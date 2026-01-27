Kiszemelték Magyarországot az oroszok, felkötheti a gatyáját Von der Leyen

Alekszandar Vucsics szerb államfő a Blic TV-nek nyilatkozva cáfolta azokat a korábbi médiában megjelent állításokat, amelyek szerint a Mol 1,7-2,5 milliárd euróért vette volna meg a NIS (Szerb Olajipari Vállalat) részvényeinek többségi, 56 százalékos tulajdonrészét.

A valóság szerinte az, hogy a magyar olaj- és gázipari társaság 900 millió és 1 milliárd euró közötti összeget fizetett ezért a tulajdonrészért.

Vucsics azt is elmondta, hogy Szerbia hajlandó lett volna ennek a dupláját, vagyis körülbelül 2 milliárd eurót (sőt akár többet is) fizetni ugyanazért a pakettért, de az oroszok mégis a Mol-t választották vevőnek.