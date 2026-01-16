Ft
ursula von der leyen migrációs paktum migráció európa ukrajna európai bizottság

Nincs menekvés: Von der Leyen kiadta a parancsot, tűzön-vízen át átverik a migrációs paktumot!

2026. január 16. 15:28

Hiába a tagállami ellenállás és a józan ész szava, Brüsszel nem tágít. Ursula von der Leyen Cipruson jelentette be: kíméletlenül végre kell hajtani a vitatott migrációs paktumot.

2026. január 16. 15:28
null

Ugyanott, ahol Ursula von der Leyen leszögezte, hogy Ukrajna támogatása a kulcs, más mellett is hitet tett az Európai Bizottság elnöke.

 

Ursula von der Leyen ugyanis bevallotta, 3 ponton zajlik az együttműködés az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét ebben a félévben ellátó Ciprussal, a harmadik pont pedig pont az, amelyik a legfájóbb:

a migráció.

„A harmadik pontom a migrációval kapcsolatos közös munkánk. Együtt kell működnünk a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásában. A következő 6 hónap döntő fontosságú lesz. Örülök, hogy számíthatunk Ciprus tapasztalatára” – mondta. Úgy értékelte, hogy az utóbbi években az illegális bevándorlás tekintetében Európa általános helyzete jelentősen javult.

„Ez jól látható Cipruson, ahol az illegális bevándorlók száma tavaly 62 százalékkal csökkent 2024-hez képest. Ez megerősíti az általános tendenciát. Az EU-ban az illegális határátlépések száma 2024-ben 37 százalékkal csökkent. Ehhez még hozzájön a tavalyi 26 százalékos csökkenés. Folytassuk ezt a munkát, és összpontosítsunk a csempészhálózatok felszámolására” – hangoztatta Ursula von der Leyen. 

(MTI)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

Tegnap
2026. január 16. 17:21
massivement5 2026. január 16. 17:00 "Na s8valkodj, vége lesz a Fidesznek.", Akkorra a tiszafosból már a bűze is régen elillant. Veled együtt.
Válasz erre
0
0
zrx8
2026. január 16. 17:15
UvdL-t kíméletlenül végre kell hajtani
Válasz erre
1
1
massivement5
2026. január 16. 16:56
A Fidesznek mindegy, ha a százmilliárdos Orbán Ráhel kastélyokban jaszkarizhat, Szíjjártó tizenéves kölke meg magánrepülőzhet.
Válasz erre
0
10
szilvarozsa
2026. január 16. 16:55
Nem kell megszavazni a következő 7 éves költségvetést és kész! Ha ez sem elég nekik, jogállamisági feltételekhez kell kötnünk az esedékes tagdíjunk befizetését! Meglátjuk, hogy fog állni a szájuk, ha újfent precedenst teremtünk.
Válasz erre
5
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!