Brutális pénzt öntenek a lengyelek a drónelhárítási technológiákba

Pénteken Lengyelország több mint 4 milliárd dollár értékű szerződést írt alá arra, amit Donald Tusk miniszterelnök „Európa legmodernebb drónelhárító rendszerének” nevezett, és amelynek célja az ország keleti határának védelmének megerősítése – számolt be róla az Euractiv.

A portál felidézte, Lengyelország az elmúlt években jelentős összegeket fektetett be hadserege modernizálásába az orosz fenyegetéstől való félelmek miatt.