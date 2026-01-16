Nincs menekvés: Von der Leyen kiadta a parancsot, tűzön-vízen át átverik a migrációs paktumot!

Megdöbbentő bejelentés: Von der Leyen kimondta, Ukrajna támogatása a kulcs
Miközben Európa gazdasága ezer sebből vérzik, az Európai Bizottság elnöke Cipruson tette egyértelművé: számára Ukrajna támogatása mindennél előbbre való.
Hiába a tagállami ellenállás és a józan ész szava, Brüsszel nem tágít. Ursula von der Leyen Cipruson jelentette be: kíméletlenül végre kell hajtani a vitatott migrációs paktumot.
Ugyanott, ahol Ursula von der Leyen leszögezte, hogy Ukrajna támogatása a kulcs, más mellett is hitet tett az Európai Bizottság elnöke.
Ursula von der Leyen ugyanis bevallotta, 3 ponton zajlik az együttműködés az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét ebben a félévben ellátó Ciprussal, a harmadik pont pedig pont az, amelyik a legfájóbb:
a migráció.
„A harmadik pontom a migrációval kapcsolatos közös munkánk. Együtt kell működnünk a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásában. A következő 6 hónap döntő fontosságú lesz. Örülök, hogy számíthatunk Ciprus tapasztalatára” – mondta. Úgy értékelte, hogy az utóbbi években az illegális bevándorlás tekintetében Európa általános helyzete jelentősen javult.
„Ez jól látható Cipruson, ahol az illegális bevándorlók száma tavaly 62 százalékkal csökkent 2024-hez képest. Ez megerősíti az általános tendenciát. Az EU-ban az illegális határátlépések száma 2024-ben 37 százalékkal csökkent. Ehhez még hozzájön a tavalyi 26 százalékos csökkenés. Folytassuk ezt a munkát, és összpontosítsunk a csempészhálózatok felszámolására” – hangoztatta Ursula von der Leyen.
