01. 21.
szerda
01. 21.
szerda
szijjártó péter európai unió magyarország pénz Szijjártó Péter ukrajna

Breaking: Ukrajna berendelte a magyar nagykövetet, Szijjártó azonnal reagált (VIDEÓ)

2026. január 21. 10:52

„Az ukránok most tovább feszítik a húrt Magyarországgal szemben, berendelték a nagykövetünket Kijevben” – fogalmazott Szijjártó.

2026. január 21. 10:52
null

Ukrajna, a kijevi magyar nagykövet bekéretésével, tovább feszíti a húrt Magyarországgal szemben, de bármit is csinálnak, amíg hazánkban szuverén, nemzeti kormány van, addig a magyar emberek pénzét nem fogják elküldeni a szomszéd országba – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a kormányülés előtt, hogy miután világossá tették, hogy nem hajlandók semmiképp sem hozzájárulni a magyar emberek pénzének Ukrajnába küldéséhez, s ezáltal a fiatalok jövőjének feléléséhez, Kijevben bekérették a magyar nagykövetet.

„Az ukránok most tovább feszítik a húrt Magyarországgal szemben, berendelték a nagykövetünket Kijevben, hogy tiltakozzanak a 800 milliárd dollár Ukrajnába küldése ellen szervezett nemzeti petícióval szemben” – tájékoztatott.

Ezt nagyon durva beavatkozásnak tartjuk Magyarország belügyeibe.

Mi, itt, Magyarországon vagyunk jogosultak arra, hogy eldöntsük, hogy a magyar emberek pénzét mire költsék. Mi nem járulunk hozzá ahhoz, hogy a magyar emberek pénzét elküldjék Ukrajnába. A magyar emberek pénzének a helye Magyarországon van, abból Magyarországot kell fejleszteni, a magyar családokat kell erősíteni” – folytatta.

„Mi nem fogunk hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar emberek pénzéből akár egyetlen forintot is elküldjenek Ukrajnába, ezért nem járulunk hozzá ahhoz, hogy 800 milliárd dollárnyi összeget költsön az Európai Unió Ukrajna finanszírozására a következő tíz esztendőben” – tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy végig fogják vinni a nemzeti petíciót, függetlenül attól, hogy az ukránok hogyan tiltakoznak és még hányszor rendelik be a magyar nagykövetet.

„Az ukránok azt is közölték, hogy korlátozni fogják a magyar kormányzati tisztségviselők utazását és látogatásait Kárpátalján. Ez egy újabb, európai értékekkel és szabályokkal ellentétes húzása az ukránoknak, újabb magyarellenes húzás, hiszen nyilvánvalóan a magyar kormány és a kárpátaljai magyar nemzeti közösség közötti kapcsolattartást akarják korlátozni, ami teljesen ellentétes mindenfajta európai szabállyal és európai értékkel” – emelte ki.

„Ehhez képest Brüsszel Ukrajnát be akarja nyomni az Európai Unióba. Egy olyan országot, amely a nemzeti kisebbségekkel szemben durván fellép, és amely korlátozni akarja a nemzeti kisebbségekkel való kapcsolattartást” – jegyezte meg.

„Ukrajna tehát tovább feszíti a húrt, de bármit is csinálnak, amíg Budapesten szuverén, nemzeti kormány van, addig a magyar emberek pénzét nem fogjuk elküldeni Ukrajna finanszírozására” – összegzett.

(MTI)

Fotó: facebook / Szijjártó Péter

 

