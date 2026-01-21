Ennyit Magyar Péterről: EP-képviselő buktatta le – ez mindent elmond a Tiszáról (VIDEÓ)

Köpni-nyelni nem tudott Magyar Péter Strasbourgban: úgy megijedt, hogy azonnal menekülőre fogta (VIDEÓ)
Szembesítették az igazsággal a magyar gazdák.
„Nagy hangulatkeltés a sajtóban, aztán így néz ki a ülésterem a késő esti vitán” – írta Schaller-Baross.
„Újabb magyar vitát tartották az Európai Parlamentben” – írja Facebook-oldalán Schaller-Baross Ernő fideszes EP-képviselő, aki egy sokatmondó videót is közzétett a bejegyzésben. Akárhogy kerestük, nem találtuk a Tisza képviselőit az ülésteremben.
Nagy hangulatkeltés a sajtóban, aztán így néz ki a ülésterem a késő esti vitán. Mi mindenesetre itt vagyunk. Mint mindig, most is megvédjük a magyar érdekeket!”
– fogalmazott Schaller-Baross.
Beszámoltunk róla, hogy Magyar Péter megjelent a strasbourgi gazdatüntetésen, ahol magyar gazdák kérték számon a Tisza-vezért. A helyzet azért is pikáns, mert Magyar Péter pártja korábban kiállt a bizalmi szavazáson Ursula von der Leyen mellett, a pártcsaládja pedig támogatta az EU-Mercosur megállapodást. Ezt pedig a gazdák nem felejtették el neki. Az ellenzék vezérének annyira kellemetlen lett a szituáció, hogy azonnal menekülőre fogta.
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP