01. 21.
szerda
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
tisza magyar péter ursula von der leyen schaller - baross ernő gazda európai parlament eu

Ennyit Magyar Péterről: EP-képviselő buktatta le – ez mindent elmond a Tiszáról (VIDEÓ)

2026. január 21. 10:01

„Nagy hangulatkeltés a sajtóban, aztán így néz ki a ülésterem a késő esti vitán” – írta Schaller-Baross.

2026. január 21. 10:01
null

„Újabb magyar vitát tartották az Európai Parlamentben” – írja Facebook-oldalán Schaller-Baross Ernő fideszes EP-képviselő, aki egy sokatmondó videót is közzétett a bejegyzésben. Akárhogy kerestük, nem találtuk a Tisza képviselőit az ülésteremben.

Nagy hangulatkeltés a sajtóban, aztán így néz ki a ülésterem a késő esti vitán. Mi mindenesetre itt vagyunk. Mint mindig, most is megvédjük a magyar érdekeket!”

– fogalmazott Schaller-Baross.

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Beszámoltunk róla, hogy Magyar Péter megjelent a strasbourgi gazdatüntetésen, ahol magyar gazdák kérték számon a Tisza-vezért. A helyzet azért is pikáns, mert Magyar Péter pártja korábban kiállt a bizalmi szavazáson Ursula von der Leyen mellett, a pártcsaládja pedig támogatta az EU-Mercosur megállapodást. Ezt pedig a gazdák nem felejtették el neki. Az ellenzék vezérének annyira kellemetlen lett a szituáció, hogy azonnal menekülőre fogta.

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

