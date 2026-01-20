Ft
lengyelország donald tusk brüsszel magyarország varsó eu

„Most a magyarok következnek” – figyelmeztetnek a lengyelek, Von der Leyen ugyanazt a modellt alkalmazza, egy fontos különbséggel

2026. január 20. 10:41

A Brüsszelnek való behódolás mérlege katasztrofális – Donald Tusk tönkretette Lengyelországot a volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes szerint.

2026. január 20. 10:41
null

„Ellopott választások, elvesztett milliárdok: így tette tönkre Brüsszel Lengyelországot” címmel közölt bejegyzést Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes, aki 2024 decemberében menedékjogot kapott Magyarországon. „Az ő esetében konkrét bizonyíték is van a tisztességes eljárás hiányára, hiszen annak ellenére tartóztatták le, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése tagjaként mentelmi jog illette meg” – fogalmazott akkor Gulyás Gergely.

Romanowski legújabb bejegyzésében kiemeli:

„Brüsszel zsarolási mechanizmusa – amelyet különösen az EU tagállamok választásai környékén alkalmaznak – nem különösebben finom: tönkretenni minden olyan országot, minden olyan politikai erőt, amely fenyegeti korrupt megállapodásaikat, ideológiai megszállottságukat és a hatalom Brüsszelben való koncentrációját.”

Úgy véli, amit ma Magyarország kapcsán még mindig tapasztalunk, azt Lengyelország már korábban átélte: az európai források kifizetését ahhoz kötni, hogy a tagállam vállalja a Brüsszelnek való politikai alávetettséget. Aláhúzza: Brüsszel nem tárgyal, hanem ultimátumokat ad. A „jogállamiság” fenyegetésekre használt jogi furkósbottá válik, míg a pénzügyi források a kormány vagy a politikai irányvonal megváltoztatását célzó kényszerítő eszközökké alakulnak.

„Lengyelországban ez a zsarolás 2023-ban politikailag hatékonynak bizonyult, de 2026-ra sokan, akik engedtek neki, belátják, hogy katasztrofális következményekkel járt az államra és a gazdaságra nézve. És hogy a brüsszeli globalista elit zsarolással és manipulációval elvette a lengyel néptől a szabad választások jogát.”

Ma pontosan ugyanezt a sémát alkalmazzák Budapesten – egy fontos különbséggel: Magyarország megnézheti, milyen rosszul végződött ez Varsó számára.  

Tartalom nélküli ígérgetések: a helyreállítási terv mint Tusk kormányának alapvető hazugsága

Romanowski emlékeztet: a 2023-as kampány során Donald Tusk megígérte, hogy amint a helyreállítási terv „feloldásra kerül”, Lengyelország azonnal több milliárd euró beáramlását fogja érezni. „Pénzcsap, grandiózus számok, a siker propagandája. Eközben 2025 szeptemberének végén a kormány csendben visszaadott Brüsszelnek 5,1 milliárd eurót a helyreállítási alap hitelkomponenséből, mert... nem tudta felhasználni a forrásokat. Ez több mint 21 milliárd zloty (2100 milliárd forint – a szerk.) – ennek az összegnek a célja a fejlődés előmozdítása volt, de ehelyett a teljes alkalmatlanság szimbólumává vált. Ma Lengyelországnak további 11 milliárd zloty (1000 milliárd forint – a szerk.) elvesztésével kell szembesülnie, mert a kormány maga blokkolja a megállapodott mérföldkövek megvalósítását” – írja a volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes.

A Tusk-kormány narratívája egyszerű volt: „A PiS volt a gátja, hogy a helyreállítási alap forrásai megérkezzenek”. Ez egy nyílt hazugság – hangsúlyozza Romanowski.

A valóságban éveken át egy jól szervezett balliberális lengyel európai parlamenti képviselőkből álló blokk működött az Európai Parlamentben, amely szándékosan azon dolgozott, hogy egyetlen euró se jusson Lengyelországba, amíg vissza nem szerzik a hatalmat otthon – mintha a lengyel üldözött politikus sorai a Tisza Párt EP-képviselőinek munkáját írnák le:

Ismert: Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője a költségvetési ellenőrző bizottság ülésén hatékonynak nevezte a hazánknak járó uniós források visszatartását. Kollár úgy fogalmazott, hogy „magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi.” Kollár összegzésként megismételte: „nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét”. A Tisza Párt uniós képviselője később úgy értékelte a helyzetet, hogy „ennek van pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban”.

Romanowski megismétli: a „jogállamiság” csupán egy szlogen volt. A valódi tét a hatalom megszerzése volt – és a korrupt, balliberális eurókrata külföldi befolyás a lengyel szavazófülkékben hozott választásra.

A végeredmény: elvesztett milliárdok, botrányok és egy szétesőben lévő állam

„A Brüsszelnek való behódolás mérlege katasztrofális. Tusk nemcsak hogy nem teljesítette ígéreteit, de még azt is merte a lengyelek arcába mondani, hogy két év alatt teljesítette »első 100 napjának« 30 ígéretét, egyszerűen azért, mert 30 százalékos szavazati arányt ért el. De ez is hazugság. Még azt a 30-at sem teljesítette. Ehelyett adókat emel, növeli az áram- és gázárakat, miközben lehetővé teszi a pénzügyi bűnözőknek, hogy milliárdokat szivattyúzzanak ki külföldre.”

Ez a tanulság Magyarország számára: Brüsszel zsarolása nyomán nem növekszik a jólét.

Az „európai normalitás” valójában azt jelentené, hogy a polgárok elveszítik befolyásukat saját államuk felett, a hatalom birtokosai alkalmatlanok és törvénytelenek, és nyers politikai lopások történnek – pontosan úgy, mint Lengyelországban történt – zárja bejegyzését Marcin Romanowski.

Fotó: Sergei GAPON / AFP

 

