Kész röhej Magyar Péter kettős beszéde a Mercosur-ügyben: a gazdák isszák meg a levét, hogy szemrebbenés nélkül támogatja Ursula von der Leyent

Megásta Európa sírját Magyar Péter főnöke: mindezt széles mosollyal az arcán jelentette ki a kamerák előtt
De mindenkit megnyugtatott Manfred Weber, hisz nem kell félni, jó lesz egész Európának.
Magyar Péterék csak akkor tudnának valódi eredményt felmutatni, ha támogatnák a Patrióták bizalmatlansági indítványát – ezt azonban a Tisza elnöke nem engedheti meg magának.
Az utóbbi napok Mercosur körüli vitái jól megmutatták, mennyire nem mindegy, hogy ki mit mond a kamerák előtt, és mit tesz a zárt ajtók mögött. A dél-amerikai országokkal kötendő európai uniós szabadkereskedelmi megállapodás sorsa nem utcai fotókon, hanem frakcióüléseken, a bizottsági szavazásokon és politikai alkuk keretében dől el.
A Mercosur-megállapodást az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen írta alá, Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetőjének hathatós támogatása mellett, mindez pedig része annak a politikai iránynak, amelyet Christophe Hansen agrárbiztos is képvisel. Ez mind ugyanannak a brüsszeli nagykoalíciónak az eredménye:
a megállapodás nem jöhetett volna létre az EPP, a szocialisták és a liberálisok támogatása nélkül.
A probléma nem pusztán kereskedelmi technikai kérdés. A Mercosur-egyezmény – az EU-ukrán megállapodással együtt – úgy nyitja meg és szolgáltatja ki az uniós piacokat, hogy közben
csökkennek az uniós mezőgazdasági támogatások.
Az európai gazdáknak tehát kevesebb pénzből kell versenyezniük a világ legnagyobb agrárvállalataival, akik ráadásul
lazább környezetvédelmi és állatjóléti szabályozások mellett termelhetnek, mint európai versenytársaik.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a strasbourgi gazdatüntetésen a magyar demonstrálók szembesítették Magyar Péter a kétkulacsos magtartásával:
a Tisza Párt elnöke olcsó lájkokért ereszkedett le a gazdák közé, ám a hatásvadász élőzésből és a tervezett szelfikből csúfos futás lett.
Szembesítették az igazsággal a magyar gazdák.
A tüntetők ugyanis azon a véleményen voltak, hogy Magyarnak inkább azon a közös mezőgazdasági és költségvetési bizottsági ülésen kellett volna remekelnie, ahol az agrártámogatások csökkentése volt napirenden.
Ha valaki valóban meg akarja fékezni az Európai Unió vezetésének öngyilkos menetelését, annak nem elég elmondani, hogy „nem támogatja” a megállapodást:
Több tízmillió választó nevében.
Erre pedig a legkiválóbb alkalom az ellenzéki magyar képviselők, köztük Magyar Péter számára is az lenne,
ha támogatnák a Patrióták Európáért frakció által Ursula von der Leyennel szemben kezdeményezett bizalmatlansági indítványt, amelyről január 22-én szavaz az Európai Parlament.
Így nemcsak szavakban, hanem tettekben is tehetnének valami érdemlegeset a Mercosurt bevezető, aláíró és támogató politikai elit megregulázására.
Pláne, hogy ez a lehetőség még nyitott ügy, nem lefutott meccs, ellentétben magával a Mercosur-folyamattal, amely ellen az aláírást követően kényelmes, de nagy valószínűséggel hiábavaló szót emelni.
„Búzatáblák helyett rakéták, ez a terv lényege” – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője annak kapcsán, hogy a Tisza-féle Néppárt beállt Von der Leyen költségvetési tervei mögé.
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP