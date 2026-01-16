Ft
01. 16.
péntek
európai tanács mercosur antónio costa európai bizottság

Kifogott a légiközlekedés az Európai Tanács elnökén: fontos tárgyalásról maradt le

2026. január 16. 16:55

A brazil elnökről lemarad, de azért a Mercosur-megállapodás aláírására még éppen odaér az Európai Tanács elnöke.

2026. január 16. 16:55
null

Kellemetlen meglepetéssel szembesült az Európai Tanács elnöke, António Costa ugyanis utolsó pillanatban törölték az a járatot, amellyel az uniós tisztiviselő Brazíliába utazott volna, hogy ott köszönetet nyilvánítson – Ursula von der Leyennel együtt – Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnöknek az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás tető alá hozásáért.

A Politico beszámolója szerint Costa szóvivője elmondta, a politikus eredetileg csütörtök este indult volna egy Lufthansa-járattal Brüsszelből São Paulóba Frankfurton keresztül, de már a brüsszeli beszálláskor értesítették a delegációt, hogy az út második szakasza törlésre került, ami körülbelül 12 órás késést okoz. Emiatt lehetetlenné vált, hogy időben megérkezzen a Rio de Janeiróban tervezett találkozóra. A szóvivő elmondta, hogy

bár a riói tárgyalásokról lemarad, Costa továbbra is részt vesz az EU-Mercosur megállapodás hivatalos aláírási ceremóniáján Asunciónban, Paraguayban, amelyet szombaton helyi idő szerint 13 órára (magyar idő szerint 17 órára) tűztek ki.

Bár ugyanabban a tárgyalócsapatban vesz részt, az Európai Tanács és az Európai Bizottság küldöttsége külön-külön utazott Dél-Amerikába. Az Európai Bizottság biztonsági okokból nem adott részleteket von der Leyen utazásáról, de megerősítette, hogy a bizottsági elnök már Brazíliában tartózkodik a Lulával tervezett találkozó és az aláírási ceremónia előtt.

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP

