Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország tusk brüsszel baloldal

Marcin Romanowski: Tusk Brüsszel nyomására emeli vissza a kommunista hálózatokat a hatalomba

2026. január 27. 13:38

Kommunisták segítségével tudja csak fenntartani Tusk a parlamenti többségét.

2026. január 27. 13:38
null

Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes, aki 2024 decemberében menedékjogot kapott Magyarországon egy újabb posztot osztott meg a Lengyelországban zajló folyamatokról. 

„Miután brüsszeli politikai és pénzügyi zsarolás révén a lengyelek nyakára ültették, Tusk globalista koalíciójának kormányzása nyíltan együtt jár azzal is, hogy a hatalmi szerkezetbe visszaemel a hajdani kommunista államapparátus soraiból érkező politikusokat, az őket körülvevő politikai köröket és hálózatokat”

 – írta a Facebookon. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Szerinte ennek egyik leglátványosabb példája Włodzimierz Czarzasty, a Baloldal párt első embere és az alsóház elnöke, aki a lengyel alkotmányos rendszerben az állam második legmagasabb közjogi méltósága. A házelnök a köztársasági elnöki tisztség megüresedése esetén vagy, ha az államfő átmenetileg nem tudja ellátani a feladatait, átveszi az elnöki jogkörök gyakorlását.

„Czarzasty személyes, politikai és üzleti kapcsolatrendszere a Lengyel Népköztársaság egykori kommunista nomenklatúrájában gyökerezik, továbbá olyan körökben, amelyek a jogállamiságot semmibe vevő állam kommunista titkosszolgálataihoz, illetve a posztszovjet elitekhez köthetők. Az elmúlt napokban a @RepublikaTV oknyomozó újságírói feltárták: 

Czarzasty — annak ellenére, hogy a Szejm marsalljaként minősített adatokhoz fér hozzá — soha nem töltötte ki a nemzetbiztonsági átvilágításhoz szükséges kérdőívet” 

írja a a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője.

Romanowski szerint a múlt itt összeér a jelennel: a baloldal nélkül Tusk ugyanis nem tudna kormányozni. 

„Amit ő képvisel, nem csak a múlt egy jelentéktelen maradványa, hanem a jelenlegi hatalmi konstrukció egyik nélkülözhetetlen, sine qua non eleme. A Czarzasty által vezetett Baloldal nélkül Tusknak nem lenne parlamenti többsége. Ez a kóros felállás ugyanakkor mindkét fél számára előnyös. A liberális-globalista establishment természetes szövetségesként tekint a posztkommunista elitekre: 

mindkettő olyan szereplő, aki nem tiszteli az állami szuverenitást, és nem tiszteli a nemzet keresztény alapjait sem.

A külföldről érkező utasításokhoz hozzászokott, posztmarxista identitás által formált körök zökkenőmentesen illeszkednek a brüsszeli neomarxista bürokraták centralista projektjéhez. Csak annyi történt, hogy a vörös zászlókat szivárványosra cserélték.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2026. január 27. 14:10
Mostanában kiszámolják előre, hány plusz szavazattal lehet megtartani a hatalmat. Ezután kezdődik a lobbyzás, te engem megszavazol, én pedig majd viszonozom, alkalom adtán. A jónép pedig azt hiszi, demokráciában él. Vezetőnek gyenge, befolyásolható egyének kellenek, képviselőknek, alelnököknek pedig lehetőleg több állampolgárságú, világpolgárokat választanak kintről, akik a konzervativ, szovranista országokat képviselnek az EU-P-ben. Fontos az angol tudás, ebben a nők jobbak.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!