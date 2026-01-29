Hiába távolítanák el az ukránok a képernyőről, Nógrádi leszögezte: „Ukrajnának nincs győzelmi esélye, Európa pedig fizetni fog érte”

Most érkezett az ukrán követelés: Nógrádi Györgyöt azonnal távolítsák el a képernyőről!
Szó sem lehet a békéről.
Az Ultrahang legfrissebb adásában Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő beszélt a háborús fejleményekről, az energiafront újabb feszültségeiről és a várható fordulatokról. Az orosz–ukrán háború kapcsán a Donbasz kérdésétől a Barátság vezetékig több vitás pontot is kíméletlenül értékelt.
Az Ultrahang friss adásában Király Tamás vendége Nógrádi György volt, és az orosz–ukrán háború legfontosabb csomópontjairól beszéltek: a fronthelyzetről, a Donbasz jövőjéről, az amerikai közvetítés mozgásteréről, valamint az európai energiapiacot érintő döntésekről. A beszélgetés végig azt a képet rajzolta fel, hogy a konfliktusban egyre inkább a kényszerpályák és a gazdasági következmények diktálnak.
A szakértő szerint az egyeztetések egyik alapproblémája, hogy miközben több kérdésben közeledhetnek az álláspontok, a területi ügyeknél elakad minden. Úgy írta le, hogy a tárgyalási csomagban szinte mindenben meg tudtak állapodni, csak a területben nem.
A Donbasz és a Krím kérdését úgy vázolta, hogy az amerikai–orosz elképzelések és az eddigi ukrán álláspont itt ütköznek a legélesebben, ami Zelenszkij számára belpolitikai kockázatot is jelenthet.
A béketerv esélyét nem zárta ki, de azt érzékeltette, hogy a szereplők részben presztízsokokból is tolják előre: szerinte azért is lehet valamiféle eredmény, mert senki nem akarja magára venni a kudarc bélyegét. Ezzel együtt hangsúlyozta, hogy Kijevnek olyan kompromisszumokat kellene elfogadnia, amelyektől eddig elzárkózott, és ez belülről is megrázhatja az ukrán vezetést.
A Barátság kőolajvezetékről szóló híreknél Nógrádi óvatosságra intett: nem állította biztosra, hogy a bejelentések igazak, és többször jelezte, hogy a háborús információs térben nehéz bármit megerősíteni. A legélesebb megállapítása az volt:
a bejövő hírek 50 százaléka hazugság.
Szerinte a konkrét ügyben is az a döntő, hogy jelenleg nem látszik olyan, ellenőrizhető információ, amely minden kétséget kizáróan igazolná a történteket.
Az Európai Tanács orosz gázra és később olajra vonatkozó tiltási terveit Nógrádi kifejezetten kritikusnak nevezte, és arról beszélt, hogy a tagállami érdekek és a brüsszeli döntéshozatal között nő a feszültség. A folyamatot így összegezte:
nagyon csúnyán elkezdődött az Európai Unió bomlása
Gazdasági oldalról pedig azt emelte ki, hogy a kerülőutak és a drágább beszerzés szerinte rontja Európa versenyképességét, miközben a gyors átállás realitását egyértelműen elutasította.
