Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz-ukrán háború Barátság kőolajvezeték Nógrádi György ultrahang

Hiába távolítanák el az ukránok a képernyőről, Nógrádi leszögezte: „Ukrajnának nincs győzelmi esélye, Európa pedig fizetni fog érte”

2026. január 29. 17:33

Az Ultrahang legfrissebb adásában Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő beszélt a háborús fejleményekről, az energiafront újabb feszültségeiről és a várható fordulatokról. Az orosz–ukrán háború kapcsán a Donbasz kérdésétől a Barátság vezetékig több vitás pontot is kíméletlenül értékelt.

2026. január 29. 17:33
null

Az Ultrahang friss adásában Király Tamás vendége Nógrádi György volt, és az orosz–ukrán háború legfontosabb csomópontjairól beszéltek: a fronthelyzetről, a Donbasz jövőjéről, az amerikai közvetítés mozgásteréről, valamint az európai energiapiacot érintő döntésekről. A beszélgetés végig azt a képet rajzolta fel, hogy a konfliktusban egyre inkább a kényszerpályák és a gazdasági következmények diktálnak.

Az orosz–ukrán háborúban a terület a legkeményebb fal

A szakértő szerint az egyeztetések egyik alapproblémája, hogy miközben több kérdésben közeledhetnek az álláspontok, a területi ügyeknél elakad minden. Úgy írta le, hogy a tárgyalási csomagban szinte mindenben meg tudtak állapodni, csak a területben nem

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

A Donbasz és a Krím kérdését úgy vázolta, hogy az amerikai–orosz elképzelések és az eddigi ukrán álláspont itt ütköznek a legélesebben, ami Zelenszkij számára belpolitikai kockázatot is jelenthet.

A béketerv esélyét nem zárta ki, de azt érzékeltette, hogy a szereplők részben presztízsokokból is tolják előre: szerinte azért is lehet valamiféle eredmény, mert senki nem akarja magára venni a kudarc bélyegét. Ezzel együtt hangsúlyozta, hogy Kijevnek olyan kompromisszumokat kellene elfogadnia, amelyektől eddig elzárkózott, és ez belülről is megrázhatja az ukrán vezetést.

A Barátság kőolajvezetékről szóló híreknél Nógrádi óvatosságra intett: nem állította biztosra, hogy a bejelentések igazak, és többször jelezte, hogy a háborús információs térben nehéz bármit megerősíteni. A legélesebb megállapítása az volt: 

a bejövő hírek 50 százaléka hazugság.

Szerinte a konkrét ügyben is az a döntő, hogy jelenleg nem látszik olyan, ellenőrizhető információ, amely minden kétséget kizáróan igazolná a történteket.

Az Európai Tanács orosz gázra és később olajra vonatkozó tiltási terveit Nógrádi kifejezetten kritikusnak nevezte, és arról beszélt, hogy a tagállami érdekek és a brüsszeli döntéshozatal között nő a feszültség. A folyamatot így összegezte: 

nagyon csúnyán elkezdődött az Európai Unió bomlása

Gazdasági oldalról pedig azt emelte ki, hogy a kerülőutak és a drágább beszerzés szerinte rontja Európa versenyképességét, miközben a gyors átállás realitását egyértelműen elutasította.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Nógrádi György

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. január 29. 18:32
Senki nem szólt neki, hogy az orosz hadakat nem Nógrádi György vezeti?
Válasz erre
0
0
girafi
•••
2026. január 29. 18:29 Szerkesztve
A tanár úr csak mondja el az igazat, ahogy eddig is. Ez csak azoknak árthat, akik hazudnak és hazugságban élnek vagy másokat szeretnének abban tartani. Az igazság másnak nem árt. Hanem felszabadít.
Válasz erre
4
1
tapir32
2026. január 29. 18:23
Zselenszkij nemhogy nem hős, hanem nemzetpusztító háborús bűnös. Semmivel sem különb Putyinnál. Az elmúlt három évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Százezreket küldött a halálba. Ukrajna védelme mellett azonnal lépéseket kellett volna tennie az ukrán nép megvédése, a tűzszünet és a béke érdekében. A tűzszünetet és békét akarókat mocskolta, megbélyegezte, Putyin csicskázta. Zselenszkij aljas, hazaáruló, az ukrán nép ellensége. Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
Válasz erre
4
1
akitiosz
2026. január 29. 18:14
Ugyanez a fickó szakértette 2022. elején, hogy Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát.
Válasz erre
1
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!