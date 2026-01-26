Hivatalosan is bejelentették Ukrajnában: Zelenszkij foghatja a fejét, Magyarország a lista élén

Óriási bajba kerülhet Magyarország, ha ebben a kérdésben átengedik az irányítást Brüsszelnek

Ha energia van, minden van – ez volt az egyik fő mottója a XXI. Század Intézet és az MCC közös konferenciájának. Magyarország energiaszuverenitásának megőrzése kiemelt fontosságú feladat, ezt mindenképp meg kell tartani annak ellenére is, hogy az unós vezetők rendre hátrányos helyzetet eredményező kötelezvényeket akarnak hazánkra erőltetni.