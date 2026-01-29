Hiába távolítanák el az ukránok a képernyőről, Nógrádi leszögezte: „Ukrajnának nincs győzelmi esélye, Európa pedig fizetni fog érte”

A béketerv esélyét nem zárta ki, de azt érzékeltette, hogy a szereplők részben presztízsokokból is tolják előre: szerinte azért is lehet valamiféle eredmény, mert senki nem akarja magára venni a kudarc bélyegét. Ezzel együtt hangsúlyozta, hogy Kijevnek olyan kompromisszumokat kellene elfogadnia, amelyektől eddig elzárkózott, és ez belülről is megrázhatja az ukrán vezetést.

A Barátság kőolajvezetékről szóló híreknél Nógrádi óvatosságra intett: nem állította biztosra, hogy a bejelentések igazak, és többször jelezte, hogy a háborús információs térben nehéz bármit megerősíteni. A legélesebb megállapítása az volt:

a bejövő hírek 50 százaléka hazugság.

Szerinte a konkrét ügyben is az a döntő, hogy jelenleg nem látszik olyan, ellenőrizhető információ, amely minden kétséget kizáróan igazolná a történteket.

Az Európai Tanács orosz gázra és később olajra vonatkozó tiltási terveit Nógrádi kifejezetten kritikusnak nevezte, és arról beszélt, hogy a tagállami érdekek és a brüsszeli döntéshozatal között nő a feszültség. A folyamatot így összegezte: