Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
aleksandar vučić nagy istván Ursula von der Leyen

Kiszemelték Magyarországot az oroszok, felkötheti a gatyáját Von der Leyen

2026. január 27. 05:49

Ezek voltak a hétfői nap legolvasottabb cikkei a Mandineren.

2026. január 27. 05:49
null

Alekszandar Vucsics szerb államfő a Blic TV-nek nyilatkozva cáfolta azokat a korábbi médiában megjelent állításokat, amelyek szerint a Mol 1,7-2,5 milliárd euróért vette volna meg a NIS (Szerb Olajipari Vállalat) részvényeinek többségi, 56 százalékos tulajdonrészét.

A valóság szerinte az, hogy a magyar olaj- és gázipari társaság 900 millió és 1 milliárd euró közötti összeget fizetett ezért a tulajdonrészért.

Vucsics azt is elmondta, hogy Szerbia hajlandó lett volna ennek a dupláját, vagyis körülbelül 2 milliárd eurót (sőt akár többet is) fizetni ugyanazért a pakettért, de az oroszok mégis a Mol-t választották vevőnek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A szerb elnök utalt rá, hogy tudja, miért nem adták el nekik az oroszok a részvénycsomagot, de nem árulja el az okokat, mert az szerinte veszélyeztetné Szerbia érdekeit.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarország kiáll Von der Leyennel szemben 

Nagy István agrárminiszter hétfőn – az EU mezőgazdasági és halászati minisztereinek tanácsülésén – hangsúlyozta, hogy az európai tejágazati válság tovább súlyosbodott, ezért azonnali és hatékony uniós beavatkozásra van szükség.

A miniszter szerint az európai agrárium nehéz helyzetben van, amit az éjszakába nyúló ülés hosszú napirendje is jelez. Magyarország kérésére két témát is kiemelten tárgyalnak, köztük a tejpiaci válság azonnali kezelését.

Főbb problémák:

a tej felvásárlási ára drasztikusan zuhant: az 53 eurócent/kg szintről kb. 20 cent/kg környékére esett vissza. Ez több tagállamban súlyos gondokat okoz a termelőknek.

Magyarország javaslatai:

  • azonnali segítség a tejtermelőknek,
  • a magántárolás intézményének megnyitása sajt és vaj esetében (piaci felesleg kezelésére),
  • olyan támogatások bevezetése, amelyek átsegítik a termelőket a nehéz időszakon.

A miniszter kiemelte: a tejtermelők kulcsfontosságúak a magyar agráriumban, ezért harcolni fognak értük. Olaszország is külön napirendi pontot kért a tejhelyzetre, ami mutatja, hogy uniós szintű a probléma.

Nagy István beszélt arról is, hogy hazánk Lengyelországgal, Szlovákiával és Ausztriával közösen a Mercosur-egyezmény kapcsán is fellép a piacvédelem érdekében

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajna a magyar villamos-export nélkül összeomlana

Tavaly Ukrajna villamosenergia-importjának 42 százalékát Magyarország biztosította, ami a legnagyobb arányt jelenti a szomszédos országok közül – derül ki az ukrán ExPro tanácsadó cég adataiból.

A Zerkalo Nyegyeli című ukrán lap cikke szerint a teljes import volumene 24 százalékkal csökkent az előző, 2024-es évhez képest, elsősorban a nyugodtabb nyári időszak miatt, amikor kisebb volt a kereslet.

Vladiszlav Obuh elemző hozzátette, hogy a megnövelt határkeresztező kapacitás javíthatja Ukrajna ellátásbiztonságát különösen extrém hideg időszakokban, amikor a hazai termelés és a meglévő import sem feltétlenül elégséges.

Nyitókép forrása: Olivier HOSLET / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. január 27. 07:58
Mert mi a fasz történt a tej árával?
Válasz erre
0
0
Conduct
2026. január 27. 06:08
A Mandinerből Kacsa magazin lett.Miféle cím ez?Egyébként megértem,Fityisz-szócsőként próbálják megszólítani az iskolára túl sok időt nem elpazarló magyar szavazópolgárokat.Hajrá Magyarország,hajrá magyarok!
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!