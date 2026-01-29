A Wall Street Journal megírta: így reagálhat Irán egy amerikai csapásra

Izrael a júniusi 12 napos háborúban megsemmisítette Irán haderejét, de a rezsim több ezer ballisztikus rakétájának nagy része sértetlenül került ki a súlyos konfliktusból, ami lehetővé teszi számára, hogy valódi károkat okozzon az Egyesült Államoknak és közel-keleti szövetségeseinek – írja a Wall Street Journal.

Teherán becslések szerint 2000 közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával rendelkezik, amelyek el tudják érni a régiót és akár Izraelt is.

Jelentős készletekkel rendelkezik rövid hatótávolságú rakétákból is, amelyek el tudják érni az Egyesült Államok öbölbeli bázisait és a Hormuzi-szorosban tartózkodó hajókat, bár ezeknek a rakétáknak a becsült száma eltérő. Irán jelentős mennyiségű cirkálórakétával és torpedócsónakkal is rendelkezik, valamint számos drónnal, amelyek veszélyt jelenthetnek az amerikai hajókra.