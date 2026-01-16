Olyat mondott Putyin a háborúról, amibe beleremeg a NATO: ez vezetett az ukrajnai válsághoz
Az orosz elnök nem hazudtolta meg magát.
Az iráni helyzetről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök.
Az iráni helyzetről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök – közölte a Kreml sajtószolgálata pénteken.
„Vlagyimir Putyin ismertette az elvi megközelítéseket a politikai és diplomáciai lépések aktivizálása, a régió stabilitásának és biztonságának biztosítása érdekében” – áll a közleményben, amely szerint az orosz elnök megerősítette készségét, hogy „továbbra is megtegye a megfelelő közvetítő erőfeszítéseket, elősegítse a konstruktív párbeszéd előmozdítását az összes érdekelt állam részvételével”. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken fenntartják a kapcsolatot.
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz elnök nem hazudtolta meg magát.
(MTI)
Nyitókép: MAXIM SHEMETOV / POOL / AFP