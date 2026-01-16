Nincs menekvés: Von der Leyen kiadta a parancsot, tűzön-vízen át átverik a migrációs paktumot!

a migráció.

„A harmadik pontom a migrációval kapcsolatos közös munkánk. Együtt kell működnünk a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásában. A következő 6 hónap döntő fontosságú lesz. Örülök, hogy számíthatunk Ciprus tapasztalatára” – mondta. Úgy értékelte, hogy az utóbbi években az illegális bevándorlás tekintetében Európa általános helyzete jelentősen javult.

„Ez jól látható Cipruson, ahol az illegális bevándorlók száma tavaly 62 százalékkal csökkent 2024-hez képest. Ez megerősíti az általános tendenciát. Az EU-ban az illegális határátlépések száma 2024-ben 37 százalékkal csökkent. Ehhez még hozzájön a tavalyi 26 százalékos csökkenés. Folytassuk ezt a munkát, és összpontosítsunk a csempészhálózatok felszámolására” – hangoztatta Ursula von der Leyen.

(MTI)

