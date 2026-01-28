Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kína Keir Starmer nyugat diplomácia Egyesült Államok

Kína vezetésében zajló tisztogatások mögött hatalmi átrendeződés rajzolódik ki

2026. január 28. 22:11

Kínában a hadsereg és a politikai vezetés csúcsán végrehajtott tisztogatások alapjaiban formálják át a döntéshozatalt, és új kérdéseket vetnek fel az ország katonai és külpolitikai mozgásteréről. A folyamatok közepette egymás után érkeznek a nyugati vezetők Pekingbe, köztük Keir Starmer is.

2026. január 28. 22:11
null

Miközben Kínában a politikai és katonai elit felső szintjén zajló tisztogatások átrajzolják a döntéshozatali viszonyokat, Peking kifelé diplomáciai aktivitással igyekszik stabilitást sugározni. Ennek jegyében az elmúlt hónapokban több nyugati vezető is megfordult a kínai fővárosban, amit a BBC tudatos stratégiai építkezésként értelmez.

A brit kormányfő fogadtatása kifejezetten barátságosra sikerült, különösen azután, hogy London jóváhagyta egy hatalmas kínai nagykövetség megépítését a brit fővárosban. A BBC beszámolója szerint Peking korábban világossá tette: addig nem jelentik be Starmer útját, amíg ez a kérdés nem rendeződik. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A gesztusért cserébe London komoly gazdasági lehetőségekben bízik, több tucat új megállapodásban reménykedve.

A BBC által idézett Dr. Jü Dzsi szerint már önmagában eredmény lenne, ha a felek reális alapokon álló kereskedelmi kapcsolatot tudnának kialakítani, ami sokat elárul arról, mennyire megváltozott az erőviszony a korábbi „aranykor” óta. A jelenlegi kínai diplomáciai offenzíva egy nagyobb geopolitikai átrendeződés része. Peking abban bízik, hogy a nyugati országok egy része hajlandó lesz pragmatikusabban viszonyulni hozzá, különösen azután, hogy Donald Trump amerikai elnök korábban nyíltan konfrontatív politikát folytatott szövetségeseivel szemben is.

Ezt a stratégiát példázza a kanadai miniszterelnök pekingi látogatása, amelynek során „új stratégiai partnerséget” hirdetett meg Kínával. 

A lépés Washingtonban nem aratott osztatlan sikert: Trump 100 százalékos vámokkal fenyegette meg Kanadát egy esetleges kínai megállapodás miatt. Az üzenet egyértelmű volt: a globális játszmában nincs ingyen ebéd.

Ezt is ajánljuk a témában

Starmer igyekezett előre tompítani az ütközést, hangsúlyozva, hogy Nagy-Britannia nem kíván választani az Egyesült Államok és Kína között. A BBC szerint a pekingi vezetés sem ringatja magát illúziókba: 

Peking reálisan látja a helyzetet, és nem gondolja, hogy képes lenne elfordítani az Egyesült Királyságot az Egyesült Államoktól

– fogalmazott Dr. Jü Dzsi.

Gazdasági súly és a nyugati dilemma

A The Guardian cikke szerint Starmer látogatása szükségszerű, de tele van ellentmondásokkal. Kína a globális GDP közel ötödét adja, ipari termelése meghaladja a G7-országok összesített teljesítményét, és az Egyesült Államok egyetlen valódi technológiai riválisa, különösen a mesterséges intelligencia és a zöldenergia területén.

A lap szerint irracionális lenne nem fenntartani a párbeszédet egy ilyen országgal, ugyanakkor nem lehet szó nélkül hagyni a hongkongi jogfosztásokat, Jimmy Lai bebörtönzését, az ujgurok elnyomását, valamint Kína Oroszország melletti kiállását az orosz–ukrán háborúban. 

A brit titkosszolgálatok évek óta figyelmeztetnek a kínai kémtevékenységre és a diaszpóra megfélemlítésére. Starmer ígérete szerint „felveti mindazt, amit fel kell vetni” Hszi Csin-pinggel szemben, ami diplomáciai nyelven inkább kötelező fordulatnak hangzik, mint határozott kiállásnak. A Guardian szerint a valódi kérdés az, hogy a gazdasági érdekek és a nemzetbiztonsági szempontok ütközésekor végül melyik kerül majd előtérbe.

Kína katonai arca és a belső tisztogatás

Miközben Peking diplomáciai mosolyt mutat a külvilág felé, a kínai hadsereg belülről komoly átalakuláson megy keresztül. A Financial Times részletes elemzése szerint Hszi Csin-ping elnök eltávolította legfőbb tábornokát, 

Csang Jou-hsziát, valamint több magas rangú katonai vezetőt, ami példátlan tisztogatást jelent a Népi Felszabadító Hadseregben.

A lap szerint a lépés kérdéseket vet fel Kína felkészültségével kapcsolatban egy esetleges tajvani konfliktusra. Bár az eltávolítás önmagában nem bénítja meg a hadsereg működését, egy kelet-ázsiai hírszerzési tisztviselő úgy fogalmazott:

Csang és Liu eltávolítása visszaveti Peking képességét egy Tajvan elleni invázió megindítására; ilyen körülmények között 2027-re nem lehetnek készen.

Más elemzők viszont arra figyelmeztetnek, hogy a fiatalabb, Hszihez lojálisabb utódok hosszabb távon még elszántabb és nacionalistább hadsereget eredményezhetnek. A Financial Times szerint Kína így akár késleltetheti, de nem adja fel stratégiai céljait, különösen Tajvan ügyében.

Nyitókép: Carl Court / POOL / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. január 28. 22:52
"London jóváhagyta egy hatalmas kínai nagykövetség megépítését a brit fővárosban" Amit aztán jól befagyasztanak mint az orosz vagyont. :) "A gesztusért cserébe London komoly gazdasági lehetőségekben bízik" Cserébe még aranybudit is kérnek mellé :)
Válasz erre
0
0
survivor
2026. január 28. 22:44
Kínaban mindig rendet rak a Csaszar. Vagy mas lesz a Csaszar...es akkor mi van ? Amig K. egyseges, a Csaszarsag nem ketseges....😄🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
2026. január 28. 22:39
Szia Uram! Kínai WPS '19 PRO kulcssal érdekel?
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. január 28. 22:22
Kína pincsije lett az angol beteg.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!