lengyelország donald tusk nato

Brutális pénzt öntenek a lengyelek a drónelhárítási technológiákba

2026. január 30. 17:44

Eurómilliárdok mennek el az új programra.

2026. január 30. 17:44
Pénteken Lengyelország több mint 4 milliárd dollár értékű szerződést írt alá arra, amit Donald Tusk miniszterelnök „Európa legmodernebb drónelhárító rendszerének” nevezett, és amelynek célja az ország keleti határának védelmének megerősítése – számolt be róla az Euractiv.

A portál felidézte, Lengyelország az elmúlt években jelentős összegeket fektetett be hadserege modernizálásába az orosz fenyegetéstől való félelmek miatt.

Ez történelmi pillanat. Valóban fordulópont előtt állunk Lengyelország, Európa és a NATO keleti határának hatékony védelmében”

– mondta Tusk. Hozzátette, hogy Lengyelország határai „Európa legjobban védett határai lesznek”.

„A költség közel lesz az előzőleg lengyel médiában említett 3,6 milliárd euróhoz” – erősítette meg Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter.

A „San” nevű rendszer 18 drónelhárító üteget, 52 tűzvezető szakaszt, 18 parancsnoki szakaszt és körülbelül 700 járművet fog tartalmazni, és két éven belül teljesen üzemkész lesz – tette hozzá.

A norvég Kongsberg csoport pénteken kiadott közleményében azt írta, hogy mintegy 1,4 milliárd euró értékben szállít 18 CUAS (Counter-Unmanned Aerial Systems) üteget a lengyel hadseregnek.

A „San” kiegészíti Lengyelországban fejlesztés alatt álló többrétegű légvédelmi rendszert, amely magában foglalja a „Wisła” programot az amerikai közepes hatótávolságú Patriot rendszerekkel, a „Narew” programot a brit rövid hatótávolságú föld-levegő rakétákkal, valamint az úgynevezett nagyon rövid hatótávolságú Pilica és Pilica+ rendszereket. A teljes légvédelmi pajzs összköltsége meghaladja a 60 milliárd dollárt – közölte pénteken a védelmi miniszter.

Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP

