Zelenszkij állva tapsolt, amikor meghallotta a lengyelek nyilatkozatát: Tusk kész megadni Ukrajnának, amit a magyarok megtagadtak

Az Orlen kijelentette, nem tapasztal ellátási problémákat szlovákiai és magyarországi töltőállomásain, valamint kész növelni is az Ukrajnába irányuló üzemanyag-szállításait – írta meg a Reuters beszámolójára hivatkozva a Portfolio.

A társaság közlése alapján a szlovákiai és magyarországi benzinkutak működése zavartalan, ellátási hiány nem alakult ki. Ireneusz Fąfara vezérigazgató csütörtökön megerősítette: az Orlen kiskereskedelmi hálózata mindkét országban stabilan üzemel.