Kész röhej Magyar Péter kettős beszéde a Mercosur-ügyben: a gazdák isszák meg a levét, hogy szemrebbenés nélkül támogatja Ursula von der Leyent

Az utóbbi napok Mercosur körüli vitái jól megmutatták, mennyire nem mindegy, hogy ki mit mond a kamerák előtt, és mit tesz a zárt ajtók mögött. A dél-amerikai országokkal kötendő európai uniós szabadkereskedelmi megállapodás sorsa nem utcai fotókon, hanem frakcióüléseken, a bizottsági szavazásokon és politikai alkuk keretében dől el.

A Mercosur-megállapodást az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen írta alá, Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetőjének hathatós támogatása mellett, mindez pedig része annak a politikai iránynak, amelyet Christophe Hansen agrárbiztos is képvisel. Ez mind ugyanannak a brüsszeli nagykoalíciónak az eredménye: