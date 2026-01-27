Kíméletlen levélben semmisítette meg Magyar Pétert a lengyel politikus: „Magyarország számára nem én vagyok a probléma, hanem az olyan emberek, mint Ön!”

Főügyészként felügyeltem olyan ügyeket is, amelyben a kenőpénzek állítólag magához Donald Tuskhoz jutottak volna.

A jelenleg kormányzó koalíció a hatalmat Brüsszel illegális beavatkozásának köszönhetően vette át, amely ellen kormánytagként a leghatározottabban tiltakoztam. Most, bosszúból a főügyészként végzett tevékenységemért, hamis vádakat emelnek ellenem – de nem korrupciót, mint az ő esetükben. Még az általuk illegálisan átvett ügyészség sem állítja, hogy személyesen akár 1 zlotyt is elfogadtam volna. Az én „bűnöm” állítólag az, hogy

az általam felügyelt Igazságügyi Minisztérium, törvényesen eljárva, forrásokat juttatott modern felszerelésekre az állami kórházak és a tűzoltóság számára, a bűnüldözéshez használt modern elektronikus eszközökre, valamint az ügyészség felújítására.

Az ő szemükben bűncselekmény az, hogy a pénz megszűnt kizárólag a kiváltságos, LGBT-ideológiát képviselő szervezetek felé áramlani, és jutott belőle a korábban mellőzött és diszkriminált keresztény, katolikus és konzervatív szervezeteknek is.

Donald Tusk miniszterelnök az ügyészséget felhasználva, és a bíróságokra illegális hatást gyakorolva simítja el párttársai korrupciós ügyeit is, amelyek miatt én nyomozást folytattam ellenük.