02. 21.
szombat
02. 21.
szombat
háború varsói szerződés nato Ukrajna Barátság kőolajvezeték Orbán Viktor európai bizottság

Na, ennyit arról, hogy azért kell benne lennünk EU-ban és a NATO-ban, mert ők majd megóvnak

2026. február 21. 06:03

Hát látjuk, hogy nem. Az EU annyival őszintébb az egykori szovjeteknél, hogy ők barátságról nem is szólnak.

2026. február 21. 06:03
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt

Nem kevés cinizmus volt abban, hogy a hazánkat megszálló Szovjetunióból érkező kőolajvezetéknek a Barátság nevet adták, mintha két egyenlő fél közötti kapcsolat volna, ami ráadásul nem érdekeken, hanem szimpátián alapul. 

Mi, akik kötelezően tanultuk a nyelvet, ismerjük oroszul is: Druzsba.

Azoknak, akik leoroszbérenceznek bennünket, amiért ebben a fura szláv belháborúban sokkal közelebbnek érezzük magunkhoz az oroszokat, mint az ukránokat, fogalmuk sincs róla, mennyire rühelltük az orosz nyelvet és mindazt, ami ehhez kapcsolódott, és a magunk gyerekes módján hogyan szabotáltunk mindent, ami a szovjetekhez kötődött. Legyen az tanóra, sportesemény, irodalom, történelem vagy politika. Milyen kéjes örömmel néztük, amint a marxizmus-szenilizmus keretében terítették ki egymás után gonosz, kivénhedt főtitkáraikat, míg az egész embertelen tákolmány össze nem omlott. 

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
De hát tempora mutantur, változnak az idők és mi is változunk. Rákóczi szűk két évtizeddel a karlócai béke után az Oszmán birodalomban lelt menedéket, az I. világháborúban egy oldalon harcoltunk a törökökkel, mára pedig egyik legközelebbi barátaink lettek.

A Varsói Szerződésben legfőbb hivatalos szövetségesünk valójában az ellenségünk, szuverenitásunk eltiprója volt. Mintha most is hasonló lenne a helyzet. Már a svéd és finn NATO-csatlakozásnál is érződött, és mostanra teljesen világossá vált, hogy a szövetségeseink betartanak nekünk, és nemcsak nem védenek minket egy kívülállóval szemben, de kifejezetten ellenünk dolgoznak.

Ennyit arról, hogy azért kell benne lennünk EU-ban, NATO-ban, mert ők majd megóvnak.

Hát látjuk, hogy nem. Az EU annyival őszintébb az egykori szovjeteknél, hogy ők barátságról nem is szólnak.

Miután az ukránok bosszúból, zsarolásból, megfélemlítésből elzárták a Barátság csapját (talán innen kapta nevét a határtelepülés?), az Európai Bizottság szóvivője gyorsan igyekezett őket megnyugtatni, hogy ez az EU-nak teljesen rendben van, és esze ágában sincs bármiféle nyomást gyakorolni az ukránokra, hogy ne játsszanak egy EU-tag (illetve Szlovákiával együtt kettő) energiabiztonságával.

Nem is nagyon csinál belőle senki titkot, sem Brüsszelben, sem Kijevben, hogy Zelenszkij a választásokig nem is nyitná újra a csapot, jól betartva ezzel a magyar kormánynak.

A rendszerváltás időszakának legnagyobb társadalmi kataklizlámáját is az orosz olaj okozta, igaz, 1990 őszén Moszkvából indult ki az akció, de akkor is a nyugatiak ültek fel a hullámokra. Akkor is abban bíztak a globalisták, hogy a kényszerhelyzet szülte áremelésre hivatkozva megbuktathatják a nemzeti kormányt, egy jól szervezett puccsal, ami látszatra a taxisok lázadásának tűnt.

Hozzájuk csatlakoztak azok a blokádokra pattanó, a frissen és végre demokratikusan megválasztott kormány ellen forradalmi hevülettel tüntetők, akik a valódi diktatúra alatt be voltak szarva

– vagy nem is értették, mi folyik –, de hirtelen kedvet kaptak a revolúcióhoz, ha azzal a szabad, magyar kormány ellen támadhattak. Ugyanez a félreértelmezett forradalmiság visz most sok szereptévesztett, ribillióra éhes szerencsétlent a Tiszához, és a háttérben ugyanazok a gyarmatosító pénzügyi körök, globalista hálózatok állnak, mint annak idején, amikor magyarországi leányvállalatukat még SZDSZ-nek hívták.

Jelzem, a puccs akkor sem sikerült.

A jelenlegi olajos ügyben midőn a magyar kormány meghozta az egyetlen logikus lépést, és válaszul leállította az Ukrajnába irányuló gázolajszállítást, az EU, amint ez lenni szokott, rögvest ellenünk fordult. Így megy ez ezer esztendeje, a Nyugattól soha semmi jót nem kaptunk (leszámítva a két bécsi döntést, azt köszönjük, bár nem mentünk vele sokra). 

A hála persze nem politikai kategória, erről nemcsak az egyesítés előmozdításáért azóta is minket büntető németek, de a horvátok is jó példát szolgáltatnak. 

Amikor nekik volt szükségük (nem olajra, hanem) fegyverre a délszláv háborúban, tőlünk kaptak, pedig az is elég embargós volt. Most pedig rinyálnak, hogy nem küldenek orosz olajat, mert az egyszeriben büdös lett. 

Pár éve még senkit sem zavartak az oroszok nyersanyagai, legyen bár gáz, urán vagy gyémánt, vodkájukat, kaviárjukat is elfogadták mindenfele, pénzükért is vehettek angol focicsapatot. Aztán egyszeriben közellenséggé váltak, jóllehet Sztalin Jóskát, aki azért nagyságrendekkel többet ártott a világbékének és az emberiségnek, mint Putyin, simán beengedték – behívták – Európa közepéig.

Most mindenki azt igyekszik elérni, hogy sorakozzunk fel mi is, adjuk be a derekunkat, előre a Don-kanyarig, jawohl.

Ámbátor, ha valaha belépnénk ebbe a háborúba (ne adja Isten, hogy ez a szörnyűség bekövetkezzen), akkor a magunk szíve szerint aligha az ukránok oldalán tennénk.

A magyar miniszterelnök nem szokott kertelni, álmondatokkal kamuzni vagy megfelelni vágyásból félreérthetően, esetleg simulékonyan fogalmazni. „Azok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot: ezek az ukránok” – jelentette ki csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülése után (nem pedig az Ötkertből ittasan kijőve!) tartott sajtótájékoztatón Orbán Viktor.

A tét világos: le akarják váltani a béke- és szuverenitáspárti kormányt egy együttműködő, lojális, engedelmes kabinetre. Leegyszerűsítve: Orbánt Magyar Péterre (vagy arra, akivel majd behelyettesítik). 

Aligha vitatható, hogy a világ sorsfordító pillanatokat él át. Nemcsak a fronton, nemcsak a pénzpiacokon, hanem a diplomáciában is egymásnak feszülnek az érdekek és a szereplők. Meddig tartson a háború, mennyire terjedjen tovább? Ki és milyen módon avatkozzon be? Fegyverrel, pénzzel, katonával? Országok, nemzetek, emberek millióinak sorsa – és persze hatalmas gazdasági tétek is forognak a kockán.

Ami most következik (illetve már zajlik egy ideje), ahhoz komoly játékos szükségeltetik. Vajon ennek ki felel meg jobban?

Az, aki 36 éve benne van a magyar politika vérkeringésében, ebből húszat miniszterelnökként; akinek pontosan ismerhetők képességei, elképzelései; aki szenvedett el kudarcokat is, átélt, sőt megoldott rengeteg válságot; a világ nagyhatalmainak vezetőivel nem csak beszélő viszonyban van, de adnak is a véleményére.

Vagy valaki, aki egy facebook-bejegyzést sem tud higgadtan kezelni, akinek politikai debütálása a magyar közélet egyik legundorítóbb tettéhez kötődik; aki egy újságíróval sem tud normálisan kommunikálni;

aki illuminált állapotban jár ágyról ágyra a pesti éjszakában, mint egy Rejtő-hősbe oltott balzaci figura?

Vagy akár egy multinacionális tőkés nagyvállalatnál szocializálódott üzletember, aki nem nemzeti érdekek és nemzetgazdaságok szerint, nem emberekben és családokban gondolkodik, hanem profitban, piacban, hatékonyságban, megtérülésben; akinek csak (pénzügyi, gazdasági) térkép e táj.

***

(Nyitókép: AFP/Fabrice Coffrini)

