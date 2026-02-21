Na, ennyit arról, hogy azért kell benne lennünk EU-ban és a NATO-ban, mert ők majd megóvnak

Nem kevés cinizmus volt abban, hogy a hazánkat megszálló Szovjetunióból érkező kőolajvezetéknek a Barátság nevet adták, mintha két egyenlő fél közötti kapcsolat volna, ami ráadásul nem érdekeken, hanem szimpátián alapul.

Mi, akik kötelezően tanultuk a nyelvet, ismerjük oroszul is: Druzsba.

Azoknak, akik leoroszbérenceznek bennünket, amiért ebben a fura szláv belháborúban sokkal közelebbnek érezzük magunkhoz az oroszokat, mint az ukránokat, fogalmuk sincs róla, mennyire rühelltük az orosz nyelvet és mindazt, ami ehhez kapcsolódott, és a magunk gyerekes módján hogyan szabotáltunk mindent, ami a szovjetekhez kötődött. Legyen az tanóra, sportesemény, irodalom, történelem vagy politika. Milyen kéjes örömmel néztük, amint a marxizmus-szenilizmus keretében terítették ki egymás után gonosz, kivénhedt főtitkáraikat, míg az egész embertelen tákolmány össze nem omlott.