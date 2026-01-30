Brutális pénzt öntenek a lengyelek a drónelhárítási technológiákba

„A költség közel lesz az előzőleg lengyel médiában említett 3,6 milliárd euróhoz” – erősítette meg Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter.
A „San” nevű rendszer 18 drónelhárító üteget, 52 tűzvezető szakaszt, 18 parancsnoki szakaszt és körülbelül 700 járművet fog tartalmazni, és két éven belül teljesen üzemkész lesz – tette hozzá.
A norvég Kongsberg csoport pénteken kiadott közleményében azt írta, hogy mintegy 1,4 milliárd euró értékben szállít 18 CUAS (Counter-Unmanned Aerial Systems) üteget a lengyel hadseregnek.
A „San” kiegészíti Lengyelországban fejlesztés alatt álló többrétegű légvédelmi rendszert, amely magában foglalja a „Wisła” programot az amerikai közepes hatótávolságú Patriot rendszerekkel, a „Narew” programot a brit rövid hatótávolságú föld-levegő rakétákkal, valamint az úgynevezett nagyon rövid hatótávolságú Pilica és Pilica+ rendszereket. A teljes légvédelmi pajzs összköltsége meghaladja a 60 milliárd dollárt – közölte pénteken a védelmi miniszter.
