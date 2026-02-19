Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij volodimir zelenszkij nato ukrajna

Zárt ajtók mögött döntheti el Ukrajna sorsát a NATO: Zelenszkijben felment a pumpa, már Európát és Amerikát fenyegeti

2026. február 19. 13:16

A NATO Ukrajna nélkül kezdett tárgyalásokba Oroszországgal, amire Zelenszkij súlyos lépésekkel tervez válaszolni.

2026. február 19. 13:16
null

Volodimir Zelenszkij csütörtökön a közösségi oldalán arról írt, hogy értesülései szerint az amerikaiak – és talán néhány európai ország is – egy új, a NATO és Oroszország viszonyát érintő dokumentumról tárgyalnak Oroszországgal.

Zelenszkij hangsúlyozta: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

amennyiben valóban készülőben van egy ilyen dokumentum, annak tartalmáról Ukrajnával is egyeztetni kellene, különösen az ország esetleges NATO-tagságát érintő kérdésekben.

„Talán mi nem tudunk valamit. Mindenesetre reagálni fogunk minden meglepetésre” – figyelmeztetett az ukrán elnök.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2026. február 19. 13:59
A törpe-ork hibrid fajzat végjátékát éli.
Válasz erre
0
0
lyon-v-2
2026. február 19. 13:58
Ukránia, már mint ha lesz egyáltalán belőle maradék, soha sem lesz NATO tag. Az oroszok első feltétele volt és lesz is. Már pedig ezt nem fogják hagyni az biztos. Mivel ez egyértelmű, tehát ennek tudatában miről beszél .elenszkij ? Logikátlan teljesen amit mond.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. február 19. 13:56
Egyre többen ismerik fel, ha kivesszük ukrajnát a képletből, az az összes problémát megoldja az energiaproblémától a gazdasági problémán át a haderőproblémákig.
Válasz erre
2
0
csigabus
2026. február 19. 13:55
Meddig tündököl még ez a kis tetű?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!