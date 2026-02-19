Zelenszkij idegállapotba került, tombolva adta ki minden dühét: „Nem kellenek történelmi szarságok ahhoz, hogy véget vessek a háborúnak”
Elkeseredetten méregette történelmi tudását Putyinéhoz.
Zelenszkij és emberei szabotálhatták az ukrán haderő haditervét.
Sokkoló történetet idézett fel egy interjúban Valerij Zaluzsnij, aki 2023-as menesztéséig az ukrán haderő főparancsnoka volt – írja az Ukrajisznka Pravda.
Zaluzsnij az Associated Pressnek adott interjújában Zelenszkijt és körét nevezte meg a 2023-as sikertelen ukrán ellentámadás felelőseként. Zaluzsnij szerint a kezdeti terv az volt, hogy egy összpontosított haderővel felszabadítsák a Zaporizzsjai atomerőművet, valamint elvágják az oroszok szárazföldi összeköttetését a Krím-félszigettel.
Zaluzsnij szerint azonban az elnök és emberei szabotálták az eredeti tervet, és a front széles arcvonalában elaprózták a hadsereget, ami végül a kudarchoz vezetett.
Ennek eredményeként súlyos veszteség érte az ukrán hadsereget – becslések szerint 50 ezer ukrán katona sebesült, vagy halt meg.
