyar családokat kell erősíteni” – folytatta.

„Mi nem fogunk hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar emberek pénzéből akár egyetlen forintot is elküldjenek Ukrajnába, ezért nem járulunk hozzá ahhoz, hogy 800 milliárd dollárnyi összeget költsön az Európai Unió Ukrajna finanszírozására a következő tíz esztendőben” – tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy végig fogják vinni a nemzeti petíciót, függetlenül attól, hogy az ukránok hogyan tiltakoznak és még hányszor rendelik be a magyar nagykövetet.

„Az ukránok azt is közölték, hogy korlátozni fogják a magyar kormányzati tisztségviselők utazását és látogatásait Kárpátalján. Ez egy újabb, európai értékekkel és szabályokkal ellentétes húzása az ukránoknak, újabb magyarellenes húzás, hiszen nyilvánvalóan a magyar kormány és a kárpátaljai magyar nemzeti közösség közötti kapcsolattartást akarják korlátozni, ami teljesen ellentétes mindenfajta európai szabállyal és európai értékkel” – emelte ki.