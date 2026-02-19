Volt főparancsnok leplezte le Zelenszkij mocskos titkát: ő lehet a felelős több tízezer ukrán katona haláláért
Zelenszkij és emberei szabotálhatták az ukrán haderő haditervét.
A NATO Ukrajna nélkül kezdett tárgyalásokba Oroszországgal, amire Zelenszkij súlyos lépésekkel tervez válaszolni.
Volodimir Zelenszkij csütörtökön a közösségi oldalán arról írt, hogy értesülései szerint az amerikaiak – és talán néhány európai ország is – egy új, a NATO és Oroszország viszonyát érintő dokumentumról tárgyalnak Oroszországgal.
Zelenszkij hangsúlyozta:
amennyiben valóban készülőben van egy ilyen dokumentum, annak tartalmáról Ukrajnával is egyeztetni kellene, különösen az ország esetleges NATO-tagságát érintő kérdésekben.
„Talán mi nem tudunk valamit. Mindenesetre reagálni fogunk minden meglepetésre” – figyelmeztetett az ukrán elnök.
Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP