Sokkoló történetet idézett fel egy interjúban Valerij Zaluzsnij, aki 2023-as menesztéséig az ukrán haderő főparancsnoka volt – írja az Ukrajisznka Pravda.

Zaluzsnij az Associated Pressnek adott interjújában Zelenszkijt és körét nevezte meg a 2023-as sikertelen ukrán ellentámadás felelőseként. Zaluzsnij szerint a kezdeti terv az volt, hogy egy összpontosított haderővel felszabadítsák a Zaporizzsjai atomerőművet, valamint elvágják az oroszok szárazföldi összeköttetését a Krím-félszigettel.