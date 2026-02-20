Akcióba lendült a nemzetközi különítmény: rajtaütöttek az Európát fenyegető ukrán szervezeten (VIDEÓ)

Két nemzetközi csoport irányította a pszichotróp anyagok gyártását és értékesítését Lengyelországban, emellett kábítószer-kereskedelmet szerveztek Ukrajnába és Moldovába is. Egy másik nemzetközi hálózat az illegális alapanyagok titkos laboratóriumokba történő szállításáért felelt Ukrajnában és Lengyelországban.

Ukrajnában a gyanúsítottak kiterjedt droglabor-hálózatot működtettek, amely szinte az egész országot lefedte

Az egyes laboratóriumok különböző típusú tiltott szerek előállítására specializálódtak. A kábítószerek tárolására több mint hetven raktárat hoztak létre, az értékesítéshez pedig online piactereket, fórumokat, zárt chatszobákat és üzenetküldő csatornákat használtak. A fizetések ellenőrzött kriptovaluta-tárcákon keresztül történtek, a kiszállítást pedig logisztikai cégek bevonásával oldották meg.

A lefoglalt, még forgalomba nem került kábítószer mennyisége meghaladja a 27 millió adagot, amelyek becsült feketepiaci értéke mintegy 400 millió hrivnya, azaz körülbelül 2,8 milliárd forint.

Az ukrajnai műveletekkel egy időben Lengyelországban és Moldovában is akcióba léptek a hatóságok, ami lehetővé tette a határokon átnyúló kábítószer-útvonalak gyors felszámolását. Lengyelországban hat, a laboratóriumok működtetésében érintett személyt vettek őrizetbe, Moldovában pedig egy futárt tartóztattak fel, aki ukrán gyártmányú kábítószert próbált átcsempészni a határon.