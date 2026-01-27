Ft
lengyelország marcin romanowski magyar péter zbigniew ziobro brüsszel magyarország ügyészség

Kíméletlen levélben semmisítette meg Magyar Pétert a lengyel politikus: „Magyarország számára nem én vagyok a probléma, hanem az olyan emberek, mint Ön!”

2026. január 27. 17:39

A Tisza Párt „bűnözőnek” nevezte, a válasz azonban olyan volt, mint egy kijózanító pofon: Zbigniew Ziobro, a politikai menedékjogot kapott korábbi lengyel legfőbb ügyész ízekre szedte Magyar Péterék narratíváját. A lapunkhoz eljuttatott, brutális őszinteségű levélben Ziobro lerántotta a leplet a „Tusk-diktatúra” valóságáról.

2026. január 27. 17:39
null

Miután Magyar Péter frissen bejelentett külügyi vezetője, Orbán Anita egy tiszás műsorban arról beszélt, hogy a „megromlott” lengyel–magyar kapcsolatok és a visegrádi együttműködés „helyreállítása” az egyik céljuk, valamint leszögezte, hogy egy esetleges Tisza-kormány nem fog befogadni lengyel „bűnözőket, Zbigniew Ziobro, a korábbi lengyel legfőbb ügyész – akinek Magyarország politikai menedékjogot adott – lapunknak eljuttatta válaszát Magyar Péterék megdöbbentő kijelentéseire.

Ziobro válaszát teljes terjedelmében közöljük.

Magyar Péter Úr!

Magyarország nem „körözött bűnözőket” rejteget, hanem a bűnözők által üldözött személyeket védi. 

Sem én, sem Marcin Romanowski miniszter úr soha nem követtünk el semmilyen bűncselekményt, és semmiért nem ítéltek el minket. Ehelyett mi vagyunk a Tusk-diktatúra bűnözői akcióinak célpontjai.

Donald Tusk – Ursula von der Leyen által felkenve – komoly szerepet játszott abban, hogy létrejött egy bűnözői struktúra, amely az ő legközelebbi barátaiból és munkatársaiból áll. Ezek az emberek hatalmas pénzeket sikkasztottak el, közbeszerzéseket játszottak le, kenőpénzeket fogadtak el.

A két bizalmi minisztere és privát ügyvédje ellen folyó, sikkasztással kapcsolatos nyomozásokban szereplő összesített összeg 360 millió eurót tesz ki. Egy dolog köti össze ezeket a személyeket: az általam irányított ügyészség üldözte és tartóztatta le őket. 

Főügyészként felügyeltem olyan ügyeket is, amelyben a kenőpénzek állítólag magához Donald Tuskhoz jutottak volna.

A jelenleg kormányzó koalíció a hatalmat Brüsszel illegális beavatkozásának köszönhetően vette át, amely ellen kormánytagként a leghatározottabban tiltakoztam. Most, bosszúból a főügyészként végzett tevékenységemért, hamis vádakat emelnek ellenem – de nem korrupciót, mint az ő esetükben. Még az általuk illegálisan átvett ügyészség sem állítja, hogy személyesen akár 1 zlotyt is elfogadtam volna. Az én „bűnöm” állítólag az, hogy 

az általam felügyelt Igazságügyi Minisztérium, törvényesen eljárva, forrásokat juttatott modern felszerelésekre az állami kórházak és a tűzoltóság számára, a bűnüldözéshez használt modern elektronikus eszközökre, valamint az ügyészség felújítására.

Az ő szemükben bűncselekmény az, hogy a pénz megszűnt kizárólag a kiváltságos, LGBT-ideológiát képviselő szervezetek felé áramlani, és jutott belőle a korábban mellőzött és diszkriminált keresztény, katolikus és konzervatív szervezeteknek is.

Donald Tusk miniszterelnök az ügyészséget felhasználva, és a bíróságokra illegális hatást gyakorolva simítja el párttársai korrupciós ügyeit is, amelyek miatt én nyomozást folytattam ellenük.

Vajon elmondja-e Ön a magyaroknak, mivel járt Lengyelország számára az, hogy Tusk visszatért a hatalomba? Segítek – 

például belenyugvást abba, hogy Németország mindenféle ellenőrzés nélkül, ezrével küld vissza illegális migránsokat Lengyelországba. 

Német rendőrautók az ő beleegyezésével, egyszerűen kitették a migránsokat a lengyel utcákra!

Tusk két évnyi kormányzása alatt Lengyelország államadóssága több mint 600 milliárd złotyval (körülbelül 60 000 milliárd forinttal) ugrott meg. Ez példátlan eladósodás, amely arra a drámára emlékeztet, amelyet egykor Gyurcsány Ferenc okozott Magyarországnak. Minthogy Ön azt ígéri, hogy Tusk nyomában akar járni, tisztességesen el kell mondania a választóinak, hogy az Európai Unióban ők fogják a legmagasabb villanyszámlákat fizetni. 

Ahogyan Tusk ezt a lengyeleknek elintézte. 

Az energiáért már több mint kétszer annyit fizetnek, mint a magyarok. A gázárak olyan magasak, hogy télen a házak havi fűtésszámlái elérték az átlagnyugdíj mértékét.

Donald Tusk a homoszexuális házasság bevezetésére törekszik, és meg akarja nyitni az utat az egynemű párok gyermekörökbefogadása előtt. Leállította az állam és az önkormányzatok stratégiai beruházásait. Európainak mondott kormánya súlyos összeomlást idézett elő az egészségügyben. Megszüntetik az állami kórházakat, rákbetegek halnak meg azért, mert leállították a kezelésüket!

Ezért, Magyar Úr, Magyarország számára nem én vagyok a probléma, hanem az olyan emberek, mint Ön és Donald Tusk – akik engednek a külső érdekeknek, és országaikat a Brüsszelnek való alávetettség állapota felé vezetik. Teljes szívemből intem óva a magyarokat Tusk utánzóitól, mert ez a katasztrófa útja, amit a magyar testvéreknek semmiképpen nem kívánok!

Még egyszer köszönöm Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, aki – ahogy nemrég találóan írta az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump – számos ügyben megmutatta, hogy milyen bátor és hű az elveihez. 

Az én esetemben szembe szállt a jogtalansággal, a hazugsággal és a politikai üldöztetéssel.

Zbigniew Ziobro

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

