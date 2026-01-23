Ft
01. 24.
szombat
háború nógrádi györgy jaroszlava hartyáni fegyver ukrajna

Most érkezett az ukrán követelés: Nógrádi Györgyöt azonnal távolítsák el a képernyőről!

2026. január 23. 13:33

A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnökének nagyon nem tetszik, hogy az elismert biztonságpolitikai szakértő szerint a háborút nem lehet fegyverekkel megnyerni, és le kell ülni tárgyalni a békéről.

2026. január 23. 13:33
null

A magyar televíziókban olyan politológusok kezdtek szerepelni, mint Nógrádi György, aki megkezdte az ukránellenes narratívát azzal, hogy azt mondta, a háborút nem lehet fegyverekkel megnyerni, és le kell ülni tárgyalni a békéről – jelentette ki egy ukrán lapnak adott interjúban Jaroszlava Hartyáni, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke és az Ukrán Női Szervezetek Világszövetségének vezetője.

A politikus hozzátette:

Követeljük, hogy távolítsák el őt a képernyőről!

Az interjúban egyébként azt is mondta, hogy Ukrajna győzelme után szeretné látni azoknak a magyar kormányzati tisztviselőknek az arcát, akik nem hittek benne, az áprilisi választásokig „nem tétlenkednek”, továbbá a kárpátaljai magyarok kérték az ukrán kormánytól, hogy biztosítsanak nekik ukrán nyelvű tankönyveket.

Nyitókép: AFP/John Thys

