02. 20.
péntek
02. 20.
péntek
lengyelország europol Moldávia kábítószer ukrajna

Akcióba lendült a nemzetközi különítmény: rajtaütöttek az Európát fenyegető ukrán szervezeten (VIDEÓ)

2026. február 20. 14:57

Az akció során mintegy 2,8 milliárd forintnyi illegális árut vontak ki a feketepiacról.

2026. február 20. 14:57
null

Az ukrán rendőrség az Europol, valamint lengyel és moldovai bűnüldöző szervek együttműködésével nagyszabású, összehangolt kábítószer-ellenes akciót hajtott végre az elmúlt napokban – írta meg a Blikk.

A Rubikon fedőnevű művelet során több mint 500 házkutatást tartottak 21 régióban, 34 droglaboratóriumot és 74 raktárat számoltak fel, négy szervezett bűnözői csoportot és egy bűnszervezetet lepleztek le. 

Az akció eredményeként 97 embert őrizetbe vettek, 123 személyt pedig meggyanúsítottak.

A bűnözői tevékenység a tiltott alapanyagok beszerzésétől és importjától kezdve a feldolgozáson át egészen a fogyasztókig történő értékesítésig terjedt.

Két nemzetközi csoport irányította a pszichotróp anyagok gyártását és értékesítését Lengyelországban, emellett kábítószer-kereskedelmet szerveztek Ukrajnába és Moldovába is. Egy másik nemzetközi hálózat az illegális alapanyagok titkos laboratóriumokba történő szállításáért felelt Ukrajnában és Lengyelországban.

Ukrajnában a gyanúsítottak kiterjedt droglabor-hálózatot működtettek, amely szinte az egész országot lefedte

Az egyes laboratóriumok különböző típusú tiltott szerek előállítására specializálódtak. A kábítószerek tárolására több mint hetven raktárat hoztak létre, az értékesítéshez pedig online piactereket, fórumokat, zárt chatszobákat és üzenetküldő csatornákat használtak. A fizetések ellenőrzött kriptovaluta-tárcákon keresztül történtek, a kiszállítást pedig logisztikai cégek bevonásával oldották meg.

A lefoglalt, még forgalomba nem került kábítószer mennyisége meghaladja a 27 millió adagot, amelyek becsült feketepiaci értéke mintegy 400 millió hrivnya, azaz körülbelül 2,8 milliárd forint.

Az ukrajnai műveletekkel egy időben Lengyelországban és Moldovában is akcióba léptek a hatóságok, ami lehetővé tette a határokon átnyúló kábítószer-útvonalak gyors felszámolását. Lengyelországban hat, a laboratóriumok működtetésében érintett személyt vettek őrizetbe, Moldovában pedig egy futárt tartóztattak fel, aki ukrán gyártmányú kábítószert próbált átcsempészni a határon.

Nyitókép: SERGEY BOBOK / AFP

