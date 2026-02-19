Ft
Zaluzsnij Zelenszkij orosz-ukrán háború

Volt főparancsnok leplezte le Zelenszkij mocskos titkát: ő lehet a felelős több tízezer ukrán katona haláláért

2026. február 19. 12:51

Zelenszkij és emberei szabotálhatták az ukrán haderő haditervét.

2026. február 19. 12:51
null

Sokkoló történetet idézett fel egy interjúban Valerij Zaluzsnij, aki 2023-as menesztéséig az ukrán haderő főparancsnoka volt – írja az Ukrajisznka Pravda.

Zaluzsnij az Associated Pressnek adott interjújában Zelenszkijt és körét nevezte meg a 2023-as sikertelen ukrán ellentámadás felelőseként. Zaluzsnij szerint a kezdeti terv az volt, hogy egy összpontosított haderővel felszabadítsák a Zaporizzsjai atomerőművet, valamint elvágják az oroszok szárazföldi összeköttetését a Krím-félszigettel.

Zaluzsnij szerint azonban az elnök és emberei szabotálták az eredeti tervet, és a front széles arcvonalában elaprózták a hadsereget, ami végül a kudarchoz vezetett.

Ennek eredményeként súlyos veszteség érte az ukrán hadsereget – becslések szerint 50 ezer ukrán katona sebesült, vagy halt meg.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2026. február 19. 13:57 Szerkesztve
Ha Orbán barátja, a háborús pszichózisban szenvedő agresszor Putyin nem támadja meg Ukrajnát, máig élne az a sok ukrán, köztük rengeteg kárpátaljai fiatal. Ízlelgessétek.
Válasz erre
0
0
Tuners
2026. február 19. 13:26
Tízezer? Ugyan már. Milliót kapargatja. Jó eséllyel felülről.
Válasz erre
0
0
Tippmann-M4-223
•••
2026. február 19. 13:21 Szerkesztve
Kicsi hitlerem most jön a fekete leves....................................... Csak lehet, hogy te nem egy Walther csövébe nézel bele utoljára..........................
Válasz erre
1
0
lepenyleso
2026. február 19. 13:07
Nagyon készül a királyságra a banderista hadfi.
Válasz erre
2
0
