01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
közel - kelet támadás rakéta teherán egyesült államok trump

A Wall Street Journal megírta: így reagálhat Irán egy amerikai csapásra

2026. január 29. 11:37

Trump belengette Teherán megtámadását, és a rezsim ugyan jelentősen meggyengült, így is számtalan lehetősége lenne egy válaszcsapásra.

2026. január 29. 11:37
Izrael a júniusi 12 napos háborúban megsemmisítette Irán haderejét, de a rezsim több ezer ballisztikus rakétájának nagy része sértetlenül került ki a súlyos konfliktusból, ami lehetővé teszi számára, hogy valódi károkat okozzon az Egyesült Államoknak és közel-keleti szövetségeseinek – írja a Wall Street Journal.

Teherán becslések szerint 2000 közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával rendelkezik, amelyek el tudják érni a régiót és akár Izraelt is. 

Jelentős készletekkel rendelkezik rövid hatótávolságú rakétákból is, amelyek el tudják érni az Egyesült Államok öbölbeli bázisait és a Hormuzi-szorosban tartózkodó hajókat, bár ezeknek a rakétáknak a becsült száma eltérő. Irán jelentős mennyiségű cirkálórakétával és torpedócsónakkal is rendelkezik, valamint számos drónnal, amelyek veszélyt jelenthetnek az amerikai hajókra.

Ez az arzenál lehetővé teszi számára, hogy célpontokat támadjon a Közel-Keleten, ami azt jelenti, hogy bármilyen amerikai támadás gyorsan eszkalálódhat, annak ellenére, hogy Trump elnök a határozott erőalkalmazást részesíti előnyben, amely nem vezet regionális konfliktushoz.

„Teherán gyenge lehet, de robosztus rakétás ereje miatt még mindig halálos” – mondta Behnam Ben Taleblu, a washingtoni székhelyű Foundation for Defense of Democracies (Demokráciák Védelméért Alapítvány) iráni programjának vezetője. 

Az Egyesült Államok a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó harci csoportot és további harci repülőgépeket küldött a Közel-Keletre, hogy Trumpnak több lehetőséget biztosítson egy támadásra. 

Az iráni tisztviselők az elmúlt napokban többször is figyelmeztették, hogy bármilyen támadásra agresszíven fognak reagálni. 

Irakban lévő milíciás szövetségeseik szintén kijelentették, hogy csatlakozhatnak bármilyen válaszlépéshez. Az Egyesült Államoknak számos olyan eszköze van, amelyet meg kell védenie a Közel-Keleten. Ezek között szerepel körülbelül két tucat nyilvántartott szárazföldi katonai létesítmény Törökországtól Kuvaitig, valamint körülbelül 40 000 katona, a Külkapcsolatok Tanácsa szerint.

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

