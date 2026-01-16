Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin benjámín netanjáhú irán

Égtek a vonalak Putyin és Netanjáhú között: az egész világ aggódva figyel

2026. január 16. 12:15

Az iráni helyzetről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök.

2026. január 16. 12:15
null

Az iráni helyzetről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök – közölte a Kreml sajtószolgálata pénteken.

„Vlagyimir Putyin ismertette az elvi megközelítéseket a politikai és diplomáciai lépések aktivizálása, a régió stabilitásának és biztonságának biztosítása érdekében” – áll a közleményben, amely szerint az orosz elnök megerősítette készségét, hogy „továbbra is megtegye a megfelelő közvetítő erőfeszítéseket, elősegítse a konstruktív párbeszéd előmozdítását az összes érdekelt állam részvételével”. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken fenntartják a kapcsolatot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MAXIM SHEMETOV / POOL / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. január 16. 12:45
Mit kért cserébe Bibi?
Válasz erre
0
0
Treeoflife
2026. január 16. 12:32
Született egy hír a "semmiről" - nesze neked semmi, fogd meg jól.
Válasz erre
2
0
mlotta
2026. január 16. 12:18
Megkötött háttéralku értelmében ez a terület Oroszország és Kína befolyásolási övezete.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!