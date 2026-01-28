Kína vezetésében zajló tisztogatások mögött hatalmi átrendeződés rajzolódik ki

Miközben Kínában a politikai és katonai elit felső szintjén zajló tisztogatások átrajzolják a döntéshozatali viszonyokat, Peking kifelé diplomáciai aktivitással igyekszik stabilitást sugározni. Ennek jegyében az elmúlt hónapokban több nyugati vezető is megfordult a kínai fővárosban, amit a BBC tudatos stratégiai építkezésként értelmez.

A brit kormányfő fogadtatása kifejezetten barátságosra sikerült, különösen azután, hogy London jóváhagyta egy hatalmas kínai nagykövetség megépítését a brit fővárosban. A BBC beszámolója szerint Peking korábban világossá tette: addig nem jelentik be Starmer útját, amíg ez a kérdés nem rendeződik.