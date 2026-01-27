Kiszemelték Magyarországot az oroszok, felkötheti a gatyáját Von der Leyen

Ebből nagy baj lesz: Magyarországot szemelték ki az oroszok
Sokan megüthetik a bokájukat.
Alekszandar Vucsics szerb államfő a Blic TV-nek nyilatkozva cáfolta azokat a korábbi médiában megjelent állításokat, amelyek szerint a Mol 1,7-2,5 milliárd euróért vette volna meg a NIS (Szerb Olajipari Vállalat) részvényeinek többségi, 56 százalékos tulajdonrészét.
A valóság szerinte az, hogy a magyar olaj- és gázipari társaság 900 millió és 1 milliárd euró közötti összeget fizetett ezért a tulajdonrészért.
Vucsics azt is elmondta, hogy Szerbia hajlandó lett volna ennek a dupláját, vagyis körülbelül 2 milliárd eurót (sőt akár többet is) fizetni ugyanazért a pakettért, de az oroszok mégis a Mol-t választották vevőnek.
A szerb elnök utalt rá, hogy tudja, miért nem adták el nekik az oroszok a részvénycsomagot, de nem árulja el az okokat, mert az szerinte veszélyeztetné Szerbia érdekeit.
Nagy István agrárminiszter hétfőn – az EU mezőgazdasági és halászati minisztereinek tanácsülésén – hangsúlyozta, hogy az európai tejágazati válság tovább súlyosbodott, ezért azonnali és hatékony uniós beavatkozásra van szükség.
A miniszter szerint az európai agrárium nehéz helyzetben van, amit az éjszakába nyúló ülés hosszú napirendje is jelez. Magyarország kérésére két témát is kiemelten tárgyalnak, köztük a tejpiaci válság azonnali kezelését.
Főbb problémák:
a tej felvásárlási ára drasztikusan zuhant: az 53 eurócent/kg szintről kb. 20 cent/kg környékére esett vissza. Ez több tagállamban súlyos gondokat okoz a termelőknek.
Magyarország javaslatai:
A miniszter kiemelte: a tejtermelők kulcsfontosságúak a magyar agráriumban, ezért harcolni fognak értük. Olaszország is külön napirendi pontot kért a tejhelyzetre, ami mutatja, hogy uniós szintű a probléma.
Nagy István beszélt arról is, hogy hazánk Lengyelországgal, Szlovákiával és Ausztriával közösen a Mercosur-egyezmény kapcsán is fellép a piacvédelem érdekében
Tavaly Ukrajna villamosenergia-importjának 42 százalékát Magyarország biztosította, ami a legnagyobb arányt jelenti a szomszédos országok közül – derül ki az ukrán ExPro tanácsadó cég adataiból.
A Zerkalo Nyegyeli című ukrán lap cikke szerint a teljes import volumene 24 százalékkal csökkent az előző, 2024-es évhez képest, elsősorban a nyugodtabb nyári időszak miatt, amikor kisebb volt a kereslet.
Vladiszlav Obuh elemző hozzátette, hogy a megnövelt határkeresztező kapacitás javíthatja Ukrajna ellátásbiztonságát különösen extrém hideg időszakokban, amikor a hazai termelés és a meglévő import sem feltétlenül elégséges.
