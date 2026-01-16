Égtek a vonalak Putyin és Netanjáhú között: az egész világ aggódva figyel

Az iráni helyzetről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök – közölte a Kreml sajtószolgálata pénteken.

„Vlagyimir Putyin ismertette az elvi megközelítéseket a politikai és diplomáciai lépések aktivizálása, a régió stabilitásának és biztonságának biztosítása érdekében” – áll a közleményben, amely szerint az orosz elnök megerősítette készségét, hogy „továbbra is megtegye a megfelelő közvetítő erőfeszítéseket, elősegítse a konstruktív párbeszéd előmozdítását az összes érdekelt állam részvételével”. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken fenntartják a kapcsolatot.