Elképesztő sztori látott napvilágot Szoboszlai Dominik liverpooli szerződéséről

A magyar futballista átigazolásakor a Liverpool akkori sportigazgatója kicsit sokallta a kivásárlási árat. Azóta már senki sem bánja a városban, hogy Szoboszlai Dominikért kicsengettek 70 millió eurót.
A Liverpool Echo újságírója, Paul Gorst a szerdai cikkében eddig nem ismert kulisszatitkokat osztott meg Szoboszlai Dominik 2023-as átigazolásáról, amikor 70 millió euróért az angol sztárklubhoz szerződött az RB Leipzigtől.
A zsurnaliszta azt írja, amikor Jürgen Klopp, a Vörösök akkori vezetőedzője először engedélyt kapott arra, hogy a magyar futballistával konzultáljon, a felek olyan jól el tudtak egymással diskurálni, mintha „ezer éve ismernék egymást”. A beszélgetés során állítólag szó esett
Gorst elárulta,
Jörg Schmadtke, a Mersey-parti egylet akkoriban hivatalban lévő ideiglenes sportigazgatója eleinte úgy vélte, a klub túlságosan nagy összeget áldoz a magyar játékosra,
de mivel a sportvezető lényegében azért érkezett a klubhoz, hogy elősegítse azokat az átigazolásokat, amelyeket Klopp szeretett volna nyélbe ütni, végül aktiválták a Szoboszlai lipcsei szerződésében szereplő kivásárlási záradékot.
Az újságíró kiemeli, a Liverpool gyakran büszke arra, hogy a legapróbb részleteket is kimerítő alapossággal vizsgálja meg, mielőtt zöld utat ad egy futballista szerződtetéséhez, de az állandó sportigazgató hiánya és a Kloppra nehezedő nyomás miatt Szoboszlai megszerzése egy viszonylag gyorsan lebonyolított üzlet eredménye volt.
Azt már mi tesszük hozzá két és fél év távlatából, hogy a magyar labdarúgóért kifizetett tetemes mennyiségű összeg az elsőtől az utolsó euróig megérte, hiszen Szoboszlai évről évre jobb teljesítményt nyújt, és ebben az idényben már egyértelműen vezéregyénisége a Vörösöknek, akár jobbhátvédként, akár középpályásként játszatják, sőt a klub háza táján már a jövő csapatkapitányaként beszélnek róla. Szoboszlai mostani megállapodása 2028-ig érvényes a Liverpoolnál, de zajlanak a tárgyalások a felek között a hosszabbításról.
Nyitókép: STEFANO RELLANDINI / AFP