barátság kőolajvezeték szlovákia Lengyelország magyarország Orlen ukrajna

Zelenszkij állva tapsolt, amikor meghallotta a lengyelek nyilatkozatát: Tusk kész megadni Ukrajnának, amit a magyarok megtagadtak

2026. február 19. 12:58

Az Orlen kijelentette, nem tapasztal a Barátság kőolajvezeték leállásából adódó ellátási problémákat a magyarországi töltőállomásain.

Az Orlen kijelentette, nem tapasztal ellátási problémákat szlovákiai és magyarországi töltőállomásain, valamint kész növelni is az Ukrajnába irányuló üzemanyag-szállításait – írta meg a Reuters beszámolójára hivatkozva a Portfolio.

A társaság közlése alapján a szlovákiai és magyarországi benzinkutak működése zavartalan, ellátási hiány nem alakult ki. Ireneusz Fąfara vezérigazgató csütörtökön megerősítette: az Orlen kiskereskedelmi hálózata mindkét országban stabilan üzemel. 

Hozzátette azt is, hogy a cég kész fokozni az Ukrajnába irányuló exportot, miután Magyarország és Szlovákia jelezte, hogy csökkentheti az oda irányuló szállításokat.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt Ukrajna január 27. visszatartja a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz nyersanyagot, azzal a céllal, hogy zsarolja Magyarországot az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatban. Magyarország és Szlovákia szerdán úgy döntött válaszlépéseket tesz és leállítja az Ukrajna felé menő dízelszállítmányokat, mindaddig, amíg Zelenszkijék újra nem indítják a Barátság kőolajvezeték működését.

Az Orlen mostani nyilatkozatainak különös jelentőséget ad, hogy Donald Tusk 2024 februárjában leváltotta a vállalat korábbi, konzervatív irányultságúnak tartott vezetőjét, és helyére a jelenlegi kormány háborúpárti politikájához közelebb álló új vezetőt nevezett ki. A személycsere a kormányváltást követő átfogó állami vezetők közt végbement tisztogatás részeként valósult meg.

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

