„Lengyelországban ez a zsarolás 2023-ban politikailag hatékonynak bizonyult, de 2026-ra sokan, akik engedtek neki, belátják, hogy katasztrofális következményekkel járt az államra és a gazdaságra nézve. És hogy a brüsszeli globalista elit zsarolással és manipulációval elvette a lengyel néptől a szabad választások jogát.”

Ma pontosan ugyanezt a sémát alkalmazzák Budapesten – egy fontos különbséggel: Magyarország megnézheti, milyen rosszul végződött ez Varsó számára.

Tartalom nélküli ígérgetések: a helyreállítási terv mint Tusk kormányának alapvető hazugsága

Romanowski emlékeztet: a 2023-as kampány során Donald Tusk megígérte, hogy amint a helyreállítási terv „feloldásra kerül”, Lengyelország azonnal több milliárd euró beáramlását fogja érezni. „Pénzcsap, grandiózus számok, a siker propagandája. Eközben 2025 szeptemberének végén a kormány csendben visszaadott Brüsszelnek 5,1 milliárd eurót a helyreállítási alap hitelkomponenséből, mert... nem tudta felhasználni a forrásokat. Ez több mint 21 milliárd zloty (2100 milliárd forint – a szerk.) – ennek az összegnek a célja a fejlődés előmozdítása volt, de ehelyett a teljes alkalmatlanság szimbólumává vált. Ma Lengyelországnak további 11 milliárd zloty (1000 milliárd forint – a szerk.) elvesztésével kell szembesülnie, mert a kormány maga blokkolja a megállapodott mérföldkövek megvalósítását” – írja a volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes.