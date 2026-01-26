Hivatalosan is bejelentették Ukrajnában: Zelenszkij foghatja a fejét, Magyarország a lista élén

Friss jelentés bizonyítja: Ukrajna még sohasem függött annyira Magyarországtól, mint most
Kijev eközben nyíltan veszélyezteti a magyar energiabiztonságot.
A 2025-ös évben Ukrajna villamosenergia-importjának csaknem felét Magyarország biztosította.
Tavaly Ukrajna villamosenergia-importjának legnagyobb részét, 42 százalékát Magyarország biztosította – derül ki az ExPro tanácsadó cég adataiból.
A Zerkalo Nyegyeli cikke hozzáteszi,
a teljes import 24 százalékkal csökkent az előző évhez képest, főként a nyugodtabb nyári időszak miatt.
Vladiszlav Obuh elemző szerint a megnövelt határkeresztező kapacitás javíthatja Ukrajna ellátását extrém hideg esetén is.
Nyitókép: AFP/Petras Malukas
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.