01. 26.
hétfő
01. 26.
hétfő
zelenszkij expro magyarország ukrajna villamosenergia

Hivatalosan is bejelentették Ukrajnában: Zelenszkij foghatja a fejét, Magyarország a lista élén

2026. január 26. 09:46

A 2025-ös évben Ukrajna villamosenergia-importjának csaknem felét Magyarország biztosította.

2026. január 26. 09:46
null

Tavaly Ukrajna villamosenergia-importjának legnagyobb részét, 42 százalékát Magyarország biztosította – derül ki az ExPro tanácsadó cég adataiból.

A Zerkalo Nyegyeli cikke hozzáteszi,

a teljes import 24 százalékkal csökkent az előző évhez képest, főként a nyugodtabb nyári időszak miatt.

Vladiszlav Obuh elemző szerint a megnövelt határkeresztező kapacitás javíthatja Ukrajna ellátását extrém hideg esetén is.

Nyitókép: AFP/Petras Malukas

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Dixtroy
2026. január 26. 11:19
Haha emlékszem mikor az erdész azzal izmozott, hogy majd ők ellátják villanyenergiával az eut. A következő héten már nem volt neki többé mivel, sőt azóta importra szorul.
madre79
2026. január 26. 10:58
Ez a szemét meddig húzza még az időt?
csulak
2026. január 26. 10:53
ideje karbantartas miatt leallitani egy par napra a villanyt ukrajnaba
SzkeptiKUSS
2026. január 26. 10:42
Szarban lennének nélkülünk, ezért nem robbantják fel a kőolajvezetéket, gondolom egy kicsit lopnak belőle, nem először tennék.
