A Wall Street Journal megírta: így reagálhat Irán egy amerikai csapásra

„Teherán gyenge lehet, de robosztus rakétás ereje miatt még mindig halálos” – mondta Behnam Ben Taleblu, a washingtoni székhelyű Foundation for Defense of Democracies (Demokráciák Védelméért Alapítvány) iráni programjának vezetője.
Az Egyesült Államok a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó harci csoportot és további harci repülőgépeket küldött a Közel-Keletre, hogy Trumpnak több lehetőséget biztosítson egy támadásra.
Az iráni tisztviselők az elmúlt napokban többször is figyelmeztették, hogy bármilyen támadásra agresszíven fognak reagálni.
Irakban lévő milíciás szövetségeseik szintén kijelentették, hogy csatlakozhatnak bármilyen válaszlépéshez. Az Egyesült Államoknak számos olyan eszköze van, amelyet meg kell védenie a Közel-Keleten. Ezek között szerepel körülbelül két tucat nyilvántartott szárazföldi katonai létesítmény Törökországtól Kuvaitig, valamint körülbelül 40 000 katona, a Külkapcsolatok Tanácsa szerint.
Nyitókép: ATTA KENARE / AFP