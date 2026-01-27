Marcin Romanowski: Tusk Brüsszel nyomására emeli vissza a kommunista hálózatokat a hatalomba

„Czarzasty személyes, politikai és üzleti kapcsolatrendszere a Lengyel Népköztársaság egykori kommunista nomenklatúrájában gyökerezik, továbbá olyan körökben, amelyek a jogállamiságot semmibe vevő állam kommunista titkosszolgálataihoz, illetve a posztszovjet elitekhez köthetők. Az elmúlt napokban a @RepublikaTV oknyomozó újságírói feltárták:

Czarzasty — annak ellenére, hogy a Szejm marsalljaként minősített adatokhoz fér hozzá — soha nem töltötte ki a nemzetbiztonsági átvilágításhoz szükséges kérdőívet”

– írja a a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője.

Romanowski szerint a múlt itt összeér a jelennel: a baloldal nélkül Tusk ugyanis nem tudna kormányozni.

„Amit ő képvisel, nem csak a múlt egy jelentéktelen maradványa, hanem a jelenlegi hatalmi konstrukció egyik nélkülözhetetlen, sine qua non eleme. A Czarzasty által vezetett Baloldal nélkül Tusknak nem lenne parlamenti többsége. Ez a kóros felállás ugyanakkor mindkét fél számára előnyös. A liberális-globalista establishment természetes szövetségesként tekint a posztkommunista elitekre: